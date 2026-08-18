L'annonce de l'abandon de la distribution physique des jeux PlayStation à partir de janvier 2028 continue de faire réagir. Shuhei Yoshida, ancien président de Sony Interactive Entertainment et ancien responsable de PlayStation Indies, a été interrogé sur cette évolution durant la Busan Indie Connect Festival. Il explique ne pas avoir eu connaissance de plans précis à ce sujet lorsqu'il travaillait encore chez Sony.
Pour autant, Shuhei Yoshida estime que cette évolution correspond à ses propres habitudes de consommation. L'ancienne figure de PlayStation explique être lui-même un utilisateur entièrement tourné vers le numérique. Il apprécie notamment de pouvoir conserver tous ses jeux directement sur son interface et de les lancer sans avoir à manipuler ou changer de disque.
Selon lui, la progression du numérique est déjà clairement visible dans l'industrie. Chaque année, la proportion de joueurs qui choisissent les versions dématérialisées plutôt que les éditions physiques continue d'augmenter.
Shuhei Yoshida reconnaît cependant que la disparition des jeux physiques sera particulièrement regrettable pour les collectionneurs. Certains joueurs apprécient toujours le fait de posséder des boîtes et de constituer de véritables collections physiques. Pour eux, ne plus pouvoir acheter de jeux sous cette forme représenterait forcément une perte importante.
Shuhei Yoshida estime toutefois que les éditions collector pourraient continuer à exister. Même sans disque, les éditeurs pourraient proposer des coffrets physiques contenant différents éléments destinés aux collectionneurs, avec un code permettant de télécharger le jeu.
Concernant précisément ces éditions sans disque, Shuhei Yoshida pense qu'un bon de téléchargement pourrait être inclus directement dans la boîte. Pour lui, l'absence du disque en lui-même n'est d'ailleurs pas forcément un problème majeur dans le contexte actuel.
Il rappelle qu'une version physique nécessite déjà très souvent des téléchargements supplémentaires. Les jeux reçoivent régulièrement des mises à jour, des correctifs ou du contenu additionnel que les joueurs doivent télécharger après leur achat. Dans ces conditions, Shuhei Yoshida estime que la disparition du disque ne change pas nécessairement autant de choses qu'on pourrait le penser.
La question du prix reste toutefois un autre sujet. Shuhei Yoshida souligne que les tarifs des jeux numériques ne sont pas automatiquement liés à ceux des versions physiques. Les éditeurs peuvent fixer librement le prix de leurs jeux dématérialisés.
Il reconnaît également que la disparition des disques pourrait davantage affecter les joueurs qui utilisent le marché de l'occasion. Certains revendent leurs jeux après les avoir terminés afin de récupérer une partie de leur argent pour acheter un autre titre. D'autres se tournent vers les jeux d'occasion parce qu'ils sont généralement moins chers.
Pour ces consommateurs, l'absence de versions physiques pourrait donc représenter un véritable problème.
Shuhei Yoshida estime néanmoins que les promotions régulières proposées par les éditeurs et les plateformes pourront constituer une alternative. Il rappelle que Steam, PlayStation, Xbox et Nintendo organisent régulièrement des périodes de réductions, notamment durant l'été et à Noël.
Les joueurs qui ne peuvent pas acheter un jeu au prix fort lors de sa sortie pourront ainsi attendre une promotion pour l'obtenir moins cher. Selon Shuhei Yoshida, les éditeurs et les plateformes continueront à proposer ce type d'offres afin de permettre aux joueurs qui ne peuvent pas payer le tarif de lancement d'acheter leurs jeux à un prix plus accessible.
Ca s'appelle un "pack de goodies" pas une édition collector. demandez à un collectionneur de blu ray ce qu'il penserait d'une édition collector sans le film dedans pour voir... Ou un CD édition collector avec un code à gratter pour Spotify...
Cette banalisation de la dématérialisation de la propriété est une forme de manipulation rampante vraiment inquiétante...
Et je pense qu'il serait surtout temps d'instaurer de nouvelles pratiques ou réglementations qui pourraient de rendre le numérique plus en accord avec certains droits du consommateur. Je pense personnellement que c'est sur ça qu'il faut axer les exigences et les changements.
Dire que c'est lui sur la video qui a quasi tué la One en montrant qu'on pourrait prêter nos jeux sur PS4.
