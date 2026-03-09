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Grand Theft Auto VI
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[Grand Theft Auto 6] Gros carton sur YouTube et Netflix pour le dernier tailer


Avec seulement six heures d'exclusivité avant sa diffusion sur YouTube, la vidéo de présentation approfondie de « Grand Theft Auto 6 » proposée par Netflix est devenue le titre le plus regardé de la plateforme la semaine dernière.

Entre sa mise en ligne le jeudi 27 août à 15 h (heure de l'Est) et le dimanche 30 août (fin de la période de comptabilisation pour le classement hebdomadaire du Top 10 de Netflix), cette vidéo spéciale de 27 minutes consacrée à « GTA VI » a généré 31,1 millions de vues.

Cet aperçu détaillé du titre très attendu de Rockstar Games — qui inaugure une catégorie de divertissement inédite pour Netflix — a été classé dans la catégorie des films anglophones pour la semaine. Il a occupé la première place de ce classement dans 87 des 93 pays suivis par Netflix à travers le monde.

À titre de comparaison, la vidéo « Grand Theft Auto VI: An Extended Look » a dépassé les 17 millions de vues sur YouTube rien que sur la chaîne de Rockstar Games, au moment de la publication de cet article mardi. La vidéo avait été mise en ligne sur YouTube par Rockstar Games le jeudi précédent à 21 h (heure de l'Est), après sa première diffusion exclusive sur Netflix plus tôt dans la journée.

Il convient de noter que YouTube et Netflix comptabilisent les vues de manière très différente. Netflix définit une vue comme le nombre total d'heures de visionnage d'un titre divisé par sa durée ; ainsi, un foyer regardant un programme deux fois ne compte que pour une seule vue. Sur YouTube, une vue est comptabilisée dès que la lecture d'une vidéo commence (qu'il s'agisse d'un « Short », d'un revisionnage ou d'une lecture partielle). Le contenu intitulé « Grand Theft Auto VI : An Extended Look » a été entièrement réalisé à partir d'images du jeu capturées sur PlayStation 5 (le titre sortira sur PS5 ainsi que sur Xbox Series X et S le 19 novembre), selon Netflix et l'éditeur Rockstar, propriété de Take-Two Interactive. Il s'agit de l'aperçu le plus long de « GTA VI » dévoilé aux fans à ce jour, faisant suite à deux bandes-annonces publiées au cours des trois dernières années.

Source : https://variety.com/2026/tv/news/gta-6-netflix-extended-look-views-1236848409/
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    posted the 09/03/2026 at 11:52 AM by link49
    comments (21)
    keiku posted the 09/03/2026 at 11:56 AM
    cette vidéo spéciale de 27 minutes consacrée à « GTA VI » a généré 31,1 millions de vues.

    c'est pas ouf en vrai vu les 230 millions de vente
    loganwolverine posted the 09/03/2026 at 12:00 PM
    keiku On l'a regardé avec 5 potes. Donc 1 vue pour 5 personnes. Rajoutes les viewers sur les chaines de Youtubeur Gaming, les lectures ensuite sur la chaine Youtube... Si c'est fou.

    Je ne sais pas pourquoi tu tentes de te rassurer mais tu te trompes
    keiku posted the 09/03/2026 at 12:02 PM
    loganwolverine mais ca ne veut pas dire que ceux qui l'on vu vont l'acheter... moi je l'ai vu le trailer mais je vais pas acheter
    altendorf posted the 09/03/2026 at 12:08 PM
    loganwolverine Il est en mode aigri de service depuis le début
    potion2swag posted the 09/03/2026 at 12:08 PM
    keiku Avec seulement six heures d'exclusivité avant sa diffusion sur YouTube, la vidéo de présentation approfondie de « Grand Theft Auto 6 » proposée par Netflix est devenue le titre le plus regardé de la plateforme la semaine dernière.

    Ca donne une idée du reach global en rajoutant youtube + RS, c'est n'importe quoi. Si t'es un minimum connecté, tu y a forcément été confronté.
    loganwolverine posted the 09/03/2026 at 12:08 PM
    keiku Bha tu es un parmit des millions qui vont l'acheter.

    Maintenant que tu le sait et que tu ne vas pas le prendre, ca ne sert plus a rien de commenter les articles parlant du jeu. Passes a autre chose.
    loganwolverine posted the 09/03/2026 at 12:11 PM
    altendorf Il a le droit de ne pas aimer la licence. Je ne suis pas fan de certains jeux, je ne commente pas et je ne lis même pas . Çà ne m’intéresse pas. Les haters devraient tous faire pareille.

