The Snitch qui a leak la date de TLOU Remake, le dernier State of Play dans son intégralité, les 3 Persona..vient de faire un tease sur Twitter avec Kratos faisant un décompte 11110.A chaque fois qu'il a fait cela, une annonce est apparu au max deux jours après.Bref on devrait bientôt avoir une annonce sur Ragnarok