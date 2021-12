Le Slitherfang figure parmi les nouvelles machines les plus impressionnantes d'Horizon Forbidden West. Les fans ont eu un premier aperçu de cet hybride intimidant de cobra et de serpent à sonnette dans un nouveau trailer diffusé lors des Game Awards. Ce serpent imposant a de quoi impressionner, et nous avons pu voir Aloy l'affronter.

Un nouveau regard sur un combat de boss à couper le souffle contre ce serpent mécanique nous a donné une bonne idée de tout ce qu'il peut faire. Tout d'abord, le Slitherfang peut tirer des jets d'acide sous pression générés par un réservoir à la base de sa gorge. Étant donné la portée étendue de cette attaque, il convient de tirer des flèches sur le réservoir d'acide pour désactiver cette attaque et les autres composants de couleur orange le plus tôt possible.

Bien sûr, l'acide n'est pas la seule arme à la disposition du Slitherfang. Le hochet sur sa queue tire des éclairs qui produisent une vague d'électricité de grande portée. Nous avons remarqué que le Slitherfang secoue son hochet juste avant de tirer, un peu comme le signe d'avertissement d'un vrai serpent à sonnette, ce qui est une bonne idée. Le hochet est cependant fragile, et les archers expérimentés peuvent détacher la queue avec quelques flèches bien placées. Mieux encore, vous pouvez ramasser le hochet et l'utiliser comme arme contre le Slitherfang (bien que la machine présente une résistance aux dégâts de choc).

Les crachats acides et la queue lumineuse sont certes problématiques, mais la "capuche" du Slitherfang est peut-être son élément le plus dangereux. Les nœuds qui recouvrent son cou émettent des impulsions sonores qui assourdissent temporairement Aloy, ralentissant ses mouvements et la rendant incapable d'attaquer pendant quelques secondes. Cela peut la rendre vulnérable à une attaque de suivi si les joueurs ne se mettent pas à l'abri. Le directeur du jeu, Mathijs de Jonge, a décrit cette attaque comme étant "difficile à esquiver". Il est donc préférable de se mettre hors de portée lorsque vous voyez que l'attaque est lancée.

Même si le fait de désactiver ces armes en tirant sur certaines parties peut aider à désenflammer le Slitherfang, sa taille et son agilité en font un ennemi redoutable. Il peut rapidement fouetter son corps et enrouler des structures pour gagner un point de vue plus élevé pour ses attaques à distance. Le schéma d'attaque du Slitherfang change également en fonction de son état de santé, ce qui signifie que vous devrez rester vigilant et ne pas vous fier à la même stratégie tout au long du combat. De plus, le Slitherfang est assez intelligent pour faire tomber Aloy de tous les perchoirs sur lesquels elle grimpe, ce qui oblige les joueurs à rester en mouvement.

Malgré tout ce que nous avons vu du Slitherfang dans ce long combat de boss, M. de Jonge nous dit que nous n'avons peut-être pas encore vu tout ce qu'il peut faire. "Le serpent a tout un tas d'attaques", dit de Jonge. Les attaques furtives ne sont pas non plus efficaces contre lui. Comme toutes les créatures d'Horizon Forbidden West, le Slitherfang peut être abattu de plusieurs façons. Il est vulnérable aux attaques à base de feu, de glace et de plasma, il est donc idéal d'utiliser des armes possédant ces attributs. Le fait de voir Aloy l'abattre procure un sentiment de triomphe, même en le regardant, alors nous ne pouvons qu'imaginer la montée d'adrénaline que nous ressentirons en le faisant nous-mêmes.

Croyez-nous quand nous disons que le Slitherfang a l'air fantastique, et que la bataille contre lui est un spectacle qui devrait être un moment fort pour les joueurs. Pour en savoir plus sur Horizon Forbidden West, gardez un œil sur notre hub de couverture pour lire les nouveaux articles sur le jeu dans les jours à venir

Une présentation de gameplay :