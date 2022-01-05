profile
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Waifukyo
Waifukyo
Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 11/13/2025
Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 200
visites since opening : 487615
subscribers : 4
bloggers : 1
Nintendo bloque la sortie de Brave X Junction en occident
Actualité


Si Brave X Junction est disponible sur PlayStation, Steam et la version japonais de la Nintendo Switch / du Nintendo eShop depuis octobre dernier, on apprend par son éditeur Rideon que les filiales occidentales de Nintendo ont bloqué la sortie du jeu chez nous.



Il semblerait que le jeu a été révoqué par Nintendo of America pour "contenu sexuel impliquant des enfants". En dehors de la simple apparence des 3 héroïnes, le jeu n'a pas d'autres contenu suggestif tout court. Sur le tweet ci-dessus, l'éditeur Rideon montre une scène tournant justement cette idée en dérision : Un soldat informe à la Magicienne que sont apparence fait "enfant" et que cela a été "jugé comme problématique", celle-ci répondant alors "Ils me traitent d'enfant ?! Quel genre de jugement est-ce là ?". C'est certainement cette blague que les petites têtes américaines n'ont pas compris, à moins qu'ils ce sont reconnus et ne l'ont pas apprécié cette référence...

Brave X Junction est un jeu mixant jeu de rôle avec du blackjack. Le joueur progresse dans des donjons avec pour alliées la Combattante, la Magicienne et la Voleuse. Rideon n'a pas encore décidé s'ils censureront le jeu ou modifieront certains dialogues pour sortir le jeu sur Nintendo Switch chez nous, pour l'instant l'éditeur encourage plutôt à vous tourner vers les versions PlayStation (ici) et Steam (ici).
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/japanese-blackjack-based-rpg-denied-switch-release-in-the-west-after-launching-without-issue-on-steam-and-ps5-characters-flagged-as-children/
    posted the 11/13/2025 at 09:51 AM by masharu
    comments (26)
    gasmok2 posted the 11/13/2025 at 09:57 AM
    Le plus drôle c'est que sans cette censure je n'aurais jamais entendu parler de ce jeu...il serai sorti, il n'aurait fait aucune vague
    rogeraf posted the 11/13/2025 at 09:57 AM
    Je vais créer un collectif de défense des gros BOOBS
    Nintendo doit accepter le silicone au 21 ieme siecle.
    yogfei posted the 11/13/2025 at 09:59 AM
    gasmok2 Pareil, merci l'effet Streisand...
    gasmok2 posted the 11/13/2025 at 10:20 AM
    yogfei exactement
    akinen posted the 11/13/2025 at 10:24 AM
    Le jeu ne m’intéresse pas. Par contre, ils trouveront le même design sur disgaea et dans les 2 derniers star ocean canoniques.

    Ces « gens » devraient retourner sur les réseaux sociaux et laisser les jeux vidéo et les manga aux vrais amateurs.

    C’est épuisant la quantité d’énergie dépensée pour 3 couillons dont on ne connaît même pas le nom.
    keiku posted the 11/13/2025 at 10:36 AM
    en occident on est enfant jusqu'a 55 ans aujourd'hui donc logique , tant que ta peau ne pendouille pas ne la montre pas
    masharu posted the 11/13/2025 at 10:52 AM
    giru keiku tonius

    Je modère vos propos afin d'éviter que ça parte en couille. Ça suffit. Le jeu est dispo sur Steam et PlayStation 4/5 et la décision de Nintendo est problématique, point. Et shanks ou autre n'a qu'à intervenir.
    cyr posted the 11/13/2025 at 10:53 AM
    Je connaissais pas. Et je vais certainement pas l'acheter....
    sonilka posted the 11/13/2025 at 10:54 AM
    tonius internet et les gens qui emploient des termes qu'ils ne comprennent pas. Abstenez vous par pitié.
    shanks posted the 11/13/2025 at 11:25 AM
    Keiku
    Tu prends un ban de la dernière chance.
    Prochaine fois, c'est définitif, tes propos vont trop loin et sont même judiciairement condamnables.
    mrnuage posted the 11/13/2025 at 11:59 AM
    Merci une fois de plus les américains. J'en aurais eu rien à fouttre du jeu mais c'edt bien NOA et personne d'autre qui bloque.
    giru posted the 11/13/2025 at 12:23 PM
    masharu J'aime bien parce que vous êtes là à vous plaindre de censure... mais dès qu'un message ne va pas dans votre direction, vous faites la même chose
    byakuyatybw posted the 11/13/2025 at 12:32 PM
    Ah non c'est po possible, bon allez go Dead or Alive sur Switch ou on peut encore voir des bretelles de soutifs glisser de l'épaule ou Moero Chronicles parce que au moins dans cette série les gamers peuvent voir ....une otarie avec des yeux en coeur et une culotte sur la tete
    yogfei posted the 11/13/2025 at 12:35 PM
    shanks Je viens de voir son message ban sur son profil, je ne sais pas si c'est normal, j'étais curieux..., je suis choqué et effectivement c'est condamnable par la loi...
    masharu Merci de veiller
    masharu posted the 11/13/2025 at 12:53 PM
    giru Ironique hein ? Ça devrait te faire réfléchir sur ta position et sur celle des développeurs et éditeurs qui ne peuvent pas publier le jeu chez nous surtout sur fond de malentendu.
    giru posted the 11/13/2025 at 01:02 PM
    masharu Non, parce que c'est justement à cause de personnes comme vous qu'on en est là je pense. Surement à cause des personnes qui trouvent triste qu'un jeu ne doit son succès qu'au fait de mettre des nichons.
    masharu posted the 11/13/2025 at 01:22 PM
    giru Forcément si j'aime bien les perso sexy, je ne veux que ça... .

