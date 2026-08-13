Les premiers aperçus de Fire Emblem: Fortune’s Weave sont dithyrambiques :
- Donne l'impression d'être le Fire Emblem le plus vaste et le plus ambitieux à ce jour
- L'un des meilleurs jeux (et des plus ambitieux) sur Switch 2
- Une quantité impressionnante de contenu concentrée dans un seul jeu
- De nombreuses activités dans la ville principale de Dagsion
- Une carte du monde étonnamment vaste
- Des tâches à accomplir en ville, façon Persona
- Un système de combat amusant basé sur le rapport risque/récompense
- De nombreux personnages à recruter en ville
- Chaque personnage principal possède sa propre histoire unique, accessible à tout moment
- Un seul emplacement de sauvegarde
- Un jeu d'une immense envergure
- Le développement des relations permet de débloquer des conversations de soutien
- Dagsion est une vaste zone centrale riche en activités
- Éléments de science-fiction
- La présentation est la meilleure de la série
- Système de combat SRPG fantastique
- La richesse du contenu pourrait submerger certains joueurs
C'est dans l'aperçu d'IGN que j'ai vu mentionné le nombre de fichiers de sauvegarde :
« Le seul bémol majeur de cette approche est que *Fortune’s Weave* ne semble proposer qu'un seul emplacement de sauvegarde, ce qui risque de ne pas plaire à tout le monde.
Il y a toutefois un point positif : lorsque vous interagissez avec l'un des obélisques vous envoyant sur la voie d'un héros, il est possible de remonter le temps jusqu'à n'importe quel chapitre déjà terminé, ce qui efface toutes les données postérieures à ce moment précis. C'est un compromis intéressant qui favorise une rejouabilité rapide, même si je ne sais pas s'il est possible de conserver une progression terminée après avoir de nouveau remonté le temps. »
Ce n'est pas rédhibitoire, et c'est un point qu'ils pourront, espérons-le, corriger via une mise à jour après le lancement.
Le titre de l'aperçu d'Eurogamer sur Fire Emblem: Fortune's Weave résume parfaitement la situation :
« Après 20 heures de jeu, j'ai du mal à croire à l'ampleur, à la complexité et à l'ambition de Fire Emblem: Fortune's Weave*»
Intelligent Systems vise à proposer l'un des meilleurs RPG sur Switch 2.
Source : https://www.nintendolife.com/previews/fire-emblem-fortunes-weave-dials-the-three-houses-formula-up-to-11
Trop hate
Les persos sont beaux mais les décors c'est vraiment niveau GC.
Car sur Engage, c'était vraiment pas bon du tout.
Surtout là quand ils annoncent qu'il y aura encore plus d'activités dans la ville
Je regrette l'âge d'or famicom / super famicom si fort.
Honnêtement, y'a un effort sur les persos, les anims et pas mal d'autres choses, mais l'éclairage est vraiment moche, et les décors en général sont fades, textures et géométries simplistes.
Facultatif mais pas totalement dispensable, grappiller quelques niveaux de soutien ou d'expériences, c'est parfois ce qui fait la difference dans un FE.
Si on pouvait avoir accès à tous ça depuis un menu sans avoir a se déplacer dans la ville/monastere/academie, ce serait tellement plus ergonomique (oui il y avait la teleportation, mais c'etait pas fluide pour autant et assez redondant).
Et y a aussi l'aspect où revenir a l' académie entre chaque mission cassait totalement la progression de l'histoire où on ressentait moins d'enjeu vu que ca donnait plus l'impression d'enchainer des petites missions que de suivre une vraie campagne. Là dessus Engage a bien géré