Je n’irais pas jusqu’à dire que 2024 fut une année atroce ou misérable pour le média, juste qu’elle fut clairement décevante au regard de certaines attentes. Il reste heureusement encore plusieurs semaines et dans le lot, l’heure est à, première vraie incursion de la nouvelle mascotte PlayStation dans le JV « traditionnel », dans le sens où ses deux premières apparitions furent limitées à la VR (et c’était excellent) et à une démo fournie à chaque possesseur de PS5 (et c’était excellent). Suffisant pour attirer l’attention d’un certain nombre, à la fois par la qualité du produit, son adorable design et tout simplement le fait que les platformers old-school dans leurs intentions ne sont plus vraiment à la mode en dehors de Nintendo. Et coupons court de suite au faux suspense : nous sommes bien devant la petite perle souhaitée.En fait, l’un des rares défauts qu’on trouvera d’entrée sans même avoir besoin de toucher au jeu, c’est peut-être son prix (70€) qui sera loin de donner la chance méritée à cette franchise, encore plus si on commence à pointer du doigt le fait que même avec un contenu à la hauteur -on va y revenir- cet épisode a également des allures de faux reboot par toutes les économies de développement que cela implique : le gameplay est sensiblement le même qu’il y a 6 ans, plusieurs éléments et assets ont été repris, de même qu’une partie des boss (sur 6, la moitié viennent du jeu VR même si s’affrontant d’une toute autre manière) et le recyclage va jusqu’à de nombreuses musiques, toujours aussi mémorables il est vrai (et les nouvelles aussi). On n’en voudra pas à lad’avoir joué cette carte maintenant que la licence est susceptible de toucher un plus grand nombre, mais juste qu’encore une fois, avec autant d’économies effectuées et un genre moins populaire « qu’ailleurs », il aurait été judicieux pour PlayStation de se la jouer bon prince.Maintenant que le point fâcheux est passé, abordons le plus important. Ceux qui connaissent la franchise le savent déjà, et les autres vont pouvoir le découvrir :est l’un des meilleurs concurrents existants à l’univers Nintendo dans son style 100 % feel good, doté d’une prise en main juste parfaite où le joueur n’est quasiment jamais pris à défaut, majoritairement linéaire mais parfois dans des espaces un peu plus ouvert pour une goutte d’exploration. Le style gros paquet de chips que l’on commence à grignoter avant de se rendre compte qu’on a tout bouffé comme un sauvage, mais un paquet magique avec plein de goûts différents. Carsait se renouveler, peut-être moins que les plus grandes itérations du plombier italien, mais largement au-dessus de la moyenne du genre, où l’on nous sert ici et jusqu’à la fin de multiples idées et pouvoirs eux majoritairement inédits.En matière de contenu, nous sommes à la hauteur du genre sans trop forcer. Si l’on devait donner une estimation très évasive, ce serait de l’ordre de 6h juste pour l’aventure principale sans le moindre à-coté, mais j’ai personnellement atteint les crédits de fin en 11h en touchant à plein d’annexes, et finalement 16h pour « pas loin du 100 % ». Plutôt correct dans le genre. Le découpage est simple : 5 zones (sans compter le boss final), chacune proposant 4 stages principaux, un boss et un level spécial mais obligatoire en hommage à l’une des franchises PlayStation (on n’en dira pas plus). Chaque stage a ses secrets, donc globalement des pièces de puzzle et nos compagnons Bot à sauver dont environ la moitié skinée avec une licence iconique, le détail susceptible de rappeler des souvenirs mais également de s’attrister quand on parle d’une franchise abandonnée depuis bien longtemps.En plus de tout cela, il y a évidemment le Hub où se retrouveront tous nos bots et leurs animations trop craquantes (dommage qu’on n’ait pas de codex encyclopédique pour pousser le côté musée tant la licence est appropriée), Hub que l’on pourra explorer pour quelques secrets et bien évidemment le retour de la machine à gacha pour dépenser nos piécettes. Enfin, car ça ferait court sans cela, certains niveaux cachent des portails pour une zone spéciale avec ses propres stages (pensez au monde étoile de, tout simplement), d’où l’intérêt encore une fois de bien explorer. On remarquera néanmoins qu’il y a une légère tromperie sur la marchandise car quand on nous parlait de 80 niveaux, c’est en fait une cinquantaine, le reste étant des micro-stages façon défi à la difficulté assez aléatoire, globalement plus élevée que la moyenne, mais si certains m’ont demandé plus de 30 essais (un des rares moments de vrai challenge), d’autres furent épongés qu’après un ou deux trépas.