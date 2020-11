Bloomberg : PlayStation US met progressivement le Japon à l'écart, quand Xbox tente de s'en approcher Bloomberg : PlayStation US met progressivement le Japon à l'écart, quand Xbox tente de s'en approcher

Si PlayStation est une boîte mondiale comme chacun sait, de nombreux retours de l'industrie mettait en avant une lente mais progressive main-mise de la branche US sur la totalité de la marque, chose qui semble se confirmer avec un récent rapport de Bloomberg qui a pu s'entretenir avec un haut responsable de la branche californienne (sous anonymat forcément).



Ce dernier évoque que l'organe US de PlayStation n'a pas vraiment digéré le relatif échec de la PlayStation 4 au Japon (les objectifs initiaux étaient apparemment plus élevés que ça), pointant pour commencer l'équipe marketing japonaise qui en est maintenant réduite à attendre les directives US pour la PlayStation 5, chose confirmée (à Bloomberg) par des membres du personnel au Japon.



Pire encore, les équipes d'assistance aux développeurs japonais ont été réduites d'un tiers par rapport à leur apogée, et plusieurs membres de PlayStation Japan Studio n'ont pas vu leur contrat renouvelé, la branche américaine estimant qu'il est inutile de développer des jeux s'ils ont le potentiel de ne fonctionner qu'au Japon.



« Coïncidence », c'est (toujours selon Bloomberg) là que Microsoft voit une petite opportunité pour creuser un peu plus son trou sur l'archipel après la catastrophe Xbox One : à peine plus de 100.000 ventes au total, contre 1,6 million de Xbox 360. Le site indique en effet que MS cherche effectivement à faire des acquisitions dans ce pays et plusieurs développeurs locaux leur ont confirmé avoir été justement contactés pour cela, sans donner davantage de détails sur le déroulement des discussions.



UPDATE



- Le stock de PlayStation 5 pour le lancement japonais serait équivalent à celui de la PS3 (donc très limité).