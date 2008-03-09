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. Après la confirmation de sorties exclusivement dématérialisées à partir de 2028, lIl faut dire que l’opération a tout pour plaire aux investisseurs :Et du coup, là où une partie du public voit surtout une perte de choix et la fin progressive du marché de l’occasion, les actionnaires y voient surtout une machine encore plus rentable. Et, de ce point de vue,