    Abstenez-vous d'étaler vos âneries sur ces sujets de censures comme cela vous ait suggéré plus haut. Ça évitera la dérive d'autres personnes derrière.
    nakata posted the 11/13/2025 at 01:32 PM
    keiku a raison. Les 2 cas sont offensants. Sauf que le premier est combattu (à raison), le second on crie victoire au nom du progressisme.
    Les 2 cas devraient être censurés dans le JV
    masharu posted the 11/13/2025 at 01:56 PM
    nakata Si c'est pour qualifier un mec random qui promène son chien de zoophile, abstenez-vous de nous partagez vos opinions en la matière. C'est peut être offensant pour toi ou Giru ou Tonius et ça je m'en bas les couilles je ne vais chercher à changer vos avis, on a le droit de pas aimer de choses ici, mais ça ne l'est pas pour d'autres et en l'occurrence Brave X Junction est disponible partout sauf sur NS1 (et Xbox mais c'est pour une autre raison elle économique ...). Et les propos de Keiku en réponse à Giru/Tonius sont homophobes, littéralement. Tu es donc homophobe. Quel est le fucking rapport avec le sujet quoi.
    yogfei posted the 11/13/2025 at 02:58 PM
    masharu Rassurant de voir des personnes encore savoir faire la part des choses. Merci
    nakata posted the 11/13/2025 at 03:22 PM
    masharu bin il est censuré (lui aussi) pour un avis. Mais ce n’est pas que le sien. Dieu merci.
    Donc je m’abstiendrai si je veux.

    (Vous pouvez maintenant supprimer tout com vous dérangeant …)
    suikoden posted the 11/13/2025 at 06:49 PM
    shanks Merci
    J'ai voulu savoir de quoi il en retournait, c'est totalement gratuit en plus et en tant que concerne, j'avais jusque là rien contre Keiku si ce n'est le voir troller mais la effectivement ça passe pas...
    suikoden posted the 11/13/2025 at 06:57 PM
    nakata c'est pas une question de censure uniquement, l'homophobie est interdite en France tu sais.
    De plus sans même prendre parti GKyo peut être attaqué pour n'avoir rien fais.

    Ensuite si pour toi la sexualisation juvénile, cest au même niveau qu'un simple baiser homo, franchement il faut pas grand chose pour te choquer. Comme di y'en avait partout tout le temps, alors que c'est juste que maintenant oui y'en a mais ca reste innée minorité des images qu'on voit en comparaison aux relations hetero... C'est sur que de passer de rien du tout, à quelques personnages homo apparaissant ici et la c'est E-NOR-ME.

    Je vois des heteros s'enlacer partout, s'embrasser, parfois de manière très appuyé, langoureuses, on leur dit rien bizarrement.

    Apprend la tolérance et laisse les gens vivre leur vie, reste dans ta bulle fermee merci...
    tonius posted the 11/13/2025 at 06:59 PM
    Masharu Ah oui d'accord ta carrément effacé mon commentaire, ok tres bien, j'm'en souviendrais, j'tattend au tournant la prochaine fois que tu parlera de censure.
    masharu posted the 11/13/2025 at 07:09 PM
    tonius Toi et Rideon, au même niveau . A méditer.
    tonius posted the 11/13/2025 at 07:31 PM
    Masharu Non mais sans déconner, quel intérêt de virer mon com ? au moins tu a fourni une explication la première fois, et t’avais pas eu de problème, mais la seconde ? c'est parce que je t'ai critiqué c'est ca ? parce que j'ai critiqué ta référence sans queue ni tete a la zoophilie qui n'a vraiment aucun sens ? désolé mais c'est la vérité, t'aurais pu touver autre chose, mais c'est pas grave, je suis suis d'accord sur le fond, moi c'est juste sur la forme que ca me pose problème et y'a aussi le fait que tu te plaint de la censure (et c'est pas la première fois) alors que tu y va a fond toi meme sur ton thread. 'scuse moi mais bon, ca la fout un peu mal, vu le sujet.
