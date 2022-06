Selon Tom Henderson, Sony travaille sur une "véritable manette Pro" pour la PlayStation 5 et la société va révéler un nouveau hardware dans les semaines à venir, selon des sources.On pense que le nom de code de la manette est "Hunt", qui aura plusieurs caractéristiques intéressantes, notamment des sticks analogiques amovibles, des butées de gâchette et des boutons arrière (flappy paddles).Ces affirmations concernant ce hardware ont été accompagnées de photos du prétendu prototype, qui a été envoyé à la condition que les photos ne soient pas publiées et que la source reste anonyme.Les photos de la manette conservent le style classique de la PlayStation 5 mais montrent quelques différences essentielles. L'un des principaux changements concerne les boutons situés sous les sticks analogiques, qui permettent de retirer complètement les sticks analogiques, que Sony appelle "unités de stick amovibles".Une autre caractéristique est la présence de butées de gâchette à l'arrière de la manette, en plus des palettes/boutons à clapet qui sont devenus de plus en plus populaires au fil des ans, les joueurs se tournant vers des sociétés telles que SCUF Gaming et NACON pour ce type de manettes.Le prototype comporte également des poignées pour aider à tenir la manette, qui semble également être amovible.Selon la même source, il a également été dit que la manette de la PS5, qui a été appelée "PS5 Pro Controller" dans les conversations courantes, aura des mises à jour logicielles importantes.On ne sait pas exactement quand la nouvelle manette sera révélée, la source se contentant de dire "ça devrait être bientôt". Cependant, il est entendu par plusieurs sources que Sony doit dévoiler plusieurs nouveaux éléments hardwares à la fin de ce mois (pas une nouvelle console), mais il n'est pas clair si la gamme révélera ou non cette nouvelle manette.