Playstation 5
C'est via Twitter (et sur Reddit) que le très fiable NateTheHate affirme qu'un event PlayStation est bien prévu ce mois-ci et plus précisément pour la semaine prochaine.
Ca va dans le sens de ce que Grubb et plus récemment Tom Henderson disaient, ce dernier a même évoqué le fait que Wolverine y serait présent avec probablement le Metroidvania God of War, Marathon et peu être également Intergalactic.
On sait officiellement également que Saros devrait montré son gameplay cette année.
On sera vite fixé
Ghost Of Yotei (Final Trailer)
SAROS (Gameplay et période de sortie)
Marvel's Wolverine (Gameplay)
God of War Metroidvania (Gameplay et période de sortie)
NiOh 3 (Gameplay et Histoire)
Marvel Tokkon (2:nouveaux persos)
Intergalactic (j'y crois moyen)
Et j'espère un teaser pour quelque chose de non-annoncé, comme Marvel's Venom, la new IP de Santa Monica...
On va surement avoir Marathon et Horizon Online
aozora78 trop gourmand là , surtout que dans les game award t’as toujours des trucs sony vu la visibilité
Ils ne vont pas dépendre des Game Awards pour la plupart de leurs jeux,
Ghost Of Yotei va sortir
SAROS est prévu pour être montré avant la fin de l'année
God of War Metroidvania c'est un spin-off moins ambitieux
NiOh 3 ce serait logique de le voir en marge du TGS
Marvel Tokkon ce serait logique qu'ils dévoilent de nouveaux personnages
Marvel's Wolverine fait de plus en plus parlé de lui concernant un re-reveal imminent
Marvel's Venom est un spin-off moins ambitieux en préparation depuis 2 ans.
Mais ils ont la "new IP" de Santa Monica, le prochain Media Molecule, le jeu d'horreur de Firesprite, Until Dawn 2, le jeu de la team LFG (GummyBears), Phantom Blade 0, FairGame$,...
Marathon et Horizon Online attendront peut-être les Game Awards, tout comme Intergalactic mais le reste ils peuvent bien le montrer quand ils veulent, les projets en préparation commencent à se cumuler chez eux.
La plupart de leurs studios et des jeux ont pris du retard sur cette génération mais à un moment tout va finir par sortir et vu comment ils sont con, je me dis qu'ils peuvent s'auto-saboter en enchainant les sorties sans laisser respirer les joueurs et en communiquant mal sur certains d'entre eux. ça me rassure pas que tout s'accumule comme ça, car ça peut vouloir dire un début de next-gen assez vide aussi
Vous pouvez revendre votre PS5/PS5 PRO au bon prix et attendre la PS6
Montrez nous du "Vol Vérinne", ça nous mettra en appétit
Et du Intergalactic pour fermer quelques bouches
Et pourquoi pas du Final Fantasy 7 Part 3 ou du Kingdom Hearts 4
Blague a part, septembre se fini la semaine prochaine.
Après bien évidemment que tous aura fuité avant l'annonce de la date....sony sait pas tenir sa langue....
Non. S’il te plaît non. J’espère que tu auras tord. Je croise les doigts pour ça !