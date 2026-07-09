Voici les notes :
Final Weapon : 90/100
"Digimon Story: Time Stranger réussit une transition remarquable sur Nintendo Switch 2, offrant une fluidité à 60 FPS, une excellente expérience en mode portable et une qualité qui n'a rien à envier aux versions PC, PS5 et Xbox. L'histoire met un certain temps à trouver son rythme, et quelques défauts — comme des dialogues répétitifs, un doublage inégal et des DLC décevants — l'empêchent d'atteindre la perfection. Il s'agit néanmoins d'un portage fantastique de l'un des meilleurs titres de la série Digimon Story à ce jour."
GamersRD : 86/100
Areajugones : 85/100
Hobby Consolas : 84/100
Nintenderos : 84/100
Nintenduo : 80/100
Cultura Geek : 80/100
"Tout comme pour sa version originale, la réalisation technique est remarquable compte tenu des limitations de la Switch 2. De plus, cette version intègre les améliorations apportées par les correctifs dont bénéficient déjà les autres plateformes. La possibilité de jouer n'importe où sans problèmes de temps de chargement ni chutes de framerate la place pratiquement au même niveau que les autres consoles. L'expérience est plus qu'agréable, même si un écran de meilleure qualité aurait été appréciable en mode portable."
Pour le moment, c'est la version la mieux notée.
Source : https://www.metacritic.com/game/digimon-story-time-stranger/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
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posted the 07/09/2026 at 10:43 AM by link49
J'ai essayé dispatch hier via ma télé tcl (fire amazon) vu que j'ai un abonnement gratuit de 1 mois juste pour voir, alors bonne nouvelle j'ai put relier ma manette xbox serie.
C'est luna la plate-forme.
Je suis étonné du résultat, ca ram pas, c'est propre. Bon pour un jeux comme dispatch, c'est pas forcément le meilleur pour juger.
D'ailleurs en parlant de dispatch, y a quelque chose a faire ou c'est toujours des cinématique avec a de rare moment un choix a faire?
Je suis pas aller loin, mais j'accroche pas.
Tu auras a des moments un principe de gestion des interventions de tes heros dans la ville. Mais ça se fait via une map et des décisions et un principe de timing de repos et les statistiques des héros.
Voila. C'est un jeu narratif à 90%
Pas fan des cinématique de base. Je me suis arrêter au moment où je me fais recruter par la meuf du groupe dispatch.
Je vais résilier mon abonnement dans 2 semaines. Je sais pas si je vais y retourner d'ici la.
Il est long ou on peut le faire en moins de 6 heure?