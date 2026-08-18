L'annonce de l'abandon de la distribution physique des jeux PlayStation à partir de janvier 2028 continue de faire réagir. Shuhei Yoshida, ancien président de Sony Interactive Entertainment et ancien responsable de PlayStation Indies, a été interrogé sur cette évolution durant la Busan Indie Connect Festival. Il explique ne pas avoir eu connaissance de plans précis à ce sujet lorsqu'il travaillait encore chez Sony.Pour autant, Shuhei Yoshida estime que cette évolution correspond à ses propres habitudes de consommation. L'ancienne figure de PlayStation explique être lui-même un utilisateur entièrement tourné vers le numérique. Il apprécie notamment de pouvoir conserver tous ses jeux directement sur son interface et de les lancer sans avoir à manipuler ou changer de disque.Selon lui, la progression du numérique est déjà clairement visible dans l'industrie. Chaque année, la proportion de joueurs qui choisissent les versions dématérialisées plutôt que les éditions physiques continue d'augmenter.Shuhei Yoshida reconnaît cependant que la disparition des jeux physiques sera particulièrement regrettable pour les collectionneurs. Certains joueurs apprécient toujours le fait de posséder des boîtes et de constituer de véritables collections physiques. Pour eux, ne plus pouvoir acheter de jeux sous cette forme représenterait forcément une perte importante.Shuhei Yoshida estime toutefois que les éditions collector pourraient continuer à exister. Même sans disque, les éditeurs pourraient proposer des coffrets physiques contenant différents éléments destinés aux collectionneurs, avec un code permettant de télécharger le jeu.Concernant précisément ces éditions sans disque, Shuhei Yoshida pense qu'un bon de téléchargement pourrait être inclus directement dans la boîte. Pour lui, l'absence du disque en lui-même n'est d'ailleurs pas forcément un problème majeur dans le contexte actuel.Il rappelle qu'une version physique nécessite déjà très souvent des téléchargements supplémentaires. Les jeux reçoivent régulièrement des mises à jour, des correctifs ou du contenu additionnel que les joueurs doivent télécharger après leur achat. Dans ces conditions, Shuhei Yoshida estime que la disparition du disque ne change pas nécessairement autant de choses qu'on pourrait le penser.La question du prix reste toutefois un autre sujet. Shuhei Yoshida souligne que les tarifs des jeux numériques ne sont pas automatiquement liés à ceux des versions physiques. Les éditeurs peuvent fixer librement le prix de leurs jeux dématérialisés.Il reconnaît également que la disparition des disques pourrait davantage affecter les joueurs qui utilisent le marché de l'occasion. Certains revendent leurs jeux après les avoir terminés afin de récupérer une partie de leur argent pour acheter un autre titre. D'autres se tournent vers les jeux d'occasion parce qu'ils sont généralement moins chers.Pour ces consommateurs, l'absence de versions physiques pourrait donc représenter un véritable problème.Shuhei Yoshida estime néanmoins que les promotions régulières proposées par les éditeurs et les plateformes pourront constituer une alternative. Il rappelle que Steam, PlayStation, Xbox et Nintendo organisent régulièrement des périodes de réductions, notamment durant l'été et à Noël.Les joueurs qui ne peuvent pas acheter un jeu au prix fort lors de sa sortie pourront ainsi attendre une promotion pour l'obtenir moins cher. Selon Shuhei Yoshida, les éditeurs et les plateformes continueront à proposer ce type d'offres afin de permettre aux joueurs qui ne peuvent pas payer le tarif de lancement d'acheter leurs jeux à un prix plus accessible.