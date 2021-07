Bonjour, après démontage de ma dualsense j'ai trouvé la cause du manque de résistance de ma gachette R2 en effet le ressort de rappel est cassé. Je vous ajoutés dès photos pour aider ceux à qui ça peux arriver.Voilà il y a des tutoriels de démontage sur you tube et franchement si vous êtes soigneux et bricoleur le démontage se fait relativement facilement et sans risque pour la manette. J'ai acheté un kit d'outil à 7€ pour la démonter et deux ressort de meilleure qualité à 4€ les deux , sinon vous avec aussi des lot de 10 ressort de basse qualité pour le même prix .