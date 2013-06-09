SONY Waypoint
profile
Sony Interactive Entertainment
143
Likers
name : Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
group information
SONY Waypoint
187
Likes
Likers
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 09/16/2025
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2129
visites since opening : 7514837
subscribers : 222
bloggers : 4
channel
all
Natethehate2 : un event PlayStation pour la semaine prochaine
Playstation 5


C'est via Twitter (et sur Reddit) que le très fiable NateTheHate affirme qu'un event PlayStation est bien prévu ce mois-ci et plus précisément pour la semaine prochaine.

Ca va dans le sens de ce que Grubb et plus récemment Tom Henderson disaient, ce dernier a même évoqué le fait que Wolverine y serait présent avec probablement le Metroidvania God of War, Marathon et peu être également Intergalactic.
On sait officiellement également que Saros devrait montré son gameplay cette année.

On sera vite fixé
Twitter NateTheHate2 - https://x.com/NateTheHate2/status/1967750127453626502?t=lDucoWbsKv2ztnpAJMePPA&s=19
    tags : sony wolverine ps5
    3
    Likes
    Who likes this ?
    tripy73, newtechnix, simbaverin
    posted the 09/16/2025 at 07:06 AM by jenicris
    comments (21)
    churos45 posted the 09/16/2025 at 07:22 AM
    Ce ne serait pas du luxe
    link571 posted the 09/16/2025 at 07:23 AM
    On croise les doigts. En tout cas si Wolverine, Intergalatic et God of war sont présent ça peut être énorme ! Manqué plus qu’un one more thing de quelque chose qu’on ne connaît et c’est parfait
    aozora78 posted the 09/16/2025 at 07:25 AM
    Please!!
    rider288 posted the 09/16/2025 at 07:28 AM
    Link571 Intergalactic n'y sera pas. Par contre j'ai de bonne attente poru Saros, ils ont promis du Gameplay pour cette année. C'est le moment.
    gasmok2 posted the 09/16/2025 at 07:29 AM
    C'est ce qu'on attend tous, que Sony nous refasse un grand show avec leurs gros titres.
    aozora78 posted the 09/16/2025 at 07:47 AM
    À part Marathon et Fairgame$ dont je me fou royalement mais au'il faut bien dégager à un moment, j'ai bon espoir pour le reste.

    Ghost Of Yotei (Final Trailer)
    SAROS (Gameplay et période de sortie)
    Marvel's Wolverine (Gameplay)
    God of War Metroidvania (Gameplay et période de sortie)
    NiOh 3 (Gameplay et Histoire)
    Marvel Tokkon (2:nouveaux persos)

    Intergalactic (j'y crois moyen)
    Et j'espère un teaser pour quelque chose de non-annoncé, comme Marvel's Venom, la new IP de Santa Monica...

    On va surement avoir Marathon et Horizon Online
    wickette posted the 09/16/2025 at 08:03 AM
    Faut des first parties juste à un moment et pas du cgi

    aozora78 trop gourmand là , surtout que dans les game award t’as toujours des trucs sony vu la visibilité
    aozora78 posted the 09/16/2025 at 09:12 AM
    wickette "des trucs Sony" mouai c'est souvent un ou deux trucs max et c'est rarement des grosses annonces.

    Ils ne vont pas dépendre des Game Awards pour la plupart de leurs jeux,

    Ghost Of Yotei va sortir
    SAROS est prévu pour être montré avant la fin de l'année
    God of War Metroidvania c'est un spin-off moins ambitieux
    NiOh 3 ce serait logique de le voir en marge du TGS
    Marvel Tokkon ce serait logique qu'ils dévoilent de nouveaux personnages
    Marvel's Wolverine fait de plus en plus parlé de lui concernant un re-reveal imminent
    Marvel's Venom est un spin-off moins ambitieux en préparation depuis 2 ans.


    Mais ils ont la "new IP" de Santa Monica, le prochain Media Molecule, le jeu d'horreur de Firesprite, Until Dawn 2, le jeu de la team LFG (GummyBears), Phantom Blade 0, FairGame$,...

    Marathon et Horizon Online attendront peut-être les Game Awards, tout comme Intergalactic mais le reste ils peuvent bien le montrer quand ils veulent, les projets en préparation commencent à se cumuler chez eux.

    La plupart de leurs studios et des jeux ont pris du retard sur cette génération mais à un moment tout va finir par sortir et vu comment ils sont con, je me dis qu'ils peuvent s'auto-saboter en enchainant les sorties sans laisser respirer les joueurs et en communiquant mal sur certains d'entre eux. ça me rassure pas que tout s'accumule comme ça, car ça peut vouloir dire un début de next-gen assez vide aussi
    rogeraf posted the 09/16/2025 at 09:16 AM
    Ca va parler des gros jeux de Noel à savoir Ghost Of Yotei
    Vous pouvez revendre votre PS5/PS5 PRO au bon prix et attendre la PS6
    aozora78 posted the 09/16/2025 at 09:17 AM
    wickette enfin bref je me suis répété mais je me dis que c'est abusé le nombre de jeux qu'ils ont en préparation, dont on ne voit rien ou presque.
    foxstep posted the 09/16/2025 at 09:21 AM
    J'espère qu'ils auront autres chose que Marvel
    kujotaro posted the 09/16/2025 at 09:35 AM
    Magnifique bordel. Ma Gni FIQUE
    sonilka posted the 09/16/2025 at 09:56 AM
    Annonce de la phase X.0 (oui je ne sais plus à combien on en est)
    newtechnix posted the 09/16/2025 at 10:02 AM
    Perso mon attente reste pour le Goty 2026: Marvel Tokkon une annonce de quelques persos supplémentaires serait pas du luxe.
    jenicris posted the 09/16/2025 at 10:10 AM
    sonilka si on suit la logique de Grubb, 3 ou 4 désormais
    icebergbrulant posted the 09/16/2025 at 10:39 AM
    Si c’est pour nous montrer 10 minutes de Ghost Of Yotei, non merci

    Montrez nous du "Vol Vérinne", ça nous mettra en appétit
    Et du Intergalactic pour fermer quelques bouches
    Et pourquoi pas du Final Fantasy 7 Part 3 ou du Kingdom Hearts 4
    negan posted the 09/16/2025 at 10:57 AM
    Curieux de voir GOW et Wolverine
    cyr posted the 09/16/2025 at 11:08 AM
    Ok.

    Blague a part, septembre se fini la semaine prochaine.

    Après bien évidemment que tous aura fuité avant l'annonce de la date....sony sait pas tenir sa langue....
    altendorf posted the 09/16/2025 at 11:21 AM
    Comme prévu, juste avant le TGS. Attendez vous principalement à des annonces de jeux japonais.
    simbaverin posted the 09/16/2025 at 11:59 AM
    altendorf Comme prévu, juste avant le TGS. Attendez vous principalement à des annonces de jeux japonais.

    Non. S’il te plaît non. J’espère que tu auras tord. Je croise les doigts pour ça !
    kurosu posted the 09/16/2025 at 12:14 PM
    Ça fait pitié les first party actuel chez Sony
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo