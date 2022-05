Cette nuit DuskGolem a reposté certaines images de SH en HD et notamment en bas a droite, on voit apparaître le nom de Masahiro Ito.Masahiro Ito:

Silent Hill 2 (2001) (Monster Design/Modelling) Silent Hill 2: Restless Dreams (2001) (Monster Designer) Silent Hill (1999) (Background Designer) Art/Graphics Metal Gear: Survive (2018 ) (Creature Design) NightCry (2016) (Creature Design) Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (2008 ) (In-game Paintings) Silent Hill: The Arcade (2007) (Pyramidhead_illustration) Silent Hill 3 (2003) (Art Director) Silent Hill 2 (2001) (Art Director) Silent Hill 2: Restless Dreams (2001) (Art Director) Video/Cinematics Silent Hill 3 (2003) (Drama Camera)

