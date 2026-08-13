Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
profile
Fire Emblem : Fortune's Weave
7
Likers
name : Fire Emblem : Fortune's Weave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
482
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19332
visites since opening : 34926820
link49 > blog
[Fire Emblem: Fortune’s Weave] L'un des meilleurs jeux (et des plus ambitieux) sur Switch 2!


Les premiers aperçus de Fire Emblem: Fortune’s Weave sont dithyrambiques :

- Donne l'impression d'être le Fire Emblem le plus vaste et le plus ambitieux à ce jour
- L'un des meilleurs jeux (et des plus ambitieux) sur Switch 2
- Une quantité impressionnante de contenu concentrée dans un seul jeu
- De nombreuses activités dans la ville principale de Dagsion
- Une carte du monde étonnamment vaste
- Des tâches à accomplir en ville, façon Persona
- Un système de combat amusant basé sur le rapport risque/récompense
- De nombreux personnages à recruter en ville
- Chaque personnage principal possède sa propre histoire unique, accessible à tout moment
- Un seul emplacement de sauvegarde
- Un jeu d'une immense envergure
- Le développement des relations permet de débloquer des conversations de soutien
- Dagsion est une vaste zone centrale riche en activités
- Éléments de science-fiction
- La présentation est la meilleure de la série
- Système de combat SRPG fantastique
- La richesse du contenu pourrait submerger certains joueurs

C'est dans l'aperçu d'IGN que j'ai vu mentionné le nombre de fichiers de sauvegarde :

« Le seul bémol majeur de cette approche est que *Fortune’s Weave* ne semble proposer qu'un seul emplacement de sauvegarde, ce qui risque de ne pas plaire à tout le monde.

Il y a toutefois un point positif : lorsque vous interagissez avec l'un des obélisques vous envoyant sur la voie d'un héros, il est possible de remonter le temps jusqu'à n'importe quel chapitre déjà terminé, ce qui efface toutes les données postérieures à ce moment précis. C'est un compromis intéressant qui favorise une rejouabilité rapide, même si je ne sais pas s'il est possible de conserver une progression terminée après avoir de nouveau remonté le temps. »

Ce n'est pas rédhibitoire, et c'est un point qu'ils pourront, espérons-le, corriger via une mise à jour après le lancement.



Le titre de l'aperçu d'Eurogamer sur Fire Emblem: Fortune's Weave résume parfaitement la situation :

« Après 20 heures de jeu, j'ai du mal à croire à l'ampleur, à la complexité et à l'ambition de Fire Emblem: Fortune's Weave*»

Intelligent Systems vise à proposer l'un des meilleurs RPG sur Switch 2.

Source : https://www.nintendolife.com/previews/fire-emblem-fortunes-weave-dials-the-three-houses-formula-up-to-11
    tags :
    7
    Likes
    Who likes this ?
    aeris201, angelsduck, shao, pimoody, yogfei, rocan, kevinmccallisterrr
    posted the 08/13/2026 at 05:10 PM by link49
    comments (18)
    aeris201 posted the 08/13/2026 at 05:18 PM
    Potentiel GOTY en perspective

    Trop hate
    masharu posted the 08/13/2026 at 05:25 PM
    Pas mal de spoilers sur Twitter d'ailleurs. On sait chronologiquement où il est situé par rapport à Three Houses (mais c'était évident avec la présence d'un personnage)
    tonius posted the 08/13/2026 at 05:33 PM
    Comment ca "une seule sauvegarde " ?
    burningcrimson posted the 08/13/2026 at 05:34 PM
    Ça va être un très bon jeu Je trouve juste dommage que le chara design sois aussi "irrégulier" les persos principaux sont stylés mais certains persos secondaires sont vraiment "over-designed" voir ridicules.
    xynot posted the 08/13/2026 at 05:36 PM
    Les previews sont très élogieuses
    vagrant posted the 08/13/2026 at 07:00 PM
    Ouais bah graphiquement on est sur Switch 2 mais ça aurait pu sortir sur Switch 1.
    Les persos sont beaux mais les décors c'est vraiment niveau GC.
    linkstar posted the 08/13/2026 at 07:34 PM
    vagrant C'est même du niveau SNES les graphismes.
    apollokami posted the 08/13/2026 at 07:52 PM
    Ils peuvent dire ce qu'ils veulent mais après Engage je n'attends rien de la série. On verra bien à l'arrivée s'il mérite sa place
    mercure7 posted the 08/13/2026 at 08:24 PM
    Ca a l'air très bon mais on va attendre un retour sur l'équilibrage / la difficulté.

    Car sur Engage, c'était vraiment pas bon du tout.
    zerdow posted the 08/13/2026 at 08:38 PM
    linkstar moi je dirais même color TV Game !
    akinen posted the 08/13/2026 at 09:20 PM
    vagrant c’est ça qui me fait peur. Dans engage, c’était deplorable (idem dans three house)
    saintsaga posted the 08/13/2026 at 10:30 PM
    Pour la sauvegarde unique, on peut contourner le problème avec différents profils de joueurs.
    syoshu posted the 08/13/2026 at 10:50 PM
    Ce serait bien d'avoir une option pour pouvoir sauter toutes les phases en ville, car dans Three House et Engage c'est le plus chiant ces passages où il faut aller parler à tous les perso et faire toutes les activités entre chaques missions... Et si tu le fais pas tu perds pas mal...

    Surtout là quand ils annoncent qu'il y aura encore plus d'activités dans la ville
    jaeg01 posted the 08/14/2026 at 01:05 AM
    C'est tellement devenu nawak FE depuis plusieurs épisodes à rajouter des heures de blabla inutile et des conneries pour gonfler la durée de vie alors qu'en parallèle l'équilibrage et la difficulté pue la merde...

    Je regrette l'âge d'or famicom / super famicom si fort.
    vagrant posted the 08/14/2026 at 02:18 AM
    akinen Oui mais y'a les autruches habituelles qui plongent leur tête dans le sol.
    Honnêtement, y'a un effort sur les persos, les anims et pas mal d'autres choses, mais l'éclairage est vraiment moche, et les décors en général sont fades, textures et géométries simplistes.
    masharu posted the 08/14/2026 at 09:21 AM
    syoshu Dans Engage c'était facultatif, tu peux faire l'histoire sans jamais retourner dans Somniel. Là c'est vraiment retour à Three Houses niveau game-design, mais avec 2 options : la ville ou l'exploration sur la mapworld.
    syoshu posted the 08/14/2026 at 10:31 AM
    masharu oui, ca l'était moins dans engage que j'ai préféré au final.
    Facultatif mais pas totalement dispensable, grappiller quelques niveaux de soutien ou d'expériences, c'est parfois ce qui fait la difference dans un FE.
    Si on pouvait avoir accès à tous ça depuis un menu sans avoir a se déplacer dans la ville/monastere/academie, ce serait tellement plus ergonomique (oui il y avait la teleportation, mais c'etait pas fluide pour autant et assez redondant).

    Et y a aussi l'aspect où revenir a l' académie entre chaque mission cassait totalement la progression de l'histoire où on ressentait moins d'enjeu vu que ca donnait plus l'impression d'enchainer des petites missions que de suivre une vraie campagne. Là dessus Engage a bien géré
    sonilka posted the 08/14/2026 at 12:28 PM
    Encore et toujours ce sensationnalisme de la part des journalistes. T'as l'impression que les gus n'ont jamais joué à un seul FE ou t-rpg de leur vie. On attendra des retours plus constructifs lors de la sortie.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo