La sortie de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 est prévue pour le 27 août 2026 sur Nintendo Switch et Switch 2, offrant enfin aux joueurs sur les plateformes de Nintendo la possibilité de découvrir Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et Metal Gear Solid: Peace Walker. Toutefois, avant même sa sortie, des fans ont repéré ce qui semble être des modifications allant au-delà de la simple refonte visuelle.
Comme l'a d'abord rapporté GameRadar, des joueurs ont remarqué que les références à la PlayStation 3 — console sur laquelle le jeu était exclusif jusqu'à récemment — pourraient être modifiées. Dans Metal Gear Solid 4, une référence à Metal Gear Solid inclut une scène célèbre où Otacon commente le mécanisme de changement de disque du jeu original en disant : « Oh, attends ! Nous sommes sur PlayStation 3 ! C'est un disque Blu-ray. Double couche, en plus : pas besoin de changer de disque. »
Comme l'ont relevé des utilisateurs sur Reddit, les pages du manuel de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 contiennent une capture d'écran du menu pause de Metal Gear Solid 4, montrant une retransmission en direct de Sunny à bord du Nomad. Dans la version originale, on peut voir une PlayStation 3 posée sur la table lors de certaines scènes ; la console est toujours présente dans les versions PlayStation, PC et Xbox. En revanche, les versions Nintendo Switch et Switch 2 semblent avoir supprimé la PS3, la remplaçant par ce qui ressemble à des figurines GA-KO.
Bien que cela ne confirme pas si Konami a modifié la réplique emblématique d'Otacon, cela démontre que l'entreprise est prête à apporter des changements aux versions incluses dans la Master Collection. Cette découverte a naturellement suscité des spéculations parmi les fans quant à la nouvelle formulation de cette réplique dans les versions Nintendo.
Source : https://nintendoeverything.com/metal-gear-solid-master-collection-vol-2-has-apparently-removed-mgs4s-ps3-on-nintendo-switch-2-and-switch/
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posted the 08/19/2026 at 10:55 AM by link49
Au fond je m'enfous.