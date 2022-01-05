Top

TOP-60



#60 – Aya Brea (Parasite Eve 3)







#59 – Mirage Loas (Star Ocean Anamnesis)







#58 – Jade (Dragon Quest Rivals)







#57 – Tifa Lockhart (Final Fantasy VII Ever Crisis)







#56 – Les héroïnes de Dead or Alive 5 et 6 + Mai Shiranui (Dead or Alive 5 et 6)

Pêle-mêle : Kasumi, Momoji et Christie.









#55 – Les héroïnes de The First Descendant

Viessa, Bunny, Freyna, Sharen, Gley, Valby, Luna, Ines, Hailey et Serena.







#54 – Akane (Blue Archive)







#53 – Camilla (Fire Emblem Heroes)







#52 – Chloé et Cordelia (Fire Emblem Heroes)

Une préférence pour Chloé.







#51 – Alice (Goddess of Victory: NIKKE)







#50 – Artoria Pendragon (Fate/Grand Order)







#49 – EVE (Stellar Blade)

Cyber Magician et Cyber Bunny







#48 – Nera (Goddess of Victory: NIKKE)







#47 – Js 9 (Girl's Frontline)







#46 – Eclipse (Brown Dust II)







#45 – Karin (Blue Archive)







#44 – Sonia et Tharja (Fire Emblem Heroes)

Une préférence pour Sonia.







#43 – Prinz Eugen (Azur Lane)







#42 – Justyna (Eternal Return)







#41 – Tyr (Brown Dust II)







#40 – Mary (Goddess of Victory: NIKKE)







#39 – Milk (Goddess of Victory: NIKKE)







#38 – Kirara Onizaki (Taimanin RPGX)







#37 – Kalina, Fammene, Bella, Lisandria, Pantheri et Nymset (Horizon Walker)

Kalina et Fammene ont 2 bunnysuit.









#36 – Loki (Fire Emblem Heroes)







#35 – Rupee (Goddess of Victory: NIKKE)







#34 – Saika Fuuma (Taimaning RPGX)







#33 – Kagero (Fire Emblem Heroes)







#32 – Thorr (Fire Emblem Heroes)







#31 – Maika Kamimura (Taimanin RPGX)







TOP-30





#30 – Reno (Azur Lane)







#29 – Tiwaz (Destiny Child)







#28 – Kunoichi Zero (Last Origin)







#27 – Celia (Brown Dust II)







#26 – Gekkou (Senran Kagura New Link)







#25 – Napoli (Azur Lane)







#24 – Mahomi (Utawarerumono: Lost Flag)







#23 – Taihou (Azur Lane)







#22 – Asuna (Blue Archive)







#21 – Ingrid (Taimanin RPGX)







#20 – Mai (Eternal Return)







#19 – 2B et A2 (NieR: Automata)

Une préférence pour 2B.







#18 – Yumi (Dolphin Waves)







#17 – Elmina (Evertale)







#16 – Fubuki (Senran Kagura)







#15 – Velvet (Goddess of Victory: NIKKE)







#14 – Zenith (Brown Dust II)







#13 – Toki (Senran Kagura)







#12 – Niba (Last Origin)







#11 – Baie (Goddess of Victory: NIKKE)







TOP-10





#10 – Ade (Goddess of Victory: NIKKE)







#09 – Yumi (Senran Kagura)







#08 – Rizette (Evertale)







#07 – Elmina (Evertale)







#06 – Shizuru Kosaka (Taimanin RPGX)







TOP-5





#05 – Titania Frost (Last Origin)







#04 – Rouge (Goddess of Victory: NIKKE)







#03 – Darian Silverstein (Brown Dust II)







#02 – Yeon et Joo-hee (Horizon Walker)







#01 – Loen (Brown Dust II)









La raison qui m'a poussé à DL ce jeu .



------ La raison qui m'a poussé à DL ce jeu------

Si vous êtes un amateur de jeu de rôle vous avez peut être déjà vu ça et notamment "à l'époque", mais pour le reste du monde ici présent qui se demandent de quoi ce top va parler, faisons un peu d'histoire. Le costume lapin, de quoi parle-t-on exactement ?Il ne s'agit pas d'un déguisement intégrale de lapin comme lorsque papa cache les œufs dans le jardin en faisant le pitre, bien qu'on pourrait parler de ces déguisements dans le jeu vidéo, mais vous vous en doutez bien qu'on parle ici d'un justaucorps sans manche porté par des hôtesses. Ces hôtesses travaillaient pour nul autre que le magazine Playboy, la tenue de lapin a donc été simplement créé dans les années 1960 en s'inspirant de l'icone de lapin du magazine. Le justaucorps est alors associé aux fameuses oreilles de lapin sur la tête, à la queue sphérique en fourrure blanche ronde ainsi qu'un collant sous le justaucorps, mais également aux éléments du "smoking" dont le nœud papillon. Les hôtesses travaillaient pour les bars "Club Playboy", et certaines sont même devenues des pin-up pour le magazine.Bref, cette tenue de charme a inspiré beaucoup de créateurs au Japon. La tenue a été complètement intégrée dans la culture japonaise dont les manga, surnommée "bunnysuit" et popularisée avec des personnages comme Bulma de Dragon Ball ou encore Haruhi Suzumiya de The Melancholy of Haruhi Suzumiya parmi beaucoup entre les années 1980 et 2010. Si en Amérique la tenue et les hôtesses ont peu à peu disparu du visage médiatique, au Japon elle est restée un élément associé à certains types de personnages suggestifs ou même humoristiques. Enfin, parce qu'il faut préciser pour le bien de ce top, il y a eu une mode "meme" du "reverse bunnysuit" sur Internet ces 2 dernières décennie qui consiste à inverser sur le corps "ce qui couvre de ce qui ne couvre pas", ainsi au lieu de couvrir le ventre ce sont les bras et jambes qui sont couvert et seuls des pastilles cachent "les partie sensibles".C'est donc cela que vais classer aujourd'hui. Des héroïnes de jeux vidéo qui m'intéressent le plus (donc déso si une connue n'y figure pas), je vais être direct en disant qu'elles sont issues essentiellement que des jeux services (ou de merchandising officiels pour 3-4 cas), portant à titre officiel la tenue lapin (justeaucorps ou "reverse" + oreilles + queue) dont vous connaissez désormais les origines. Classement selon mes goûts, évidemment. Mais un classement qui tient compte de l'originalité de la tenue par rapport à l'héroïne qui la porte, c'est l'ensemble qui compte et j'ai évidemment mes préférées (2 filles avec le même design de bunnysuit ne seront pas classées pareil).Le costume lapin est un classique du fan-service avec les tenues de Noël et de mariage, les déguisement d'Halloween et les fameux maillots de bain.Je suis allée pour le top 60 pour inclure Tifa, Jade et les héroïnes de DOA et de TDF en particulier, mais franchement au départ je ne pensais pas aller jusqu'à ce nombre.Dites-moi vos préférées en commentaire