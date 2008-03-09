Sony n’a visiblement pas abandonné son ambition dans le jeu service
. Dans une interview accordée à Famitsu
, Hideaki Nishino
, président de Sony Interactive Entertainment
, explique que PlayStation
veut continuer à investir ce secteur, avec l’objectif de toucher un public mondial et de “revitaliser le marché”
grâce à des productions first party et third party.
Sur le principe, difficile de ne pas comprendre l’intérêt. Un jeu service qui fonctionne peut rapporter pendant des années, fédérer une communauté durable et offrir une récurrence que le jeu solo traditionnel ne permet pas toujours. Le problème, c’est qu’entre vouloir son Fortnite maison et réussir à l’imposer, il y a un gouffre. Et Sony l’a découvert de manière assez concrète
.
Certes, Helldivers 2 a prouvé que PlayStation pouvait réussir sur ce terrain
. Mais derrière ce succès, le bilan est nettement moins flatteur. Concord s’est imposé comme l’un des accidents industriels les plus spectaculaires de ces dernières années, au point d’entraîner la fermeture de Firewalk Studios
. Quant à Bungie
, racheté notamment pour son expertise dans le jeu service, le studio traverse une période compliquée, entre difficultés autour de Destiny 2
, restructurations et interrogations autour de Marathon, et une vague de licenciements qui a commencé ces dernières heures.
Et le problème ne s’arrête pas là. D’autres projets live service au sein des PlayStation Studios ont également été abandonnés en cours de route, à commencer par The Last of Us Online
, le fameux projet multijoueur de Naughty Dog
longtemps associé à Factions
. On peut aussi citer le projet multijoueur Spider-Man
chez Insomniac
, aperçu via les fuites internes du studio, qui illustre lui aussi cette période où Sony
semblait vouloir greffer du jeu service un peu partout dans son écosystème.
C’est là que le discours de Sony devient difficile à défendre. Bungie devait être le professeur particulier de PlayStation sur le live service. Pour l’instant, on a surtout l’impression que l’élève et le professeur cherchent encore la salle de classe
.
Nishino
rappelle aussi que les jeux solo resteront importants pour PlayStation
, tandis que les jeux service viseront naturellement la PS5 et le PC
. C’est logique parce que un jeu service a besoin du plus grand bassin de joueurs possible. Mais cela montre aussi que ce modèle demande une culture très différente de celle qui a fait la réputation de PlayStation entre contenu régulier, rétention, monétisation, équilibrage permanent et gestion communautaire sur la durée
.
Sony
a les moyens de réussir, et il serait naïf de penser que le groupe va abandonner un marché aussi lucratif. Mais à ce stade, il est difficile de présenter cette stratégie comme gagnante. Entre les annulations, les fermetures, les turbulences chez Bungie et les paris encore incertains, le jeu service ressemble davantage à un chantier coûteux qu’à une nouvelle poule aux œufs d’or
.
S'ils arrêtaient les GaaS, ils les auraient tous annulé. Là c'est pas le cas
Maintenant tant que c'est pas 12 GaaS a la fois je m'en fou
Ça promet pour la PS6 si PlayStation repart dans ce sens qui a été un échec sur PS5
liquidus : Nishino dit en réponse a la question sur les GaaS de Famitsu :
https://www.famitsu.com/article/202606/77607
Une trad a été fait en anglais.
https://neogaf.com/threads/famitsu-hideaki-nishino-of-sie-we-believe-that-investing-in-revitalizing-the-japanese-market-is-extremely-important-for-the-ps5.1698444/#post-271719599o
En plus, les mecs ne se remettent même pas en question.
Ça ne leur a pas non plus traversé l’esprit qu’il est aussi possible que ce soit un genre qui attire de moins en moins les joueurs.
Quand ils auront perdu encore quelques milliards, ils comprendront "peut-être".
Et puis Concord avec leur truc woke à la con, et Marathon avec sa DA dégueulasse n’ont pas aidé non plus.
C’est une excellente chose que ce genre de jeu bide à chaque fois.
Les jeux solo avec une histoire devraient toujours être la priorité.
De toute façon le prochain horizon va bider
Plus débile et bornée que les hommes d'affaire y a pas
Les mecs ont vu Fortnite et COD Warzone ils ont la barre CHAQUE soir avant de dormir
Des débiles...Concord immense fortune allouées, flop le jour J. Marathon, flop en 3 semaines...
I mean....
Si on suit la logique, FighterZ est aussi un jeu service et si on appelle jeu service n’importe quel jeu multijoueur suivi après sa sortie, alors quasiment tous les jeux de combat modernes deviennent des jeux service. Street Fighter 6, Tekken 8, Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 1… tout le monde rentre dans la case
De toute façon le prochain horizon va bider
Désolé pour la correction
J'attends l'excelent GaaS Horizon pour mettre de la couleur dans ma vie lors de parties endiablées, intestable ailleurs que sur ma PS5 pro
Le problème de Sony c’est le fait qu’ils risquent encore de forcer à mort sur ce terrain alors que bon, ils ont ramassé plantages sur plantages. C’est du gaspillage de pognon qui pourrait être investi dans des jeux solo qui fonctionneraient mieux proportionnellement car plus dans l’ADN de la firme.
Avoir un portefeuille diversifié c’est ce qu’il faut aujourd’hui, ils ont le matériau d’origine avec des studios capables et des licences comme Helldivers, Destiny…à eux de bien déterminer leur création de valeur.
Je pense qu'ils ont bien retenu la leçon, mais que le Nishino fait de la démagogie.
Le jeu a service est le marché le plus porteur malheureusement si ca marche c'est jackpot. L'essentiel des revenu de sony studios sont sur les micro transactions et les DLC (pas sur la vente de jeu vanilla solo pur).
se fermer le marché c'est se tirer une balle dans le pied. Nintendo est le contre exemple car ils vendent un model nomade c'est limite un marché différent
cyr Après il en suffit d'un seul pour surfer sur l'or.....
le nombre de faillite que cette mentalité a provoquer, en général la plupart qui font un succès n'en font qu'un et l'argent gagner sert a rembourser la dettes des autres jeux..., parce que pour rattraper le milliard qu'aura couter marathon, concorde et fairgame, sans parler des autres annulations, il va falloir en faire des succès et pas qu'un
surtout qu'aujourd'hui les gens reste de moins en moins longtemps sur les jeux services, donc même quand c'est des succès au lancement, ca ne rapporte parfois pas assez
même helldiver 2 a déja perdu 80% de ses joueurs et n'est même pas a sa 3 eme années , bon lui a été rentabiliser mais a moins d'une recrudescence massive de joueurs, il risque de pas durer 3 ans de plus
Sans oublier le fait que le public cible est probablement déjà sur un autre jeu service et qu'il faut donc le convaincre de venir chez toi...
Mais c'est évident qu'il vont continuer à vouloir diversifier son catalogue pour toucher le maximum de profils....
Tokon n'est pourtant absolument pas un jeu service.
C'est un pur jeu de versus, dont on sait que l'impact commercial est somme toute contenu.
Pour entrer plus en détails, la spécificité de Tokon, c'est qu'il s'agit de la suite spirituelle de Marvel Vs Capcom (la licence la plus populaire de versus aux USA, de très loin) et qu'un pan énorme de la communauté est en mal de l'échec cuisant du dernier Marvel Vs Capcom, le dernier datant déja de 2017 ("MvsC infinite", tellement mauvais qu'il a été retiré de certain stores).
De plus, il repose sur une licence au potentiel important (Marvel), signé par un studio qui est un des 3 cadors du genre (avec Capcom et Namco).
Mais oui, je suis absolument convaincu aussi que le jeu, s'il s'avère bon, va cartonner (pour un jeu de son genre), en particulier sur PC (la ou se trouve le noyau dur des joueurs de versus).
Il peut difficilement être un échec, mais pour autant, il ne pourra pas non plus rivaliser avec le succès d'un jeu hyper grand public, de type TPS, comme H.divers 2.