5120x2880 STEAM n'est pas tout rose, ça te met un jeu à 50 euros de 2025, trouvable à 5 euros sur INSTANT GAMING...
sph1x guiguif Il s'adapte à la situation, je pense pas qu'il soit hypocrite, SONY l'a mis dans une sale position, car TOUS le monde ramène cette fameuse vidéo, ça serait bien de le laisser tranquille un moment. Et déjà avec la PS4 l'idée de tuer l'occasion était déjà sur toutes les lèvres qu'importe l'écurie.
Mais il y a beaucoup de gens qui changent de disque si souvent que ça les fatigue ??? Moi je mets un nouveau jeu, et j'y touche plus avant minimum 1 semaine le temps de le finir dans le meilleur des cas.
Pour ces consommateurs, l'absence de versions physiques pourrait donc représenter un véritable problème."
Chez Sony maintenant cest fuck ceux qui se sont deja saigné pour acheter une ps5 chez sony et ceux qui revendent leurs jeux pour pouvoir acheter un nouveau. Non toit le monde n'a pas les moyens de lâcher 80e dans une sortie récente.
gamerdome cest un commentaire a la con ca. Comme tu dis cest un faux argument. Le mec qui me sort ca cest juste une putain de faineasse.
C'est triste mais faut juste ce faire une raison ou changer de crèmerie, ont représente plus grand chose pour eux, ils ont encore une armé de pigeon ont a d'ailleurs quelque beau spécimen sur le site qui serait prêt a vendre leur mère pour une ps6.
Pour ma part, 2028, c est fini le jv moderne et ça c est moi qui le dit.
J'ai lu plein de fois cet argument et à chaque fois j'hallucine, mais là ça vient pas d'un troll random...
C’est un peu comme se faire voler sa voiture et se réjouir qu’on n’ait désormais plus besoin de faire le plein.
Et pour répondre à l'argument de Yoshida qui est complètement à côté de la plque, selon les données de l'organisation spécialisée DoesItPlay?, environ 66 % à 83 % des jeux PS5 en version physique (disque) peuvent être installés et joués intégralement hors ligne sans aucun téléchargement obligatoire ni connexion Internet (donc hormis les calls of,...la très grande majorité des jeux peuvent se jouer intégralement hors ligne sans aucun téléchargement obligatoire ni connexion Internet)
Alors certains éditeurs font "l'effort" , un oeu beaucoup commercial, de proposer des editions "complètes" après coup, mais c'est une réalité aussi cet état des choses.
Moi qui apprécie un jeu bien fini bah au final j'attends, je ne n'achète pas ou je prends en démat.
http://automaton-media.com/en/news/shuhei-yoshida-advised-expedition-33-developers-not-to-call-it-a-turn-based-rpg-due-to-negative-jrpg-stigma-at-the-time/
Playstation et les autres veulent enterrer le marché de l’occasion, c’est LA seule raison de cette mascarade
Donc tout le bla bla à côté, merci de s’abstenir la prochaine fois, mon cher Shuhei
Avec la fin du physique, cela ne sera plus possible et ça me rend triste
Hahaha
Il devrait se mettre à la page !!! Ça fait au moins 5 ans que Playstation propose ses packs collector uniquement avec un code de téléchargement.
Shuhei Yoshida estime néanmoins que les promotions régulières proposées par les éditeurs et les plateformes pourront constituer une alternative.
Non Monsieur, le sujet est en lien avec Playstation, donc le bon terme est 'la plateforme'...
Il rappelle qu'une version physique nécessite déjà très souvent des téléchargements supplémentaires. Les jeux reçoivent régulièrement des mises à jour, des correctifs ou du contenu additionnel que les joueurs doivent télécharger après leur achat. Dans ces conditions, Shuhei Yoshida estime que la disparition du disque ne change pas nécessairement autant de choses qu'on pourrait le penser.
Ce n'est pas le sujet du débat !!!
Selon lui, la progression du numérique est déjà clairement visible dans l'industrie. Chaque année, la proportion de joueurs qui choisissent les versions dématérialisées plutôt que les éditions physiques continue d'augmenter.
C'est son ressenti faussé par une offre importante de 'petits' jeux exclusifs en démat. Le leak ont démontré que les éditions physiques se portaient très biens.
Voilà un discours parfait qui va dans le sens du consommateur sur certains points sans froisser Playstation.
sph1x Sur PC, mon GTA 4 avec les DLC ne se lançait même pas hors ligne.....je sais pas si RDR2 ou GTA 5 sont dans le même cas, mais je trouve ça abusé. Sinon oui, la PS4 était dans une position difficile, et c'est ça qui l'a rendu populaire à l'annonce, mais bon....autre époque j'imagine...
Il faut voir cela comme une évolution moderne de notre média avec des avantages et inconvenients.
