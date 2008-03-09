profile
Sony Studios
47
Likers
name : Sony Studios
group information
Gaming Zone
216
Likes
Likers
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 06/26/2026
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2901
visites since opening : 12276558
subscribers : 134
bloggers : 1
channel
all
Sony veut encore croire au jeu service, malgré un bilan compliqué
Actualité PlayStation


Sony n’a visiblement pas abandonné son ambition dans le jeu service. Dans une interview accordée à Famitsu, Hideaki Nishino, président de Sony Interactive Entertainment, explique que PlayStation veut continuer à investir ce secteur, avec l’objectif de toucher un public mondial et de “revitaliser le marché” grâce à des productions first party et third party.

Sur le principe, difficile de ne pas comprendre l’intérêt. Un jeu service qui fonctionne peut rapporter pendant des années, fédérer une communauté durable et offrir une récurrence que le jeu solo traditionnel ne permet pas toujours. Le problème, c’est qu’entre vouloir son Fortnite maison et réussir à l’imposer, il y a un gouffre. Et Sony l’a découvert de manière assez concrète.

Certes, Helldivers 2 a prouvé que PlayStation pouvait réussir sur ce terrain. Mais derrière ce succès, le bilan est nettement moins flatteur. Concord s’est imposé comme l’un des accidents industriels les plus spectaculaires de ces dernières années, au point d’entraîner la fermeture de Firewalk Studios. Quant à Bungie, racheté notamment pour son expertise dans le jeu service, le studio traverse une période compliquée, entre difficultés autour de Destiny 2, restructurations et interrogations autour de Marathon, et une vague de licenciements qui a commencé ces dernières heures.

Et le problème ne s’arrête pas là. D’autres projets live service au sein des PlayStation Studios ont également été abandonnés en cours de route, à commencer par The Last of Us Online, le fameux projet multijoueur de Naughty Dog longtemps associé à Factions. On peut aussi citer le projet multijoueur Spider-Man chez Insomniac, aperçu via les fuites internes du studio, qui illustre lui aussi cette période où Sony semblait vouloir greffer du jeu service un peu partout dans son écosystème.

C’est là que le discours de Sony devient difficile à défendre. Bungie devait être le professeur particulier de PlayStation sur le live service. Pour l’instant, on a surtout l’impression que l’élève et le professeur cherchent encore la salle de classe.

Nishino rappelle aussi que les jeux solo resteront importants pour PlayStation, tandis que les jeux service viseront naturellement la PS5 et le PC. C’est logique parce que un jeu service a besoin du plus grand bassin de joueurs possible. Mais cela montre aussi que ce modèle demande une culture très différente de celle qui a fait la réputation de PlayStation entre contenu régulier, rétention, monétisation, équilibrage permanent et gestion communautaire sur la durée.

Sony a les moyens de réussir, et il serait naïf de penser que le groupe va abandonner un marché aussi lucratif. Mais à ce stade, il est difficile de présenter cette stratégie comme gagnante. Entre les annulations, les fermetures, les turbulences chez Bungie et les paris encore incertains, le jeu service ressemble davantage à un chantier coûteux qu’à une nouvelle poule aux œufs d’or.
Insider Gaming - https://insider-gaming.com/playstation-wants-to-revitalize-the-market-with-new-live-service-games/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    spartan1985
    posted the 06/26/2026 at 05:31 PM by liquidus
    comments (50)
    altendorf posted the 06/26/2026 at 05:32 PM
    Nishino..... Pas toi....
    djfab posted the 06/26/2026 at 05:34 PM
    Peut-être qu'une fois qu'Horizon Gathering et FairGames auront bidé...
    spartan1985 posted the 06/26/2026 at 05:39 PM
    Helldivers 2, pour moi le meilleur jeu coop de ces dernières années. Tout le reste est a chier, et ce n'est pas Horizon qui va changer la donne. Il y a un certain MAG qui dort dans les tiroirs de PS depuis plusieurs années...il serait peut être temps de le sortir, ou alors du jeu à service dans l'univers Résistance ou Killzone.
    newtechnix posted the 06/26/2026 at 05:43 PM
    Quand tu penses qu'ils ont retenu la leçon
    vers0 posted the 06/26/2026 at 05:47 PM
    Ils avaient un super concept avec l'autre of us online .
    khazawi posted the 06/26/2026 at 05:47 PM
    Ah, Jimmy est de retour ?
    aozora78 posted the 06/26/2026 at 05:53 PM
    A quand l'emote middle finger sur le site ?
    jenicris posted the 06/26/2026 at 05:53 PM
    En même temps quand t'as la pression des actionnaires et ça surprend qui ?
    S'ils arrêtaient les GaaS, ils les auraient tous annulé. Là c'est pas le cas

