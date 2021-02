Sony a expédié 4,5 millions de consoles PlayStation 5 dans le monde entier jusqu'à la fin de 2020, a révélé la société dans un rapport de résultats mercredi. Ce chiffre est largement comparable aux 4,5 millions de consoles PS4 livrées au cours du trimestre de lancement de ce système en 2013. Mais les clients potentiels de la PS5 ne doivent pas s'attendre à ce que le taux de production augmente, a déclaré Sony, malgré les ventes au détail généralisées qui ont conduit à d'importantes majorations des prix des consoles d'occasion.



"Il nous est difficile d'augmenter la production de la PS5 dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs et d'autres composants", a déclaré Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, lors d'un briefing accompagnant les résultats. "Nous n'avons pas été en mesure de répondre pleinement à la forte demande des clients [mais] nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour expédier autant d'unités que possible aux clients qui attendent une PS5".



Dans l'ensemble, la division Game and Network Services de Sony a vu ses bénéfices du trimestre des fêtes augmenter de près de 50 % d'une année sur l'autre. La société prévoit maintenant la meilleure performance de l'année fiscale pour la division des jeux dans l'histoire de la société, grâce en grande partie à une augmentation des abonnements à la PlayStation Plus (qui s'élèvent maintenant à 47,4 millions). Jusqu'à présent, 87 % des propriétaires de PS5 sont abonnés à PlayStation Plus, a déclaré Sony, ce qui fait de ces abonnements la clé des bénéfices futurs de l'entreprise.

Malgré cette performance record, Sony a déclaré que ses bénéfices dans le domaine des jeux ont été affectés par "une perte résultant de prix stratégiques pour le matériel PS5 qui ont été fixés à un niveau inférieur aux coûts de fabrication". Ce n'est pas anormal pour les nouvelles consoles, qui sont souvent lancées à perte pour aider à créer un plus large public pour des logiciels et des services comme PlayStation Plus et PlayStation Now.



Mais la tarification "stratégique" spécifique de la PS5 pourrait également refléter le jeu de la poule mouillée que Microsoft et Sony ont joué tout au long de l'année 2020 en matière de prix des consoles. Les deux sociétés ont attendu plus longtemps que la normale pour révéler publiquement leurs plans de tarification des consoles, Microsoft ayant finalement brisé le sceau le 9 septembre. Lorsque Sony a annoncé la PS5 à 499 $ une semaine plus tard (en même temps qu'une édition numérique à 399 $), le prix agressif de 299 $ de la série S de Xbox a peut-être joué un rôle dans la décision de Sony de prendre une perte sur un "prix stratégique".



Quoi qu'il en soit, Sony pourrait éventuellement commencer à réaliser un profit direct sur les ventes de matériel PS5, à mesure que les coûts des composants internes baissent et que les reconfigurations internes rationalisent le processus de fabrication. Dans le rapport de résultats d'aujourd'hui, la société note qu'elle constate désormais "des marges bénéficiaires plus élevées sur le hardware PlayStation 4".

Sony a également révélé que près de 63 % de ses ventes de "jeux complets" pour l'année civile 2020 ont été réalisées par téléchargement numérique plutôt que par des jeux vendus sur disque au détail. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport à la part des ventes numériques de 43 % pour l'exercice 2018 (se terminant en mars 2019) et de 55 % pour l'exercice 2019 (se terminant en mars 2020) de Sony. Cette augmentation reflète une tendance de longue date de l'industrie des jeux sur disque, et cette tendance pourrait bien s'accélérer maintenant qu'environ un quart de tous les systèmes PS5 n'ont même pas de lecteur de disque, si l'on se base sur les premières attributions de matériel.



La division jeux de Sony continue apparemment à bénéficier des effets de la pandémie mondiale, a déclaré la société. "Grâce à la demande continue de jeux à domicile et au lancement de la PS5, nous avons atteint un très haut niveau d'engagement de la part des utilisateurs", a déclaré la société. "La durée totale de jeu des utilisateurs de PlayStation en décembre a été d'environ 30 % supérieure à celle du même mois de l'exercice précédent".



La demande pour la PlayStation 4 qui est vieillissante a été réduite à seulement 1,4 million d'unités pour le trimestre des fêtes, contre 6 millions il y a un an. Cette console s'est maintenant vendue à 114,9 millions d'unités dans le monde, en avance sur la PlayStation originale, mais toujours bien en deçà des 155 millions d'unités vendues pour la PS2.