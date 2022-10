God of War Ragnarok dure environ 40 heures, a appris Insider Gaming. Il est entendu que l'expérience complète dure environ 40 heures, dont 20 heures sont nécessaires pour terminer l'histoire principale du jeu.



Selon certaines sources, environ 3 heures et demie des 20 heures de jeu seront consacrées à des scènes cinématiques, les 16 heures et demie restantes étant réservées au jeu.



Les 20 heures de jeu restantes seront consacrées à l'accomplissement de toutes les quêtes secondaires, avec environ 19 heures de jeu et une heure de cinématique supplémentaire.



Bien entendu, ces chiffres ne sont que des estimations et varieront fortement en fonction de votre style de jeu.



Cela signifierait que la durée de God of War Ranarok serait à peu près la même que God of War (2018 ) avec son histoire principale, mais environ 8-9 heures de plus avec ses quêtes annexes. Selon How Long To Beat, qui suit le temps que mettent les gens à terminer les jeux, le temps moyen d'achèvement de l'histoire principale et des questions annexes de God of War 2018 est d'environ 32 heures.



Il a été révélé il y a 2 semaines que la taille du fichier de God of War Ragnarok est d'environ 90,6 Go sur la PlayStation 4, ce qui sera le double de la taille du jeu de 2018 si cela est vrai.

Selon Tom Henderson: