Avec seulement six heures d'exclusivité avant sa diffusion sur YouTube, la vidéo de présentation approfondie de « Grand Theft Auto 6 » proposée par Netflix est devenue le titre le plus regardé de la plateforme la semaine dernière.
Entre sa mise en ligne le jeudi 27 août à 15 h (heure de l'Est) et le dimanche 30 août (fin de la période de comptabilisation pour le classement hebdomadaire du Top 10 de Netflix), cette vidéo spéciale de 27 minutes consacrée à « GTA VI » a généré 31,1 millions de vues.
Cet aperçu détaillé du titre très attendu de Rockstar Games — qui inaugure une catégorie de divertissement inédite pour Netflix — a été classé dans la catégorie des films anglophones pour la semaine. Il a occupé la première place de ce classement dans 87 des 93 pays suivis par Netflix à travers le monde.
À titre de comparaison, la vidéo « Grand Theft Auto VI: An Extended Look » a dépassé les 17 millions de vues sur YouTube rien que sur la chaîne de Rockstar Games, au moment de la publication de cet article mardi. La vidéo avait été mise en ligne sur YouTube par Rockstar Games le jeudi précédent à 21 h (heure de l'Est), après sa première diffusion exclusive sur Netflix plus tôt dans la journée.
Il convient de noter que YouTube et Netflix comptabilisent les vues de manière très différente. Netflix définit une vue comme le nombre total d'heures de visionnage d'un titre divisé par sa durée ; ainsi, un foyer regardant un programme deux fois ne compte que pour une seule vue. Sur YouTube, une vue est comptabilisée dès que la lecture d'une vidéo commence (qu'il s'agisse d'un « Short », d'un revisionnage ou d'une lecture partielle). Le contenu intitulé « Grand Theft Auto VI : An Extended Look » a été entièrement réalisé à partir d'images du jeu capturées sur PlayStation 5 (le titre sortira sur PS5 ainsi que sur Xbox Series X et S le 19 novembre), selon Netflix et l'éditeur Rockstar, propriété de Take-Two Interactive. Il s'agit de l'aperçu le plus long de « GTA VI » dévoilé aux fans à ce jour, faisant suite à deux bandes-annonces publiées au cours des trois dernières années.
Source : https://variety.com/2026/tv/news/gta-6-netflix-extended-look-views-1236848409/
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posted the 09/03/2026 at 11:52 AM by link49
c'est pas ouf en vrai vu les 230 millions de vente
Je ne sais pas pourquoi tu tentes de te rassurer mais tu te trompes
Ca donne une idée du reach global en rajoutant youtube + RS, c'est n'importe quoi. Si t'es un minimum connecté, tu y a forcément été confronté.
Maintenant que tu le sait et que tu ne vas pas le prendre, ca ne sert plus a rien de commenter les articles parlant du jeu. Passes a autre chose.
C'est quoi le but de commenter pour certains en boucle "J'aime pas, je ne l'achete pas" partout ? Youtube, X, Gamekyo, JVC, Gamekult...
Il est en croisade depuis la decision de PlayStation.
Pas comme ceux qui pleurent, mais qui vont l'acheter en douce
Oui mais s’il s’en branlait réellement, à son âge, il ne passerait pas sa vie à démolir un jeu dont il se fiche. C’est bien qu’il y a autre chose. Et on retrouve une corrélation sur les réseaux sociaux entre le cirque sur Sony et GTA .
Chacun fait ce qu’il veut avec sa thune. GTA, je m’en fou un peu, je préfère la licence Red dead, cependant, je ne suis pas fou, le jeu va faire un carton monumental ! Faut être taré pour croire le contraire !
"GTA VI aura aucun effet sur les ventes de PS5"
"La PS5 ne dépassera pas la PS4 malgré GTA VI"
Pathétique.
Maintenant........coup dur pour Sony, parce que je vois pas du tout un state of play pour eux, mais genre pas du tout, peut être un trailer de lancement ?
keiku Si le jeu ne te parle pas, passe à autre chose c'est pas grave, mais si t'en parles, constamment, c'est qu'il y a anguille sous roche....
C’est dire le niveau !
« le plaisir de cracher dessus ».
pas pour les mêmes raisons que Keiku mais car mes poches sont vides