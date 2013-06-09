Dans la nouvelle interview accordée à Denfamico au sujet de FF7 Revelation, Hamaguchi confirme que Zack fera bel et bien son retour dans la troisième partie et qu’il aura encore plus de temps d’écran que dans la deuxième partie. C’est à travers Zack que l’idée de lignes temporelles multiples est transmise au joueur.• Il y a des moments dans l'histoire où Zack apparaîtra effectivement ou où d'autres personnages invités rejoindront temporairement le jeu en tant que personnages jouables.• Zack est un personnage dont le rôle est de faire comprendre que le monde et le cadre sont légèrement différents de la version originale.• Il existe des éléments qui diffèrent entre la série originale et la série Remake. Dans le jeu précédent, nous avons montré plusieurs lignes temporelles. Cependant, s’ils l’avaient simplement dit sans détour, cela n’aurait pas été aussi cool ; Zack aide le joueur à comprendre cela à travers son rôle dans le jeu.• Il joue un rôle encore plus important dans la Partie 3 et offrira une expérience de jeu encore plus marquante au joueur.Hamaguchi confirme que le doubleur japonais de Reno a été choisi.Il précise que le jeu explorera plus en détail le rôle que joueront Reno et les autres Turks, et il espère donc que vous l'attendez avec impatience !Cela signifie que Reno n'aura pas de répliques limitées, car il n'y a pas suffisamment de répliques préenregistrées de Fujiwara.Hamaguchi affirme que Midgar sera bel et bien une carte jouable dans FF7 Revelation !?? Denfamico a demandé si des personnages de Deepground, comme Weiss et Nero, feraient leur apparition.Hamaguchi explique qu'en explorant Midgar, vous pourriez bien croiser ces personnages, et ils espèrent donc que vous attendrez cela avec impatience !Hamaguchi affirme que la séquence sous-marine de l'OG FF7 figurera bel et bien dans FF7 Revelation ; toutefois, il ne peut pas encore entrer dans les détails pour l'instant, mais espère que vous l'apprécierez tous autant que lui.Hamaguchi explique que l'invocation des « Chevaliers de la Table ronde » de l'OG FF7 a souvent fait l'objet de discussions pendant le développement de la série FF7 Remake.L'équipe travaille actuellement à la mise au point du contenu « Révélation » afin qu'il soit à la hauteur de son caractère épique ; il invite donc les fans à attendre avec impatience de découvrir le résultat.Hamaguchi confirme que la bagarre entre Tifa et Scarlet tirée du jeu original de FF7 sera bel et bien présente dans FF7 Revelation sous forme de mini-jeu.Le réalisateur de FF7 Revelation, Hamaguchi, explique que le système d’affinités de Rebirth sera différent dans Revelation. Dans Rebirth, Cloud était le personnage central dont les liens avec les autres personnages se développaient tout au long du jeu à travers son point de vue.En revanche, dans Revelation, l’accent est davantage mis sur l’ensemble des personnages afin de les mettre chacun en valeur. L’objectif est de permettre aux joueurs de mieux comprendre chaque personnage, ce qui rendra l’expérience différente de celle de Rebirth.Hamaguchi précise que la bande-annonce de FF7 Revelation présentée au SGF2026 correspondait à la version PS5 du jeu. Cependant, le jeu est désormais bel et bien jouable sur Switch 2.L'équipe souhaite d'abord peaufiner les versions PS5 et PC avant de s'attaquer à l'optimisation pour la Switch 2, le jeu devant sortir sur plusieurs plateformes.Hamaguchi affirme que dans FF7 Revelation, les choix que vous ferez AFFECTERONT votre progression dans le jeu et débloqueront des éléments de l'histoire principale.Il ne pense pas que la série FF7 Remake doive se terminer par plusieurs fins, mais estime qu'en tant que créateurs, ils devraient proposer une seule fin définitive.Cependant, comme Revelation repose largement sur les choix du joueur et sur les conséquences de ces décisions, cela affectera sans aucun doute le gameplay et la narration, contrairement à Rebirth où, quoi que vous fassiez, la fin restait la même.L'histoire peut potentiellement être différente pour chaque joueur en fonction de vos choix et de leur issueBon, alors c'est qu'il existe une véritable fin canonique, mais que selon ce que vous faites, vous risquez de ne pas la voir ou de ne pas avoir accès à la fin complète ?Hamaguchi affirme que Midgar sera bel et bien une carte jouable dans FF7 Revelation !?? Denfamico a demandé si des personnages de Deepground, tels que Weiss et Nero, feraient leur apparition.Hamaguchi précise qu'en explorant Midgar, vous pourriez effectivement croiser ces personnages, et ils espèrent donc que vous attendrez cela avec impatience !Cependant, Hamaguchi précise qu'ils ont bel et bien prévu une fin pour l'histoire dont il est lui-même fier, mais que l'expérience du joueur influencera le déroulement de l'intrigue. Cela ne signifie pas pour autant que cela changera la (vraie ?) fin.