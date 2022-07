Embarquez pour un voyage épique et sincère alors que Kratos et Atreus luttent pour tenir bon et lâcher prise.



Quelques années se sont écoulées depuis le début de Fimbulwinter; le froid continue de mordre, dans tout le royaume de Midgard.



Kratos et Atreus font de leur mieux pour rester cachés, après avoir tenté de défaire la fin des temps qui approche. Chaque jour, ils s'entraînent à l'inévitable, tout en cherchant tous les moyens possibles pour changer le cours du destin.



Atreus cherche à mieux comprendre les indices laissés par sa mère et à reconstituer son rôle prophétisé dans la guerre à venir. Pendant ce temps, Kratos se débat avec le désir de son fils d'en savoir plus sur son identité, sachant que cela les attirera vers les Ases vengeurs. Si cela se produit, ils seront encore plus près de répéter les erreurs sanglantes du passé.



Ensemble, père et fils s'aventurent profondément dans les Neuf Royaumes, tandis que les forces asgardiennes se préparent à la guerre. En cours de route, ils exploreront de superbes paysages mythiques et affronteront des ennemis redoutables sous la forme de dieux et de monstres nordiques.



Alors que la menace de Ragnarök se rapproche de plus en plus, Kratos et Atreus se retrouvent face à un choix : entre leur propre sécurité ou la sécurité des royaumes…



Ceux qui brisent le destin

Atreus a soif de connaissances pour l'aider à comprendre la prophétie de « Loki » et la rôle qu'il doit jouer dans Ragnarök. Kratos doit décider s'il sera enchaîné par la peur de répéter ses erreurs ou se libérer de son passé pour être le père dont Atreus a besoin.



Armes de guerre

La hache Léviathan, les lames du chaos et le bouclier gardien reviennent avec une multitude de nouvelles capacités pour Kratos et Atreus. Alors qu'ils affrontent des ennemis dans les Neuf Royaumes, les compétences mortelles de Kratos seront mises à l'épreuve comme jamais auparavant alors qu'il se bat pour protéger sa famille.



Explorez les royaumes

Journey dans des paysages dangereux et époustouflants tout en affrontant une grande variété de créatures ennemies, de monstres et de dieux nordiques alors que Kratos et Atreus recherchent des réponses et des alliés.

Le détaillant britannique ShopTo a commencé à envoyer un e-mail promotionnel pour la précommande de God of War Ragnarok et il contient quelques informations sur les fonctionnalités de la PS5, notamment l'audio 3D.Au vu de ces infos, il a été découvert qu'il y aura deux modes de rendu dans le jeu. L'un permettra au jeu d'obtenir un rendu en 4K natif en 30 FPS. L'autre mode permettra au jeu de fonctionner à une résolution 4K dynamique en 60 FPS.Pour résumer :Caractéristiques de la version PlayStation®5o Ressentez votre voyage dans les royaumes nordiques, grâce à un retour haptique immersif et à une fonctionnalité de déclenchement adaptative.o Choisissez entre une résolution 4K complète à 30 images par seconde ou une résolution dynamique 4K à 60 images par seconde*.o Plongez dans les mondes magnifiques que vous traversez, rendus vivants par une direction artistique époustouflante et un souci du détail saisissant.o Admirez les reflets, l'éclairage et les ombres améliorés, ainsi que les détails géométriques et la neige déformable améliorés.o Plongez dans les paysages sonores uniques des neuf royaumes, où les sons se réverbèrent et résonnent dans tout l'environnement.o Utilisez un son spatial très précis pour entendre les ennemis s'approcher de n'importe quelle direction, y compris au-dessus et en-dessous de vous.o Revenez à l'action plus rapidement que jamais, le SSD haute vitesse de la console PS5 ne vous laissera pas attendre trop longtemps pour ressusciter de la mort.o Profitez de temps de chargement plus courts à partir des points de contrôle du jeu ou lors de vos voyages rapides.