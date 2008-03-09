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Sony Studios
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last update : 07/03/2026
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Les marchés valident le pari du tout-numérique de Sony
Actualité PlayStation
Le virage 100 % numérique de PlayStation ne fait pas forcément l’unanimité chez les joueurs, mais il semble en revanche rassurer les marchés. Après la confirmation de sorties exclusivement dématérialisées à partir de 2028, l’action Sony aurait progressé de 3,2 % à Tokyo, avec aussi une hausse d’environ 2,9 % aux Etats-Unis.

Il faut dire que l’opération a tout pour plaire aux investisseurs : moins de coûts de fabrication, plus de ventes via le PlayStation Store, davantage de contrôle sur les prix et des marges potentiellement plus confortables.

Et du coup, là où une partie du public voit surtout une perte de choix et la fin progressive du marché de l’occasion, les actionnaires y voient surtout une machine encore plus rentable. Et, de ce point de vue, difficile de ne pas constater que ce virage semble clairement faire les affaires de Sony.

Outlook Respawn - https://respawn.outlookindia.com/gaming/gaming-news/sony-stock-jumps-after-playstations-digital-only-shift
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    aeris201
    posted the 07/03/2026 at 02:31 PM by liquidus
    comments (32)
    nyseko posted the 07/03/2026 at 02:32 PM
    Bien sûr, les marchés ont compris que l'objectif était l'augmentation des marges de Sony et qu'ils sont en bonne position pour y parvenir.
    edgar posted the 07/03/2026 at 02:33 PM
    Bravo Sony pour cette décision courageuse et difficile mais ô combien nécessaire.

    Le monde se souviendra à jamais que vous étiez du bon côté de l’histoire.
    altendorf posted the 07/03/2026 at 02:33 PM
    Pas de surprise, les investisseurs n'attendent que ça
    keiku posted the 07/03/2026 at 02:34 PM
    je ne pense pas que les marges augmenteront, je pense surtout que les magasin vont arrêter de vendre leurs consoles et qu'ils seront bien emmerdé
    altendorf posted the 07/03/2026 at 02:35 PM
    keiku On disait la même chose pour la vidéo et la musique, et pourtant....
    shinz0 posted the 07/03/2026 at 02:36 PM
    Normal pus d'argent dans leur poche et moins d’intermédiaires
    khazawi posted the 07/03/2026 at 02:38 PM
    Ne plus avoir d'intermédiaires dans la distribution et supprimer les coûts de fabrication de lecteur et de disques, forcément c'est bénéfique...
    keiku posted the 07/03/2026 at 02:40 PM
    altendorf bah le physique existait encore, mais c'est sur que s'ils arrete la production de disque, ca va être fini pour eux aussi...

    sans parler que la musique tu peux l'écouter gratuitement sur you tube, tu va me dire les jeux video beaucoup les font sur you tube aussi

    et si tu tient compte de l'inflation, le marché de la musique a quand même baissé de 35%
    deathegg posted the 07/03/2026 at 02:42 PM
    Et quand y verront que les gens partiront sur Switch 2 pour le joueur occasionnel et grand public vu le prix de la console.

    Que les fans du physique arrêteront le jeu vidéo ou partiront sur PC.

    Que les joueurs fan de Playstation partiront aussi sur PC

    Y se diront "oh merde, y s'est passé quoi?"
    aeris201 posted the 07/03/2026 at 02:51 PM
    edgar
    onsentapedequijesuis posted the 07/03/2026 at 02:52 PM
    Ils s'en foutent complètement des joueurs qui leur file de la confiance aveugle et de l'argent.
    Il n'y a plus aucun échange, ils nous voient comme des vaches à traire. Rien à foutre d'écouter la demande des joueurs, ils sont dans leur bulle.

    On vote avec son porte feuilles.
    shao posted the 07/03/2026 at 02:54 PM
    Ils ont raison, ils ont confiance en l'idiocratie.
    commandermargulis posted the 07/03/2026 at 02:59 PM
    Alors, je ne veux pas être affirmatif à 100%, mais il est TRES probable que ce soit tout pour moi.
    Le démat c'est pas pour moi, et je ne pourrai me résigner à acheter une console où tout sera en numérique.

    je suis un vieux joueur et oui, il m'arrive d'acheter des pass de personnages de jeux de combat, ou des extensions, mais jamais des jeux AAA en démat.

    Comme je le dis, ce sera très certainement la fin, mais si je vois un Clair Obscure 2, un FF 17 ou jeu qui me fait vraiment envie, peut être je vais craquer?

    Pour moi, l'avenir sera de finir mon backlog, et de me consacrer comme je le fais déjà aux alternatives du style Evercade, la Néo-Géo AES+ que j'ai précommandé en version ultimate ou à d'autres styles rétro.