- Contrairement à Rebirth, les choix des joueurs auront des conséquences qui influenceront le déroulement de l'histoire. Chaque joueur pourrait ainsi vivre une expérience totalement différente.- Le dirigeable Highwind sera disponible dès le début du jeu.- Le système d'équipement (métiers) sera également débloqué très tôt dans le jeu.- De nouvelles histoires seront racontées concernant des lieux peu explorés dans la version originale.- Il y a de nombreuses zones auxquelles vous pouvez accéder avec le Highwind dès le début, mais vous ne pourrez peut-être pas progresser car les ennemis sont incroyablement puissants. Les développeurs veulent que les joueurs se demandent : « Que dois-je faire en premier ? »- L'ampleur de l'univers « monde ouvert » du jeu s'est considérablement étendue- Le gameplay de Vincent lui permet de passer de sa forme humaine à son mode bestial d'une simple pression sur un bouton. Il n'y a pas de limite de temps, un peu comme lorsque Yuffie utilise son mode shuriken.- Cid est très doué pour le combat aérien- Vincent et Cid ont des synergies entre eux, mais aussi avec d'autres personnages.- Zack aura encore plus de scènes dans la Partie 3 et jouera un rôle important.- L'idée de multiples lignes temporelles est véhiculée par la présence de Zack et son rôle dans l'histoire.- Le nouveau doubleur de Reno a été choisi, et Reno ainsi que les Turks auront beaucoup de temps d'écran dans ce jeu.-Wutai est incroyablement bien développé cette fois-ci, et les Turks y feront également leur apparition. L'intrigue de Wutai sera très axée sur la politique.-Midgar fait son retour dans la Partie 3 et vous pourrez l'explorer à nouveau ; vous pourriez même croiser certains personnages de Deepground...- Rocket Town est bel et bien dans le jeu. Hamaguchi explique qu'ils voulaient initialement l'intégrer à Rebirth, mais qu'ils ont finalement décidé de le placer dans Revelation. Elle sera accessible vers la fin de l'histoire- La zone sous-marine apparaîtra dans Revelation, mais il ne peut pas encore entrer dans les détailsHamaguchi explique que l'invocation des « Knights of the Round » du FF7 original a fait l'objet de discussions tout au long du développement de la série FF7 Remake. L'équipe travaille actuellement à la mise au point d'un contenu à la hauteur de son caractère épique, et il invite donc les fans à attendre avec impatience de découvrir comment cela sera mis en scène dans le jeu.-FF7 Revelation a bel et bien une fin, et c'est une fin dont Hamaguchi est fier, qui vient conclure une série qui a duré plus de dix ans. Quant à savoir quelle sera cette fin, il vous faudra la découvrir par vous-même.-Le système d'affinités de Rebirth sera différent dans Revelation. Une plus grande attention sera accordée, dans une certaine mesure, à tous les personnages afin de les développer correctement.-Si vous souhaitez en savoir plus sur un personnage en particulier, vous pourrez le faire d'une manière qui vous offrira une expérience différente de celle de Rebirth.Hamaguchi n'apprécie pas vraiment le concept des fins multiples et, en tant que créateur, souhaite offrir une conclusion affirmée à la série FF7 Remake ; CEPENDANT, les choix des joueurs dans Revelation auront une influence considérable sur le dénouement, ce qui modifiera réellement le déroulement de l'histoire du jeu.- Les mini-jeux ne seront pas moins nombreux, mais leur difficulté sera revue à la baisse pour les joueurs qui avaient rencontré des difficultés avec eux dans Rebirth- La bagarre entre Scarlet et Tifa est bel et bien toujours présente dans le jeu et constituera un mini-jeu lol- Le thème de FF7 Revelation est la « détermination ». Tout le monde a suivi le parcours de Cloud et de ses amis pendant près d’une décennie à ce stade, et l’histoire est empreinte de détermination alors qu’elle se dirige vers son dénouement. L’équipe de développement s’est engagée à offrir quelque chose de vraiment exceptionnel pour le plaisir de tous.Naoki Hamaguchi affirme que FF7 Revelations proposera à peu près autant, voire plus, de contenu que FF7 Rebirth !Il précise qu'il sera impossible de tout découvrir en une seule partie, il est donc difficile de dire lequel des deux en propose le plus. Mais Revelations offrira un volume de contenu très important.