Ce matin de nombreux comptes affiliés, notamment sur Twitter et reddit (dont certains très connu et fiable) disaient avoir reçu un mail de précommande pour GTAVI via Best Buy (enseigne bien connue aux USA).
C'est maintenant le très fiable Tom Henderson qui le confirme sur son twitter, à savoir qu'InsiderGaming l'a également bien reçu via mail, la nuit dernière.
Le mail est authentique. Les précommandes commenceront bien lundi selon Best Buy.
Un trailer est donc probable autour de cette date selon eux.
Plus que quelques jours à attendre et on sera fixé, patience!
On n’est pas prêt
Pas de report, c'etais fort prévisible.
Tu vas t’acheter une PS5 en fin d’année car le jeu va recevoir des notes dithyrambiques avec un Metacritic de 98 de moyenne !!
Plus aucun jeu n’existera en cette fin d’année, la folie GTA va s’immiscer dans le monde entier !
Les gens vont courir dans les magasins se chopper une PS5 qui va très vite être en rupture... pour les plus lents, ils repartiront avec une malheureuse XBOX voire pire: une Switch 2 !!
Adieu Coronavirus !
Adieu Hantavirus !
Bonjour GTAvirus !
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Excusez-moi, je crois que je suis en train de craquer
Ca fera un sujet de discussion en moins sur GTA, mince...
Attendre qu'il soit patché ou non ça change pas grand chose en vrai.... les jeux rockstar ont quand même un niveau de finition assez dingue dans la version initiale le jour de sa sortie.
et mettre en place les serveurs en consequence aussi
Quelle cauchemar pour les infrastructures et les lignes de productions ce type de produit
M'enfin, le jeu a tellement trainé à sortir, on n'est plus a un an pres, autant attendre la version next-gen PC/PS6/Helix.
ravyxxs La version physique au lancement est confirmée ?
Mais cool.Depuis le 3e,j'achète au lancement et en boîte
Les mecs doivent tabler sur du 2-3 milliards de bénéfices en 1 mois minimum...
Mais pas d'inquiétude,R* In Da Place
51love La version démat sera largement devant vis à vis de son équivalent physique.
Les joueur PS5 qui on déjà une PS5 ne vont pas ce racheté une autres PS5 pour acheté GTA 6, ça serai débile,
C'est pas GTA 6 qui va empêché Nintendo de vendre des consoles, suffi que nintendo sort un buddle avec un petit Zelda Ocarina of time, crois moi ça pourrait booster les ventes
Et intervention de 20 spécialiste et 300 millions rien que pour l eau ca a interet de surpasser tout ce qui existe en demo technique
Et apparemment destruction de decors et travaux sur la route si on fait des degats
Et la beauté du jeu devras être incroyable et avec une super histoire