    Maintenant tant que c'est pas 12 GaaS a la fois je m'en fou
    marcus62 posted the 06/26/2026 at 05:58 PM


    Ça promet pour la PS6 si PlayStation repart dans ce sens qui a été un échec sur PS5
    zboubi480 posted the 06/26/2026 at 06:03 PM
    ootaniisensei posted the 06/26/2026 at 06:08 PM
    Des mongoles de compétition sur cette gen
    brook1 posted the 06/26/2026 at 06:13 PM
    Marvel Tōkon devrait être leur prochain succès aux côtés de Helldriver 2, je pense pas qu'il va bider.
    liquidus posted the 06/26/2026 at 06:16 PM
    brook1 Sauf que Marvel Tōkon n’est pas vraiment comparable. C’est un jeu de combat, pas un jeu service au sens où Sony l’entend avec Concord, Destiny, Marathon ou Helldivers 2.
    kirk posted the 06/26/2026 at 06:19 PM
    Ils sont hors-sol.
    brook1 posted the 06/26/2026 at 06:19 PM
    liquidus Pourtant dans l'interview, il en parle comme un jeu service.
    gamerdome posted the 06/26/2026 at 06:21 PM
    Avec ma chance alors que j'attends Horizon 3, le seul projet sur les 12 qu'ils ont gardé c'est ce foutu multi Horizon.
    jenicris posted the 06/26/2026 at 06:21 PM
    brook1 en effet il en parle ainsi.

    liquidus : Nishino dit en réponse a la question sur les GaaS de Famitsu :

    Par ailleurs, nous prévoyons cette année de lancer notre propre jeu service, MARVEL Tōkon: Fighting Souls, et nous espérons que tout le monde l'appréciera. Nous serions ravis qu'il rencontre un grand succès.


    https://www.famitsu.com/article/202606/77607

    Une trad a été fait en anglais.

    https://neogaf.com/threads/famitsu-hideaki-nishino-of-sie-we-believe-that-investing-in-revitalizing-the-japanese-market-is-extremely-important-for-the-ps5.1698444/#post-271719599o
    grospich posted the 06/26/2026 at 06:23 PM
    Nintendo ne fait pas de jeux services et se porte très bien sans. Je comprends pas leur obsession pour le jeu service...
    jenicris posted the 06/26/2026 at 06:28 PM
    grospich pression des actionnaires pour ramasser de l'argent sur la longueur.
    olex posted the 06/26/2026 at 06:28 PM
    Ils veulent vraiment croire au succès DU jeu-service qui va leur permettre de capitaliser dessus.
    adamjensen posted the 06/26/2026 at 06:29 PM
    Apparemment, Concord et le petit dernier ne leur ont pas servi de leçon.
    En plus, les mecs ne se remettent même pas en question.
    Ça ne leur a pas non plus traversé l’esprit qu’il est aussi possible que ce soit un genre qui attire de moins en moins les joueurs.
    Quand ils auront perdu encore quelques milliards, ils comprendront "peut-être".
    Et puis Concord avec leur truc woke à la con, et Marathon avec sa DA dégueulasse n’ont pas aidé non plus.
    C’est une excellente chose que ce genre de jeu bide à chaque fois.
    Les jeux solo avec une histoire devraient toujours être la priorité.
    brook1 posted the 06/26/2026 at 06:30 PM
    jenicris Pas seulement faire du triple AAA, ça coûte cher. Nintendo n'a pas ce problème pour l'instant, mais ça va venir avec l'évolution de leur hardware, ils seront confrontés au même problème que les autres.
    weik posted the 06/26/2026 at 06:31 PM
    On dirait qu'ils vont plûtot laisser les jeux third party à des studio tiers non ?

    De toute façon le prochain horizon va bider
    ravyxxs posted the 06/26/2026 at 06:31 PM
    Le titre de l'article c'est plutôt : "Sony veut encore croire à une faillite de la marque Playstation"



    Plus débile et bornée que les hommes d'affaire y a pas

    Les mecs ont vu Fortnite et COD Warzone ils ont la barre CHAQUE soir avant de dormir

    Des débiles...Concord immense fortune allouées, flop le jour J. Marathon, flop en 3 semaines...

    I mean....
    liquidus posted the 06/26/2026 at 06:31 PM
    brook1 jenicris Je vous l'accorde sur la terminologie Sony mais ça ne change pas vraiment le fond vu que Marvel Tōkon reste structurellement un jeu de combat compétitif, pas un projet comparable à Destiny, Concord, Marathon ou même Helldivers 2. Il aura sûrement du suivi, des saisons, de l’équilibrage, des personnages additionnels ou une scène compétitive, mais on est davantage dans la logique d’un Street Fighter, d’un Tekken ou d’un Guilty Gear moderne que dans celle d’un jeu service massivement pensé autour de la rétention permanente.

