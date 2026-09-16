La nouvelle Switch 2 de Nintendo aux couleurs du 40e anniversaire de The Legend of Zelda s'est retrouvée en rupture de stock quelques heures seulement après l'ouverture des précommandes ; les revendeurs spéculatifs sont déjà à l'œuvre, avec des dizaines d'annonces apparaissant sur eBay à un prix avoisinant le double du tarif officiel.
Nintendo a dévoilé plus tôt cette semaine une nouvelle console aux couleurs de la saga Zelda, dotée de Joy-Cons vert « Link » et d'un motif triangulaire inspiré par l'éclat doré de la Triforce. Une manette Switch 2 Pro et une housse de transport arborant le même style sont également prévues.
Les revendeurs proposaient la console en précommande aux alentours de 435 £, soit 15 £ de plus que la Switch 2 standard. Les stocks se sont écoulés presque instantanément ; pour l'heure, Nintendo n'a ni ouvert les précommandes de cette édition spéciale sur sa propre boutique en ligne, ni évoqué un éventuel réassort avant le lancement.
Comme le rapporte GamesRadar+, des spéculateurs ont depuis mis la console en vente sur eBay à des prix allant de 700 $ à 985 $ (environ 520 £ à 730 £). Certaines annonces incluent le futur remake d'Ocarina of Time dans le lot, alors même que Nintendo ne propose aucun pack de ce type.
La sortie de la Switch 2 aux couleurs de Zelda est fixée au 29 octobre, soit une semaine avant le lancement du remake d'Ocarina of Time, prévu pour le 5 novembre.
Source : https://www.eurogamer.net/zelda-40th-anniversary-switch-2-scalpers-ebay-resale/
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posted the 09/16/2026 at 06:56 PM by link49
Le mieux c'est de remettre du stock au compte goutte je pense.
La PS5 Slim 30th Anniversary ou encore le collector de TOTK ne prennent quasiment pas de valeur comme les constructeurs en ont vendu en plusieurs salves. C'est bien vu comme ça les gens reviennent régulièrement et les scalpeurs hésitent à mettre 120-55+€ dans djeux ou consoles qui ne prendrnt pas de valeur (les première années du moins).
je ferai un prix préférentiel aux membres de Gamekyo : seulement 699€
Tout ce que vous pouvez affirmer, c'est que les précommandes ne sont plus prises en compte et que certaines personnes misent sur une indisponibilité temporaire de la console dans les rayons !!!
Arrêtez de déformer les actualités !!!!
Hs mais j'ai reçu une enquête pour les pim's collector vendu a disneyland paris. Disney me demander pour moi quel serais le volume qui serais nécessaire pour garder le côté collector tous en facilitant l'accès..
J'ai juste répondu, assez pour que je puisse en acheter. A l'heure actuel il faut faire la queue sur line liberty. C'est simple il y a 800 pim's quand c'est collector. L'ouverture démarre a 18h00. A 18h00 et 1 clic plus tard, tous est déjà réservé.
Je pourrais faire 3 heure de queue devant la boutique si c'etais possible. Mais eux ne veulent pas, et propose line liberty. La chose la plus injuste qui soit.
Et après tu retrouve les pim's sur vinted et autre....pas forcément a des prix délirant, car il y a aussi de faux pim's..
Peut-être que nintendo aurai dut envoyer un mail aux fans pour leur donné la possibilité ou non de reserver la switch2 zelda...
Il l'on bien fait pour la new 3ds LL et les coques amovibles
Que j'ai même pas utiliser. Les coques non déballer.
A vendre pas chère.