    Je reste par contre persuadé que même si les Sony, Microsoft et même Nintendo passent au tout démat, il y aura quand même des petites sociétés (tels Blaze, ou Analogue, ou Plaion, ou d'autres) qui maintiendront une petite communaité de passionnés.

    Alors bien sûr, ce ne sera pas les derniers jeux AAA en path tracing mais bon.
    Je suis aussi persuadé que nous ne sommes pas à l'abri d'un constructeur annexe qui viendrait faire sa console avec que du physique.
    Je pense qu'il y a un marché - de niche certes - mais un marché quand même.
    Alors, de nouveau, si ça doit arriver, je doute que ce soit des consoles ultra performantes, mais nous verrons bien.

    Quoiqu'il en soit, l'annonce de Sony est un grand bouleversement et un choc. Je le redis, mais il est plus que probable que la PS6 (ou toute autre console full démat), ne soit pas mienne.
    ouken posted the 07/03/2026 at 03:00 PM
    Tout le monde chier dessus et la le Edgar retourne ça veste et suce le tout dématérialisée !!! Parque Sony le fait j'en peu plus des gens
    jenicris posted the 07/03/2026 at 03:00 PM
    Biensur, les investisseurs ne voulaient que cela
    fusion posted the 07/03/2026 at 03:04 PM
    ouken
    Il me semble qu'il ironise
    ouken posted the 07/03/2026 at 03:05 PM
    fusion pas du tout sur
    pastorius1 posted the 07/03/2026 at 03:07 PM
    Les marchés peuvent se la mettre avec du verre pillé.
    mooplol posted the 07/03/2026 at 03:08 PM
    Faut voir ce que va donner la ps6, surtout si des chinois proposent des steamchine
    ratchet posted the 07/03/2026 at 03:11 PM
    Bah comme prévu. Ils pensent à la thune ils vont tous le faire, c’est juste de la logique quand tu connais le système.
    edgar posted the 07/03/2026 at 03:15 PM
    aeris201

    fusion

    ouken
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 03:17 PM
    Les 3% ils vont les reperdre la semaine prochaine hein. La bourse ça bouge par définition.
    heracles posted the 07/03/2026 at 03:24 PM
    Le capitalisme dans son côté sombre est très content. Vous allez raquer 60 euros pour une vieillerie sorti des années plus tôt, sans avoir la possibilité de récupérer un peu d'argent dessus.
    shinz0 posted the 07/03/2026 at 03:30 PM
    Perso je finis mon abonnement PS+ et au revoir, je vais arrêter de leur donner plus de sous
    nigel posted the 07/03/2026 at 03:37 PM
    commandermargulis On sera probablement 2. Ça fait des années que j'ai une liste de jeux que je n'ai pas fait par manque de temps, je vais probablement mettre un gros frein aux nouveau jeu en 2028, et explorer plutôt ce que je n'ai pas fait par manque de temps.

    En plus ça me fera probablement faire un bon paquet d'économie.
    nobleswan posted the 07/03/2026 at 03:38 PM
    En gros si tu perd ton compte pour X raisons tu perd toute ta bibliothèque, s'il il veulent aussi tout supprimer pour des question de droit comme pour les films dernièrement c'est termine aussi. Ils veulent un contrôle total même sur ce qui t'appartient en somme. Les FDP
    rogeraf posted the 07/03/2026 at 03:48 PM
    Je vois pas en quoi c'est normal, les gens deviennent des moutons et ne disent rien quand on leur enleve des droits acquis depuis des années.

    Mais bon la vaseline à de l'avenir dans ce monde j'ai l'impression ...
    jackfrost posted the 07/03/2026 at 03:58 PM
    nigel de même
    mattewlogan posted the 07/03/2026 at 04:14 PM
    Y’en a ils sont en boucle sur tout les posts de PlayStation etc sans parler des putes à clic avec leurs slogans
    Et alors le melonchon ptdr
    C bon next
    zboubi480 posted the 07/03/2026 at 04:15 PM
    For the marchés !!!
    solarr posted the 07/03/2026 at 04:32 PM
    rogeraf ba t'as qu'à dire que les gens sont cons, je ne t'en voudrai pas.
    oreillesal posted the 07/03/2026 at 04:41 PM
    edgar Une vérité cruelle, mais juste.

    Ceux qui vivent dans le passé seront condamnés à s'esquinter les yeux sur du matériel digne du tiers monde, tandis que les visionnaires auront pris le train de l'Histoire et verront le futur du jeu vidéo.

    Le monde n'est pas prêt pour TLOU 16K Édition.
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