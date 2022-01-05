Si Brave X Junction est disponible sur PlayStation, Steam et la version japonais de la Nintendo Switch / du Nintendo eShop depuis octobre dernier, on apprend par son éditeur Rideon que les filiales occidentales de Nintendo ont bloqué la sortie du jeu chez nous.
Il semblerait que le jeu a été révoqué par Nintendo of America pour "contenu sexuel impliquant des enfants". En dehors de la simple apparence des 3 héroïnes, le jeu n'a pas d'autres contenu suggestif tout court. Sur le tweet ci-dessus, l'éditeur Rideon montre une scène tournant justement cette idée en dérision : Un soldat informe à la Magicienne que sont apparence fait "enfant" et que cela a été "jugé comme problématique", celle-ci répondant alors "Ils me traitent d'enfant ?! Quel genre de jugement est-ce là ?". C'est certainement cette blague que les petites têtes américaines n'ont pas compris, à moins qu'ils ce sont reconnus et ne l'ont pas apprécié cette référence...
Brave X Junction est un jeu mixant jeu de rôle avec du blackjack. Le joueur progresse dans des donjons avec pour alliées la Combattante, la Magicienne et la Voleuse. Rideon n'a pas encore décidé s'ils censureront le jeu ou modifieront certains dialogues pour sortir le jeu sur Nintendo Switch chez nous, pour l'instant l'éditeur encourage plutôt à vous tourner vers les versions PlayStation (ici)
et Steam (ici)
.
