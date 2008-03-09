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. Dans une interview accordée à, président de, explique queveut continuer à investir ce secteur, avec l’objectif de toucher un public mondial et degrâce à des productions first party et third party.Sur le principe, difficile de ne pas comprendre l’intérêt. Un jeu service qui fonctionne peut rapporter pendant des années, fédérer une communauté durable et offrir une récurrence que le jeu solo traditionnel ne permet pas toujours.Certes,. Mais derrière ce succès, le bilan est nettement moins flatteur.. Quant à, racheté notamment pour son expertise dans le jeu service, le studio traverse une période compliquée, entre difficultés autour de, restructurations et interrogations autour de Marathon, et une vague de licenciements qui a commencé ces dernières heures.Et le problème ne s’arrête pas là. D’autres projets live service au sein des PlayStation Studios ont également été abandonnés en cours de route, à commencer par, le fameux projet multijoueur delongtemps associé à. On peut aussi citer le projet multijoueurchez, aperçu via les fuites internes du studio, qui illustre lui aussi cette période oùsemblait vouloir greffer du jeu service un peu partout dans son écosystème.C’est là que le discours de Sony devient difficile à défendre.rappelle aussi que les jeux solo resteront importants pour, tandis que. C’est logique parce que un jeu service a besoin du plus grand bassin de joueurs possible. Mais cela montre aussi quea les moyens de réussir, et il serait naïf de penser que le groupe va abandonner un marché aussi lucratif. Mais à ce stade, il est difficile de présenter cette stratégie comme gagnante.