    C'est quoi le but de commenter pour certains en boucle "J'aime pas, je ne l'achete pas" partout ? Youtube, X, Gamekyo, JVC, Gamekult...
    shambala93 posted the 09/03/2026 at 12:20 PM
    loganwolverine
    Il est en croisade depuis la decision de PlayStation.
    zekk posted the 09/03/2026 at 12:22 PM
    keiku
    zekk posted the 09/03/2026 at 12:23 PM
    shambala93 pour la défense de keiku il était déjà anti GTA bien avant cette histoire de démat.

    Pas comme ceux qui pleurent, mais qui vont l'acheter en douce
    shambala93 posted the 09/03/2026 at 12:29 PM
    zekk
    Oui mais s’il s’en branlait réellement, à son âge, il ne passerait pas sa vie à démolir un jeu dont il se fiche. C’est bien qu’il y a autre chose. Et on retrouve une corrélation sur les réseaux sociaux entre le cirque sur Sony et GTA .

    Chacun fait ce qu’il veut avec sa thune. GTA, je m’en fou un peu, je préfère la licence Red dead, cependant, je ne suis pas fou, le jeu va faire un carton monumental ! Faut être taré pour croire le contraire !
    brook1 posted the 09/03/2026 at 12:31 PM
    altendorf Le gars est une loudeur, il me rappelle Samgob un peu.
    natedrake posted the 09/03/2026 at 12:53 PM
    keiku toujours en train de se rassurer sur le non succès de GTA VI, à croire qu'on parle d'une licence lambda.

    "GTA VI aura aucun effet sur les ventes de PS5"

    "La PS5 ne dépassera pas la PS4 malgré GTA VI"

    Pathétique.
    ravyxxs posted the 09/03/2026 at 01:45 PM
    Voilà, encore une fois, j'avais dis que c'était un super coup marketing et que ça pleurait pour rien (Non trailer pour NOUS les GAiiMERS), qu'ils visaient PAS JUSTE les joueurs, la preuve, les femmes de mes potes l'ont vu on rien compris à la hype de leur mari lol, et au final étaient bluffés, du coup elles voudront aussi essayer le jeu.

    Maintenant........coup dur pour Sony, parce que je vois pas du tout un state of play pour eux, mais genre pas du tout, peut être un trailer de lancement ?

    keiku Si le jeu ne te parle pas, passe à autre chose c'est pas grave, mais si t'en parles, constamment, c'est qu'il y a anguille sous roche....
    keiku posted the 09/03/2026 at 02:11 PM
    ravyxxs disons que vu que gta va réguler le futur de l'industrie, même si le jeu ne m’intéresse pas du tout, il est intéressant de suivre son évolution... faut comprendre qu'une industrie c'est un tout et que les actionnaires comme les developpeurs suivent les tendance, ce qui est triste a dire pour un média qui se voulait (au passé ) artistique
    keiku posted the 09/03/2026 at 02:13 PM
    loganwolverine ah mais je vais continuer a commenter, a ce que je sache c'est pas parce qu'on achète pas un jeu qu'on doit se réfréner le plaisir de cracher dessus
    keiku posted the 09/03/2026 at 02:15 PM
    natedrake je n'ai pas dis que ca ne serait pas un succès, j'ai dis que s'il ne fait pas 50 millions sur cette gen, beaucoup de chose dans l'industrie vont changer..., un succès il le sera, mais même s'il devait vendre 125 millions sur sa durée de vie se serait un succès pour rockstar mais un échec pour l'industrie, et c'est cette seconde partie qui m'interesse
    shambala93 posted the 09/03/2026 at 02:26 PM
    keiku
    C’est dire le niveau !
    « le plaisir de cracher dessus ».
    keiku posted the 09/03/2026 at 02:38 PM
    shambala93 bien sur ca fait toujours plaisir de cracher sur de la merde...tu ne connais aucun plaisir dans la vie toi
    link49 posted the 09/03/2026 at 03:44 PM
    Je pense que je vais poser des cp à la sortie du jeu.
    kikoo31 posted the 09/03/2026 at 05:52 PM
    j'achèterais pas non plus
    pas pour les mêmes raisons que Keiku mais car mes poches sont vides
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