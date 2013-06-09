C'est via Twitter (et sur Reddit) que le très fiable NateTheHate affirme qu'un event PlayStation est bien prévu ce mois-ci et plus précisément pour la semaine prochaine.Ca va dans le sens de ce que Grubb et plus récemment Tom Henderson disaient, ce dernier a même évoqué le fait que Wolverine y serait présent avec probablement le Metroidvania God of War, Marathon et peu être également Intergalactic.On sait officiellement également que Saros devrait montré son gameplay cette année.On sera vite fixé