    Si on suit la logique, FighterZ est aussi un jeu service et si on appelle jeu service n’importe quel jeu multijoueur suivi après sa sortie, alors quasiment tous les jeux de combat modernes deviennent des jeux service. Street Fighter 6, Tekken 8, Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 1… tout le monde rentre dans la case
    weik posted the 06/26/2026 at 06:32 PM
    On dirait qu'ils vont plûtot laisser les jeux service à des studio tiers non ?

    De toute façon le prochain horizon va bider

    Désolé pour la correction
    sardinecannibale posted the 06/26/2026 at 06:44 PM
    Il faut savoir faire des jeux amusants pour ça.
    tripy73 posted the 06/26/2026 at 06:49 PM
    Rien à foutre de leur jeux à service, mais bon courage à ceux qui bosseront pour eux là dessus, vu comment les derniers studios ont finit...
    sino posted the 06/26/2026 at 07:00 PM
    Je comprend qu’on ai des étoiles plein les yeux quand on voit Warzone et Fortnite mais c’est trop tard ; se lancer des années après c’est d’une difficulté folle, encore plus quand tes studios ont surtout des compétences dans les expériences solo. Le cirque n’est pas terminé chez PlayStation.
    oreillesal posted the 06/26/2026 at 07:13 PM
    On ne change pas une équipe qui gagne.

    J'attends l'excelent GaaS Horizon pour mettre de la couleur dans ma vie lors de parties endiablées, intestable ailleurs que sur ma PS5 pro
    grundbeld posted the 06/26/2026 at 07:16 PM
    Si c’est un projet de temps en temps…

    Le problème de Sony c’est le fait qu’ils risquent encore de forcer à mort sur ce terrain alors que bon, ils ont ramassé plantages sur plantages. C’est du gaspillage de pognon qui pourrait être investi dans des jeux solo qui fonctionneraient mieux proportionnellement car plus dans l’ADN de la firme.
    supasaiyajin posted the 06/26/2026 at 07:29 PM
    C'était certain qu'ils allaient continuer. C'était naïf de croire que la stratégie GaaS ne dépendait que d'un seul homme. Si c'est principalement en partenariat avec un studio tiers, comme Helldivers 2 ou Marvel Tokon et de temps en temps avec un studio maison, ça ne me dérange pas, tant qu'il y a des jeux solo en parallèle.
    walterwhite posted the 06/26/2026 at 07:38 PM
    Ils ont raison de vouloir préserver, mais pas au détriment d’autres projets comme les jeux solo narratifs qui ont fait le rayonnement de la marque.

    Avoir un portefeuille diversifié c’est ce qu’il faut aujourd’hui, ils ont le matériau d’origine avec des studios capables et des licences comme Helldivers, Destiny…à eux de bien déterminer leur création de valeur.
    zanpa posted the 06/26/2026 at 07:53 PM
    qu'Horizon Hunter ce jeu ce chiasse se plante et peut être qu'ils comprendront
    nox31 posted the 06/26/2026 at 07:58 PM
    Nan mais les gars, le Nishino il va pas balancer publiquement "on arrête la Gaas parce que c'est d'la merde et qu'on s'est planté", sachant qu'ils ont encore Helldivers 2 qui rapporte et Marathon dans lequel ils ont encore des rendements en cours (même si celui ci est déjà à moitié mort malgré la qualité du produit) !! Ce serait se tirer une balle dans le pied.

    Je pense qu'ils ont bien retenu la leçon, mais que le Nishino fait de la démagogie.
    cyr posted the 06/26/2026 at 08:03 PM
    Après il en suffit d'un seul pour surfer sur l'or.....
    heracles posted the 06/26/2026 at 08:19 PM
    La porte était ouverte et Jimmy est entrée ou ?
    akinen posted the 06/26/2026 at 08:23 PM
    Pas grave, suffit de licencier si ça échoue
    koji posted the 06/26/2026 at 08:24 PM
    apres avoir ferme des studios/virés des gens a cause de ca aussi, ils osent dire ca
    vyse posted the 06/26/2026 at 09:24 PM
    sino cest une croyance limitante, tu peux toujours capter l'audience avec un concept qui federe, une communauté qui prend, regarde minecraft, regarde pubg , regarde fortnite, fortnite a la base c'est un fork de pubg ils ont réussi avec leur DA de chiasse et 2-3 feature a la con a nous envenimer la vie et ca a fonctionné alors qu'a la base cetait pas gagné...
    Le jeu a service est le marché le plus porteur malheureusement si ca marche c'est jackpot. L'essentiel des revenu de sony studios sont sur les micro transactions et les DLC (pas sur la vente de jeu vanilla solo pur).
    se fermer le marché c'est se tirer une balle dans le pied. Nintendo est le contre exemple car ils vendent un model nomade c'est limite un marché différent
    romgamer6859 posted the 06/26/2026 at 09:45 PM
    this is madness
    midomashakil posted the 06/26/2026 at 09:55 PM
    vraiment il sont con
    rasalgul posted the 06/26/2026 at 10:09 PM
    On va se régaler
    keiku posted the 06/26/2026 at 10:34 PM
    au final, ils feront ce qu'ils voudront, mais s'ils écoutent les actionnaires, ils perdront de l'argent et leur actionnaires aussi... et ils perdront les joueurs également...

