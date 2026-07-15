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Game Key Cards : il est possible d'obtenir le contenu dédié à la cartouche sans passer par internet


Il existe une fonctionnalité assez intéressante et pourtant assez méconnue avec les Game Key Cards : pouvoir obtenir le jeu dédié à la cartouche sans forcément passer par Internet.

Pour cela, il suffit de se connecter en local sur une autre Switch 2 qui a déjà utilisé au moins une fois cette Game Key Cards.
Après avoir inséré la Game Key Cards dans l'autre console, la console source copiera le contenu vers la console cible.
Il sera alors possible de jouer au jeu avec la Game Key Cards dans la console sans être passer par internet.



https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1uw5p1p/i_know_we_all_hate_game_key_cards_but_you_can/
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    posted the 07/15/2026 at 06:05 PM by ouroboros4
    comments (4)
    flom posted the 07/15/2026 at 06:13 PM
    En effet, j'ignorai ça. Cela étant, ça reste un support dématérialisé. En espérant qu'il disparaisse vite car j'aimerai prendre plus de jeu tier
    olex posted the 07/15/2026 at 06:18 PM
    Pareil pour les DLCs d'ailleurs, ça peut être très pratique pour partager avec ses potes, même s'il faut 2 Switch à côté.
    cail2 posted the 07/15/2026 at 06:26 PM
    C'est toujours ça de pris.

    olex
    Le fait que ce soit une console portable aide quand même bien en ce sens.
    mibugishiden posted the 07/15/2026 at 06:28 PM
    En gros ca sert à rien, faut deja avoir une autre Switch et en prime le jeu deja.
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