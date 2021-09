Chargement rapide : Parcourez rapidement la carte et revenez au jeu presque instantanément grâce au SSD ultra-rapide de la console PS5 et aux temps de chargement rapides.



Des graphismes époustouflants : Découvrez le vaste monde d'Horizon Forbidden West en 4K et HDR* époustouflants. Du sommet des montagnes aux petits brins de feuilles, tout est réalisé avec des détails incroyables à une échelle gigantesque. Avec un objectif de 60 images par seconde, le mode Performance améliore encore la fluidité des mouvements, des animations et des commandes.



Retour haptique : Rapprochez-vous de chaque combat qu'Aloy entreprend grâce au retour haptique de la manette sans fil DualSense™. Ressentez la sensation des brins d'herbe que vous frôlez lors d'une approche furtive, les coups de mêlée que vous donnez contre les machines et les humains blindés, et l'impact directionnel des attaques ennemies lorsque vous tentez d'esquiver.





Gachetttes adaptatives : Profitez d'un nouveau niveau d'immersion lorsque vous interagissez avec différents objets grâce aux gâchettes adaptatives de la DualSense. Ressentez la tension de la corde de votre arc, la traction de votre nouveau grappin et la résistance des gâchettes des armes tribales et mécaniques lourdes.





Tempest 3D AudioTech sur les casques compatibles : Écoutez les paysages d'Horizon Forbidden West prendre vie autour de vous grâce au Tempest 3D



AudioTech de la console PS5. Entendez la végétation bruisser dans le vent, les oiseaux voler au-dessus de votre tête et les grosses machines mécaniques nager dans l'eau en contrebas alors que vous explorez des environnements grouillant de vie sauvage et de machines.

Ils ont quelque chose qui s'appelle un banc d'éclairage cinématique qui se déplace avec Aloy à chaque fois qu'elle se déplace, il illumine tout son personnage sur la PS5. Sur la PS4, il ne sera utilisé que pour les cinématiques.



La technique de rendu pour les scènes sous-marines est spéciale sur la PS5 : elle comporte des détails et des systèmes supplémentaires, la technique des vagues est également meilleure sur la PS5.



Le jeu utilise le raytracing pour le moteur sonore, pour la physique et pour le rendu sur la PS5.