    cyr Après il en suffit d'un seul pour surfer sur l'or.....

    le nombre de faillite que cette mentalité a provoquer, en général la plupart qui font un succès n'en font qu'un et l'argent gagner sert a rembourser la dettes des autres jeux..., parce que pour rattraper le milliard qu'aura couter marathon, concorde et fairgame, sans parler des autres annulations, il va falloir en faire des succès et pas qu'un

    surtout qu'aujourd'hui les gens reste de moins en moins longtemps sur les jeux services, donc même quand c'est des succès au lancement, ca ne rapporte parfois pas assez

    même helldiver 2 a déja perdu 80% de ses joueurs et n'est même pas a sa 3 eme années , bon lui a été rentabiliser mais a moins d'une recrudescence massive de joueurs, il risque de pas durer 3 ans de plus
    sino posted the 06/26/2026 at 10:47 PM
    vyse Je suis d'accord avec toi ; néanmoins développer un jeu service aujourd'hui suffisamment porteur (et originale) pour qu'il puisse capter une audience assez dense afin de générer des revenus réguliers c'est d'une difficulté monstre. C'est possible, mais bonne chance.
    Sans oublier le fait que le public cible est probablement déjà sur un autre jeu service et qu'il faut donc le convaincre de venir chez toi...
    vyse posted the 06/26/2026 at 10:57 PM
    sino c'est le jeu ; unreal tournament avait réussi a déloger les mecs de Quake, Fortnite a capte le segment jeune de pubg ; Escape for tarkov le segment adulte etc. A eux de se démerder. Destiny était l'IP parfaite ; l'ambition de bungie était d'en faire un produit aussi puissant qu'un World of Warcraft et ils ont branlé leur service bizarrement.. c'est con. Rien n'est jamais vraiment éternel quand tu regardes bien. Un jeu service qui fait des mise a jour régulières de contenu vraiment vnr avec un reel apport de la communauté ; par exemple un jeu où tu peux assisté par I'A partagé tes créations où alors un jeu qui une boucle de gameplay ultra récompensante en équipe ; tu le communique avec un influenceur a la con et ça passe
    51love posted the 06/26/2026 at 11:52 PM
    Youhou Sony va nous sortir 5 bons jeux solo sur PS6

    Mais c'est évident qu'il vont continuer à vouloir diversifier son catalogue pour toucher le maximum de profils....
    wanda posted the 06/27/2026 at 12:55 AM
    brook1 "Marvel Tōkon devrait être leur prochain succès aux côtés de Helldriver 2, je pense pas qu'il va bider."

    Tokon n'est pourtant absolument pas un jeu service.

    C'est un pur jeu de versus, dont on sait que l'impact commercial est somme toute contenu.

    Pour entrer plus en détails, la spécificité de Tokon, c'est qu'il s'agit de la suite spirituelle de Marvel Vs Capcom (la licence la plus populaire de versus aux USA, de très loin) et qu'un pan énorme de la communauté est en mal de l'échec cuisant du dernier Marvel Vs Capcom, le dernier datant déja de 2017 ("MvsC infinite", tellement mauvais qu'il a été retiré de certain stores).

    De plus, il repose sur une licence au potentiel important (Marvel), signé par un studio qui est un des 3 cadors du genre (avec Capcom et Namco).

    Mais oui, je suis absolument convaincu aussi que le jeu, s'il s'avère bon, va cartonner (pour un jeu de son genre), en particulier sur PC (la ou se trouve le noyau dur des joueurs de versus).

    Il peut difficilement être un échec, mais pour autant, il ne pourra pas non plus rivaliser avec le succès d'un jeu hyper grand public, de type TPS, comme H.divers 2.
    raoh38 posted the 06/27/2026 at 01:38 AM
    Enfin comme beaucoup ils disent beaucoup de chose et a la fin....
    shido posted the 06/27/2026 at 04:42 AM
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo