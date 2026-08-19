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Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
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name : Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
platform : Switch 2
editor : Konami
developer : Konami
genre : compilation
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
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[Switch 1/2] MGS MC Vol.2 : Adieu les références à la PlayStation 3?


La sortie de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 est prévue pour le 27 août 2026 sur Nintendo Switch et Switch 2, offrant enfin aux joueurs sur les plateformes de Nintendo la possibilité de découvrir Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et Metal Gear Solid: Peace Walker. Toutefois, avant même sa sortie, des fans ont repéré ce qui semble être des modifications allant au-delà de la simple refonte visuelle.

Comme l'a d'abord rapporté GameRadar, des joueurs ont remarqué que les références à la PlayStation 3 — console sur laquelle le jeu était exclusif jusqu'à récemment — pourraient être modifiées. Dans Metal Gear Solid 4, une référence à Metal Gear Solid inclut une scène célèbre où Otacon commente le mécanisme de changement de disque du jeu original en disant : « Oh, attends ! Nous sommes sur PlayStation 3 ! C'est un disque Blu-ray. Double couche, en plus : pas besoin de changer de disque. »

Comme l'ont relevé des utilisateurs sur Reddit, les pages du manuel de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 contiennent une capture d'écran du menu pause de Metal Gear Solid 4, montrant une retransmission en direct de Sunny à bord du Nomad. Dans la version originale, on peut voir une PlayStation 3 posée sur la table lors de certaines scènes ; la console est toujours présente dans les versions PlayStation, PC et Xbox. En revanche, les versions Nintendo Switch et Switch 2 semblent avoir supprimé la PS3, la remplaçant par ce qui ressemble à des figurines GA-KO.

Bien que cela ne confirme pas si Konami a modifié la réplique emblématique d'Otacon, cela démontre que l'entreprise est prête à apporter des changements aux versions incluses dans la Master Collection. Cette découverte a naturellement suscité des spéculations parmi les fans quant à la nouvelle formulation de cette réplique dans les versions Nintendo.

Source : https://nintendoeverything.com/metal-gear-solid-master-collection-vol-2-has-apparently-removed-mgs4s-ps3-on-nintendo-switch-2-and-switch/
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    aeris201
    posted the 08/19/2026 at 10:55 AM by link49
    comments (7)
    evasnake posted the 08/19/2026 at 11:03 AM
    J'aurais pas cru que Nintendo aurait encore peur de Playstation
    olex posted the 08/19/2026 at 11:06 AM
    Oui, comme le Vol.1 avec même sur MGS 1 (alors exclu PS1, puis PC un peu plus tard) des dialogues écrits présents mais dont les voix ont été neutralisées pour ne pas nommer les boutons/inputs de la manette Dualshock... Ça me choque pas dans l'absolu, ça aurait été pareil si MGS4 avait pu paraître sur X360 à l'époque.
    keiku posted the 08/19/2026 at 11:28 AM
    voila pourquoi la préservation du physique est importante..., car les jeux subisse, modification et censure sur la durée
    tab posted the 08/19/2026 at 11:36 AM
    keiku censure… c vite dit! Qu’on ne fasse pas de pub gratuite pour le concurrent c’est plutot le beaba
    keiku posted the 08/19/2026 at 11:43 AM
    tab oui pour ce cas précis, mais ca reste une modification de l’œuvre originale... de plus la ps3 n'est plus commericialisée donc on peut difficilement parler de pub (pire encore avec la fin du physique chez sony c'est même un tacle)
    ioda posted the 08/19/2026 at 11:47 AM
    keiku Hola, c'est vrai que là va radicalement changer la perception du jeu. Tu imagines, une référence PS3 absente, bordel, je boycott day one, c'est un manque total respect de l'oeuvre.

    Au fond je m'enfous.
    keiku posted the 08/19/2026 at 11:50 AM
    ioda c'est ton droit
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