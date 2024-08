En effet, des sources fiables m'ont indiqué que Sea of Thieves a dépassé le million de ventes sur PlayStation depuis son lancement là-bas, et qu'il est très probablement plus élevé encore depuis que cette information m'a été communiquée. Le jeu se vend actuellement 40 $, donc même si vous ne tenez pas compte des achats in-app de l'emporium Sea of Thieves, cela représente au moins environ 40 millions de dollars de revenus supplémentaires que Rare peut embaucher et investir dans le développement de ce jeu. On peut toutefois se demander si les dommages causés à la marque Xbox en valent la peine. Eh bien, pour faire écho aux commentaires précédents du PDG de Microsoft Satya Nadella, cela ne semble pas avoir d'impact hardware sur la croissance du nombre total de joueurs de consoles Xbox One et Xbox Series X|S - du moins pour l'instant.

Selon Jez Corden de WindowsCentral:Sûrement une des raisons qui fait accélérer le projet Latitude chez Xbox dont Jez Corden et Tom Warren avait parlé y a quelques semaines..