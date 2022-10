Un document présentant plusieurs projets annoncés et non annoncés de Sony Interactive Entertainment - dont une version remastérisée d'Horizon Zero Dawn pour la PlayStation 5 et le projet multijoueur en ligne Horizon pour lq PlayStation 5 et PC - a récemment été communiqué à Gematsu. Gematsu a pu vérifier de manière indépendante plusieurs titres énumérés dans le document auprès de plusieurs sources familières avec leur développement, y compris les titres Horizon.

