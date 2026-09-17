Nintendo of Europe a annoncé l’arrivée de trois nouveaux packs Nintendo Switch 2 et deux pack Nintendo Switch, conçus pour étoffer l’offre matérielle à l’approche des fêtes de fin d’année. À partir du jeudi 29 octobre 2026, les acheteurs potentiels pourront choisir parmi des offres adaptées à tous les profils de joueurs : de la nouvelle Nintendo Switch 2 à la Nintendo Switch Lite, plus abordable. Cette initiative confirme la volonté de Nintendo de rendre son écosystème accessible précisément durant la période des achats de Noël.
Nintendo Switch 2 + Mario Kart World : Le retour du pack le plus attendu est sans conteste celui qui associe la console de nouvelle génération à Mario Kart World, le titre de lancement ayant déjà dépassé les 15 millions d’exemplaires vendus. Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World comprend la console, le jeu complet (en téléchargement) et un code pour un abonnement individuel de 3 mois (90 jours) au service Nintendo Switch Online, indispensable pour profiter des courses en ligne jusqu’à 24 pilotes et de la fonctionnalité de chat vocal GameChat.
Il convient de noter que la console incluse dans ce pack, tout comme celle du pack Nintendo Switch Sports Resort, ne sera pas dotée d’une batterie remplaçable par l’utilisateur ; un détail technique sur lequel Nintendo a tenu à faire preuve de transparence dès son communiqué officiel. Les joueurs peuvent également découvrir les nouveautés de la dernière mise à jour 1.7.0 de Mario Kart World, incluant de nouveaux rallyes en mode Survie.
Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe : Pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas vers la nouvelle génération, le pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe demeure une valeur sûre et sera de nouveau commercailisé. Il inclut la console Nintendo Switch ainsi qu’une version physique du jeu, offrant un accès aux 48 circuits emblématiques de la saga, allant des pistes sous-marines aux tracés inversés au plafond. Un pack davantage conçu comme un cadeau de Noël « sans risque » que pour les amateurs de nouveautés matérielles de pointe.
Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life : Ce troisième pack mise tout sur la portabilité : une Nintendo Switch Lite turquoise, le jeu complet Tomodachi Life : Une vie de rêve (en téléchargement) et un essai gratuit de 30 jours au service Nintendo Switch Online. C'est l'offre idéale pour emmener partout ses Mii et leur univers loufoque, sans avoir besoin de se connecter à un téléviseur. Tous les packs Nintendo prévus entre octobre et novembre.
En résumé, ces trois nouveaux packs Nintendo Switch 2 viennent s'ajouter à deux autres sorties matérielles déjà annoncées, portant le total à cinq offres différentes en l'espace de quelques semaines :
- 22 octobre : Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort
- 29 octobre : Nintendo Switch 2 – Édition spéciale 40e anniversaire de The Legend of Zelda (console seule, sans jeu inclus)
- 29 octobre : Nintendo Switch 2 + Mario Kart World
- 29 octobre : Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe
- 29 octobre : Nintendo Switch Lite (Turquoise) + Tomodachi Life : Une vie de rêve
Si vous cherchez déjà à vous procurer l'édition spéciale aux couleurs de Zelda, vous pouvez consulter notre article détaillé sur la Nintendo Switch 2 « Zelda 40th Anniversary » — épuisée en quelques minutes — pour savoir comment procéder en vue du prochain réassort. La diversité des options permet de faire un choix adapté à son budget et à ses habitudes de jeu. Ceux qui recherchent la puissance « next-gen » et l'expérience multijoueur la plus riche opteront pour le pack Nintendo Switch 2 avec *Mario Kart World* ; ceux qui cherchent un cadeau abordable mais sûr se tourneront vers *Mario Kart 8 Deluxe* sur Switch ; enfin, ceux qui privilégient une portabilité totale trouveront la combinaison idéale avec *Tomodachi Life* sur Switch Lite. Dans tous les cas, l'utilisation des services en ligne nécessite un compte Nintendo, une connexion Internet et un abonnement actif à Nintendo Switch Online ; ces conditions s'appliquent à toutes les offres incluant du contenu numérique ou un accès au mode multijoueur.
Source : https://www.gamepare.it/bundle-nintendo-switch-2-ottobre/