Pour la troisième année consécutive, je vous propose ma petite liste de perso des indés qui m'ont beaucoup plu durant l'année écoulée. Parce que oui, 2022 a été grandement marquée par un certain Elden Ring. Sauf que 2022, c'était pas que ça.-Betrayal At Club Low-Once Upon A Jester-Ghost Song-Rollerdrome-Mentions Honorables (Olli Olli World / Tinykin / Return to Monkey Island / Scorn / Impaler)-Signalis