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[Achat Ps5] Voyons voir si les avis sont mérités ou pas
J'ai pris ce mation le jeu à Carrefour pour 59.99 euros. Voici des images maison :
Pour le moment, j'aime assez.
Source :
https://x.com/Archangel491/
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posted the 09/15/2026 at 04:49 PM by
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)
skuldleif
posted
the 09/15/2026 at 04:54 PM
je pense si tu fais des petites session reparti sur plusieurs jour ca ira c'est si tu fais comme les testeurs a le rush , ou alors j'en sais rien
xylander
posted
the 09/15/2026 at 04:54 PM
C'est plus un Golden Axe moderne qu'un Wolverine. Mais les flèches bleues, c'est exagéré. Je suis peut-être un imbécile mais je n'aime pas que Sony me le rappelle.
jasonduval
posted
the 09/15/2026 at 05:08 PM
Merci pour cet avis éclairé apres 3 minutes de cinématiques je cours chercher ce chef d'œuvre
ratchet
posted
the 09/15/2026 at 05:20 PM
Pris en demat pour ma part. Pour l’instant gros kiffe, gameplay de fight un peu répétitif par contre. Après j’ai pas débloquer les autres coups/technique.
ravyxxs
posted
the 09/15/2026 at 05:29 PM
En tout cas le jeu est 2 ème des jeux les plus regardé en ce moment sur Twitch, donc marketing gratuit et normalement l'argent se fera.
heracles
posted
the 09/15/2026 at 05:32 PM
Ni chaud ni froid. Insipide comme dirait notre cher Mr Etchebest.
aozora78
posted
the 09/15/2026 at 05:36 PM
C'est un jeu 18+ ou tu taillades H24 des gens à la pelle, même méchants, en mode ultra gore, mais évidemment qu'ils lui ont mis un joli caleçon blanc un peu sale dans cette sale
Des gros fragiles. J'imagine qu'ils ne pouvaient pas cadrer ça mieux
badeuh
posted
the 09/15/2026 at 05:50 PM
Link49
alors tu sens que dents de sabre s'intéresse un peu trop à Logan ?
walterwhite
posted
the 09/15/2026 at 06:16 PM
Lundi ce jeu sera dans les poubelles de l’histoire. Vite qu’on passe à autre chose !
jaeg01
posted
the 09/15/2026 at 06:20 PM
Tout ça avec 3% d'impartialité et d'objectivité bien sûr
niflheim
posted
the 09/15/2026 at 06:21 PM
Faut savoir
jauger
aussi, on dirait que c'est la bouse de l'année.
C'est simplement que les jeux PS Studios nous ont habitué
à plus de maitrise
à chaque fois.
A plus d'ambitions, mais de là à ne pas y toucher
même avec un bâton
ça n'en fait pas un mauvais jeu. Au final, c'est juste un bon beat'em all
T'as bien d'autres jeux comme Crimson Desert, Black Myth Wukong qui ont eu 77 meta et 81 meta, et qui ont été ensuite bien surcôtés par les joueurs, je trouve. On les a pas entendu dire que c'était une bouse comme Wolverine ceux-là, malgré la note metacritic.
Le deux poids, deux mesures, parce que c'est une exclusivité.
balf
posted
the 09/15/2026 at 06:35 PM
Vous parlez comme si le jeu était un navet, le jeu a eu
77
dans metacritique, ce qui est une bonne note, mais en deçà des exclus solo Sony, ça c'est certain, à titre d'exemple Bravely defaults 2 a eu la note 76 le dernier Mario & Luigi 77 ça ne fait pas d'eux aussi de mauvais jeux pour autant, Wolverine est clairement un jeu popcorn pour passer un bon moment sans se casser trop la tête, y a des gens qui raffolent de ce genre de jeu (pas moi en tous les cas
)
pcverso
posted
the 09/15/2026 at 06:55 PM
j'attendrais de le trouvé en occas pas cher pour me faire mon propre avis . C'est pas comme si en cette fin d'année il fallait absolument acheter tout les jeux qui sortent day one .
zboubi480
posted
the 09/15/2026 at 06:57 PM
Le damage control
...l'autre il poste sur tous les blogs Wolverine pour dire qu'il est bien et qu'il a pas de bug
jamrock
posted
the 09/15/2026 at 07:01 PM
Pourquoi t'infliger ça ?
heracles
posted
the 09/15/2026 at 07:03 PM
niflheim
Moi je me rappelle d'une époque où Sony nous sortait un ramake de Ratchet and Clank, Spiderman, Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Days Gone, DriveClub... c'était le feu. Ce Sony a disparu là et on connait mon avis sur Intergalactic... Wolverines, Fable, Dragon Age, Awowed... tous ces jeux se ressemblent dans le vide.
guest666
posted
the 09/15/2026 at 07:17 PM
niflheim
tout est dit
ouken
posted
the 09/15/2026 at 09:00 PM
C'est moche. Les retours sont mérités et le passage en moto et les combats sont affreux
tynokarts
posted
the 09/15/2026 at 09:43 PM
Wolverine est un jeu d'action assez simple. Les mécaniques sont accessibles et les fans apprécieront l'histoire et les personnage.
Il faut juste tenir la manette et prendre son pied
keiku
posted
the 09/15/2026 at 09:56 PM
niflheim
C'est simplement que les jeux PS Studios nous ont habitué à plus de maitrise à chaque fois.
ouais enfin les AAA sony ca ne cassait déja pas 3 pattes a un canard a l'époque... que se soit uncharted, spiderman, horizon ou ghost et même ratchet... c'était joli mais pas ouf déja a l'époque ( mais grand publique donc ca se vendait)...donc si la qualité diminue encore, ca devient donc moyen a mauvais
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C'est simplement que les jeux PS Studios nous ont habitué à plus de maitrise à chaque fois.
A plus d'ambitions, mais de là à ne pas y toucher même avec un bâton ça n'en fait pas un mauvais jeu. Au final, c'est juste un bon beat'em all
T'as bien d'autres jeux comme Crimson Desert, Black Myth Wukong qui ont eu 77 meta et 81 meta, et qui ont été ensuite bien surcôtés par les joueurs, je trouve. On les a pas entendu dire que c'était une bouse comme Wolverine ceux-là, malgré la note metacritic.
Le deux poids, deux mesures, parce que c'est une exclusivité.
Il faut juste tenir la manette et prendre son pied
ouais enfin les AAA sony ca ne cassait déja pas 3 pattes a un canard a l'époque... que se soit uncharted, spiderman, horizon ou ghost et même ratchet... c'était joli mais pas ouf déja a l'époque ( mais grand publique donc ca se vendait)...donc si la qualité diminue encore, ca devient donc moyen a mauvais