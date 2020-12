Famitsu : les développeurs japonais commencent à dresser les indices pour 2021 Famitsu : les développeurs japonais commencent à dresser les indices pour 2021

Tradition des fêtes de fin d'année chez Famitsu, le magazine/site est parti interrogé quelques développeurs locaux afin de gratter quelques indices pour l'année à venir (espérons meilleure que celle qui se termine), et en voici donc le compte-rendu.



Note : non, il n'y a rien sur FromSoftware.



- Atlus bosse toujours très dur sur son toujours mystérieux Project ReFantasy qui est actuellement entré dans « une phase importante » de son développement.



- Ce même Atlus nous rappelle que 2021 marquera les 25 ans de la franchise Persona et qu'on peut s'attendre à quelques annonces de chantiers en cours.



- Kadokawa Games (God Wars) travaille sur trois jeux, dont deux seront annoncés en 2021 et (peut-être) sortiront la même année.



- GungHo Online promet l'annonce d'un nouveau jeu sur console(s).



- Chez Koei Tecmo, on prépare un titre pour fêter les 40 ans de la série Romance of the Three Kingdoms, tandis que Keisuke Kikuchi aimerait fêter les 20 ans de Project Zero « d'une manière ou d'une autre ». Dans tous les cas, des annonces de la part de l'éditeur seront faites d'ici le printemps.



- Gust a des annonces en stock, dont certaines qui auraient dû être dévoilées cette année. Dans le lot, il y aura un projet cross-média.



- Alors que Momotaro Dentetsu rencontre un succès tonitruant au Japon (1,5 millions d'unités distribués), Konami tease maintenant une annonce en rapport avec Bomberman.



- Même si l'on manque de nouvelles depuis un moment, CyberConnect2 promet que 2021 verra enfin le lancement de son tactical-RPG Fuga : Melodies of Steel (PC, PS4, One, Switch).



- Tomoya Asano le dit ouvertement : si Bravely Default II est un succès, il est déjà chaud pour un autre épisode, que ce soit un « III » ou un « Third ».



- Pendant que Yoshinori Kitase bosse sur l'avenir du remake de Final Fantasy VII (sans dire réellement si l'on aura des infos en 2021), Yousuke Saito déclare lui terminer le cas Nier Replicant, continuer son taf sur Babylon's Fall et être également au charbon sur un titre encore non dévoilé.



- Tout comme du coté Atlus, Square Enix rappelle que 2021 sera l'année des 35 ans de Dragon Quest et que l'on devrait avoir des surprises de ce coté.



- Après Astro's Playroom, Nicolas Doucet (Sony Japan Studio) annonce avoir déjà lancé son nouveau chantier avec sa Team Asobi.



- Manabu Shimomoto déclare que davantage de choses auraient dû être faites pour les 25 ans de la série Ace Combat, dont certaines normalement prévues en 2020, et espère se rattraper l'année prochaine. Rappelons que le septième épisode fut un beau succès surprise pour Bandai Namco, avec 2 millions de ventes (un des plus gros succès de la franchise).



- Hideki Kamiya assume son coté troll jusqu'au bout en copiant/collant (réellement) son commentaire diffusé dans le Famitsu de fin 2019 : ne vous inquiétez pas, le développement de Bayonetta 3 se déroule bien.



- Mistwalker sortira son J-RPG Fantasian sur l'Apple Arcade en 2021. Comme d'habitude, ce sera probablement une affaire de mois avant que ça n'arrive ailleurs.



- Yu Suzuki joue la carte du mystère en parlant de « suite » et d'un retour au versus fighting, poussant certains à se demander s'il ne serait pas impliqué de près ou de loin dans la résurrection annoncée de Virtua Fighter.