Le détaillant britannique ShopTo a commencé à envoyer un e-mail promotionnel pour la précommande de God of War Ragnarok et il contient quelques informations sur les fonctionnalités de la PS5, notamment l'audio 3D.Au vu de ces infos, il a été découvert qu'il y aura deux modes de rendu dans le jeu. L'un permettra au jeu d'obtenir un rendu en 4K natif en 30 FPS. L'autre mode permettra au jeu de fonctionner à une résolution 4K dynamique en 60 FPS.Pour résumer :

Gâchettes adaptatives et retour haptique. Audio 3D multidirectionnel. Résolution 4K en 30 images par seconde ou une résolution 4K dynamique en 60 images par seconde.

Like

Who likes this ?

posted the 07/14/2022 at 07:17 PM by jenicris