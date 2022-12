Petite précision de Hideaki Nishino, SIE Platform Experience SVP sur les prévisions de ventes de la PS5:L'exercice 2022 se termine le 31 Mars.Dans l'interview, il dit également que l'approvisionnement de la PS5 sur le marché japonais a augmenté à partir de novembre et continuera en décembre et qu'ils s'attendent à ce que le stock s'améliore de manière significative en 2023 !

"D'ici la fin de l'exercice 2022, les ventes cumulées dépasseront 37 millions d'unités" La PS5 en est actuellement à 25 millions au 31 septembre. Cela représente plus de 12 millions d'unités en 6 mois et nous sommes en bonne voie pour atteindre l'objectif de 18 millions d'unités pour l'exercice 2022 !

posted the 12/24/2022 at 07:59 AM by jenicris