Ca reste aussi une situation très hypocrites car tous les joueurs PC master race n'ont rien dit quand ils sont passé au full démat... Pourquoi cette vague de rejet alors que les consoles sont de plus en plus des PC déguisés ???
Je pense au final que seul le jeu compte quelque soit le support
Si on peut avoir à l’avenir la certitude juridique et technologique de garder ses jeux numériques. Pas de problème !
Y’a toujours des soldes et des promos sur le psn.
Et le fait que la plateforme s'est rapidement ouverte aux éditeurs tiers a permis de redynamiser l'écosystème PC, malgré la migration vers du full demat.
ravyxxs qu'est ce que tu rapprocherais à Steam niveau tarif ?
Parce que si les soldes y sont nettement plus intéressantes, aussi le store est ouvert et permet aux éditeurs de générés et de vendre des clés en évitant les 20 a 30% de commissions Steam sur les autres stores, stores qui pour certains contournent les 20% de TVA aisément.
Donc même si sur Steam officiellement le prix est parfois le même qu'ailleurs, t'as des clés Steam souvent bcp moins chers.
Aussi la plupart du temps Steam ne lie pas la save du jeu a ton compte, c'est le jeu lui même, donc même si tu perds ton compte, tu ne perds pas ta save sur l'extrême majorité des jeux.
Steam n'est plus le store avec des promos de ouf d'antan, ils ont mis un bon coup de frein depuis. Y a toujours de très bonnes promos attention, mais ils restent, sournois à présent.
masharu shambala93 C'est comme les micro-transaction, fallait vous réveiller en dans les années 2010.
+1000 !!!
ravyxxs INSTANT GAMING n'est pas tout rose, ça te met un jeu à 5 euros de 2025, trouvable à 0 euros sur sitedetorrentscensuré...
Et c'est pas forcément l'année le soucis, si un jeu se trouve à ce prix là, c'est que soit ça ne se vend pas ou alors très très mal.
Ce qui va arriver si vous ne faites pas ce qu'il faut pour l'éviter.
Mais c'est malheureusement très très très mal barré
Si la 1ère option passe... ce qui risque fortement d'arriver
Alors 2ème option : boycotter la PS6 à sa sortie tout en achetant le plus possible de jeu physique sur PS5 fin 2026 - toute l'année 2027 (tous les tiers, AA, AAA comme indés, et surtout les exclusivités, n'écoutez pas les haters qui n'y connaissent rien en jeu vidéo et qui n'ont surtout pas eu le jeu en main pour partager leur feeling
rugalwave sur PS5 : - 93% des jeux peuvent être joué Offline
- 66% ne demandent pas de téléchargements (No couleur verte)
Et quand c'est No en jaune, ça va encore et après ça passe en Yes orange ou rouge pour le pire des cas https://www.doesitplay.org/list?platform=PS5&page=1
C'est pas aussi dramatique qu'on peut l'imaginer.
Le pire exemple c'est Crimson Desert, 22 mises à jour à ce jour, record absolu !
A chaque fois t'allumes la PS5, tu peux être sûr qu'il y a une mise à jour Crimson Desert.
Le jeu était clairement pas fini à sa sortie.
et que la demande d'éditeur pour faire ce genre de jeux n'explose
J'ai des doutes
Oui, y a des jeux qui sur disque n'ont pas la dernière version en date, mais ça reste dans l'absolu pareil pour les acheteurs numériques de la première heure qui vont se taper la même chose (parfois pire dans certains cas avec la recompilation de données). On contourne le problème, à savoir des jeux Day One qu'on nous propose dès fois tronqués et finis à la pisse. Quelque part, même si c'est pas avantageux pour le "jeu", ces versions disques useless témoignent d'avancées et d'un moment figé du jeu en question, qui mettent en valeur les bienfaits de la préservation et de l'archéologie numérique. Chose qu'on n'aura bientôt plus le luxe d'avoir sur PS, du moins sans pirater.
Ce sont des arguments qui se démontent en un revers de main, en occultant au passage la préservation, les limites de la possession, le choix de l'achat, la stimulation du marché de l'occasion et des revendeurs tiers etc. Même s'il a changé son modèle de consommation, le mec oublie d'où il vient. On dit que les acheteurs de disques sont des reliques d'un autre temps, mais plus Yoshida parle, plus il me désole.
je pense le contraire...
J'ai des doutes
c'est lui qui le dit
Et c'est pas forcément l'année le soucis, si un jeu se trouve à ce prix là, c'est que soit ça ne se vend pas ou alors très très mal.