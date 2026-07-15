Il existe une fonctionnalité assez intéressante et pourtant assez méconnue avec les Game Key Cards : pouvoir obtenir le jeu dédié à la cartouche sans forcément passer par Internet.Pour cela, il suffit de se connecter en local sur une autre Switch 2 qui a déjà utilisé au moins une fois cette Game Key Cards.Après avoir inséré la Game Key Cards dans l'autre console, la console source copiera le contenu vers la console cible.Il sera alors possible de jouer au jeu avec la Game Key Cards dans la console sans être passer par internet.https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1uw5p1p/i_know_we_all_hate_game_key_cards_but_you_can/