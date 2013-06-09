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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/14/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Tom Henderson confirme les mails de précommande de GTAVI pour Lundi
Playstation 5


Ce matin de nombreux comptes affiliés, notamment sur Twitter et reddit (dont certains très connu et fiable) disaient avoir reçu un mail de précommande pour GTAVI via Best Buy (enseigne bien connue aux USA).



C'est maintenant le très fiable Tom Henderson qui le confirme sur son twitter, à savoir qu'InsiderGaming l'a également bien reçu via mail, la nuit dernière.



Le mail est authentique. Les précommandes commenceront bien lundi selon Best Buy.
Un trailer est donc probable autour de cette date selon eux.

Plus que quelques jours à attendre et on sera fixé, patience!
Twitter Tom Henderson - https://x.com/_Tom_Henderson_/status/2054886100926132475?s=20
    tags : rockstar gtavi
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    rendan, icebergbrulant
    posted the 05/14/2026 at 11:46 AM by jenicris
    comments (30)
    gat posted the 05/14/2026 at 11:50 AM
    Pas de nouveau report du coup.

    On n’est pas prêt
    yanssou posted the 05/14/2026 at 11:53 AM
    Trailer 3 not ready

    Pas de report, c'etais fort prévisible.
    walterwhite posted the 05/14/2026 at 11:58 AM
    Le monde n'est pas prêt
    brook1 posted the 05/14/2026 at 12:00 PM
    le PSN en pls lundi
    icebergbrulant posted the 05/14/2026 at 12:00 PM
    Je tachycarde
    zanpa posted the 05/14/2026 at 12:03 PM
    Osef, j’attends dans 1an sur PC en full path tracing
    icebergbrulant posted the 05/14/2026 at 12:13 PM
    zanpa T’attendras pas !
    Tu vas t’acheter une PS5 en fin d’année car le jeu va recevoir des notes dithyrambiques avec un Metacritic de 98 de moyenne !!

    Plus aucun jeu n’existera en cette fin d’année, la folie GTA va s’immiscer dans le monde entier !
    Les gens vont courir dans les magasins se chopper une PS5 qui va très vite être en rupture... pour les plus lents, ils repartiront avec une malheureuse XBOX voire pire: une Switch 2 !!

    Adieu Coronavirus !
    Adieu Hantavirus !
    Bonjour GTAvirus !

    ...
    ...

    Excusez-moi, je crois que je suis en train de craquer
    jenicris posted the 05/14/2026 at 12:14 PM
    icebergbrulant
    icebergbrulant posted the 05/14/2026 at 12:15 PM
    pcverso posted the 05/14/2026 at 12:20 PM
    zanpa pareil je vais attendre la version pc .
    altendorf posted the 05/14/2026 at 12:21 PM
    Si je suis Sony, vu le partenariat avec Rockstar depuis des années, j'annonce dans la foulée un State of Play spécial GTA 6 pour présenter le gameplay.
    ouroboros4 posted the 05/14/2026 at 12:25 PM
    Yeah
    skuldleif posted the 05/14/2026 at 12:27 PM
    lets go
    zanpa posted the 05/14/2026 at 12:31 PM
    icebergbrulant j'ai déjà une ps5 mais je préfère avoir l'expérience ultime
    rupinsansei3 posted the 05/14/2026 at 12:32 PM
    Le raz de marée les gars. Nintendo et xbox vont pas oublier cette dernière fin d'année pour playstation
    zanpa posted the 05/14/2026 at 12:33 PM
    pcverso
    rupinsansei3 posted the 05/14/2026 at 12:58 PM
    icebergbrulant
    kinectical posted the 05/14/2026 at 01:10 PM
    Sinon il va avoir un trailer aussi ? Ou ces seulement des précommande car les précommande pour moi ces tellement inutile lol
    jenicris posted the 05/14/2026 at 01:12 PM
    kinectical aucune info sur cela mais certains pensent que ça serait logique de l'avoir en même temps que les préco
    kinectical posted the 05/14/2026 at 01:49 PM
    jenicris ouais ces ce que j’me disais ce serait assez logique un petit trailer pour en même temps annoncer les preco
    azerty posted the 05/14/2026 at 02:20 PM
    J'y jouerais patché. Day One non merci
    magneto860 posted the 05/14/2026 at 03:37 PM
    Ce que je retiens c'est que lundi on connaîtra le prix du jeu.
    Ca fera un sujet de discussion en moins sur GTA, mince...
    weik posted the 05/14/2026 at 04:41 PM
    Azerty

    Attendre qu'il soit patché ou non ça change pas grand chose en vrai.... les jeux rockstar ont quand même un niveau de finition assez dingue dans la version initiale le jour de sa sortie.
    azerty posted the 05/14/2026 at 05:46 PM
    weik je sais mais je vais attendre que la hype passe.
    ravyxxs posted the 05/14/2026 at 09:32 PM
    brook1 Il s'agit de la version physique pasn du démat. mais le PSN day one aura effectivement du mal à suivre.
    xynot posted the 05/14/2026 at 09:37 PM
    RIP les stores Xbox et PS lundi
    51love posted the 05/14/2026 at 11:27 PM
    tu m'etonnes qu'ils ouvrent les preco super tot... ils veulent tater le terrain et voir s'ils doivent prévoir 5 millions de boites ou 20 millions day one
    et mettre en place les serveurs en consequence aussi

    Quelle cauchemar pour les infrastructures et les lignes de productions ce type de produit

    M'enfin, le jeu a tellement trainé à sortir, on n'est plus a un an pres, autant attendre la version next-gen PC/PS6/Helix.
    duff posted the 05/14/2026 at 11:32 PM
    Précommander un jeu en déma.

    ravyxxs La version physique au lancement est confirmée ?
    ravyxxs posted the 05/15/2026 at 12:04 AM
    duff Oui Rockstar l'avait dit y a 5-6 mois je crois.
    duff posted the 05/15/2026 at 12:23 AM
    ravyxxs Ok,merci.Je n'ai pas vu l'info circuler sur le site.
    Mais cool.Depuis le 3e,j'achète au lancement et en boîte
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