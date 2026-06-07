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[Xbox] "Nos paris sur le Game Pass et la stratégie multiplateforme n'ont pas porté les fruits escomptés"


Xbox indique que ses paris sur le Game Pass et la stratégie multiplateforme n'ont pas porté les fruits escomptés ; l'heure est donc à une remise à plat de l'activité Xbox.

« Notre activité actuelle n'est pas saine. Nous fonctionnons avec des marges de 3 à 10 fois inférieures à celles d'entreprises comparables dans les secteurs des plateformes et de l'édition.

Nous avons abordé la neuvième génération de consoles avec une base installée plus réduite et une structure de coûts plus élevée. Pour assurer notre croissance, nous avons misé sur le Game Pass, le multiplateforme et un portefeuille de contenus élargi. Si ces activités ont généré une valeur significative, elles n'ont pas progressé au rythme prévu. Parallèlement, notre cœur de métier s'est fragilisé, alors même que nous multipliions les équipes, les investissements et le temps consacré, dans l'espoir d'obtenir de meilleurs résultats.

Aujourd'hui, le secteur traverse la crise du matériel la plus grave de son histoire. Nous devons remettre Xbox à plat. »

Source : https://news.xbox.com/en-us/2026/07/06/resetting-xbox/
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    aeris201
    posted the 07/06/2026 at 03:27 PM by link49
    comments (19)
    skuldleif posted the 07/06/2026 at 03:32 PM
    L'exclusive avec des consoles full demat ET sans gamepass ne marchera pas non plus
    keiku posted the 07/06/2026 at 03:36 PM
    Le soucis c'est que c'est trop tard, ils ont poussé l'industrie console dans une mauvaise direction et tous ceux qui ont suivi vont crever...

    l'industrie c'est pas aussi simple que : on test , ca marche tant mieux , ca marche pas on tente autre chose... il y a des conséquence sur le long terme...
    altendorf posted the 07/06/2026 at 03:37 PM
    Mais hasard de dingue !
    bennj posted the 07/06/2026 at 03:39 PM
    altendorf docteur juif c'est toi ?
    altendorf posted the 07/06/2026 at 03:40 PM
    bennj Exactement
    supasaiyajin posted the 07/06/2026 at 03:44 PM
    Et sinon, il y aura un lecteur sur la helix ?
    bennj posted the 07/06/2026 at 03:48 PM
    supasaiyajin tu le sauras en 2028 ^^
    tokito posted the 07/06/2026 at 03:48 PM
    Et dire qu'il y a des tocards ici qui nous certifiaient que le gamepass était très rentable pour MS
    cidkageno posted the 07/06/2026 at 03:53 PM
    tokito j'ai meme un pote qui me soutenais que MS avec son gamepass faisait plus d'oseille que Sony avec ses ventes de ps4 a l'époque....
    jenicris posted the 07/06/2026 at 03:56 PM
    Pour le GP, toute les personnes lucides le savaient
    skuldleif posted the 07/06/2026 at 04:01 PM
    cette curiosité malsaine de voir le downfall d'un service qui n'occupe qu'une place minoritaire dans l'industrie me dégoute et par extension vous me degoutez

    mais ce n'est pas grave continuez de vous inquieter de la rentabilité , sony s'en inquiete et c'est bien pour ca qu'ils passent au full demat rien de mieux pour la rentabilité
    skuldleif posted the 07/06/2026 at 04:06 PM
    le GP associé aux ventes sur PS5 et PC , n'est pas plus nefaste qu'une exclusivité playstation pourtant plébiscité bref écœurant
    wickette posted the 07/06/2026 at 04:37 PM
    skuldleif
    Mon avis c'est que le GP est néfaste pour l'industrie, il n'est pas viable, il n'est pas soutenable, c'est le buffet à volonté, le fast-food du JV mais avec le cout de fonctionnement d'un resto 3 étoiles Michelin.

    Même si t'as du fanboyisme partout, il n'y a aucune "curiosité malsaine" chez pas mal de critiques, tu dois comprendre que certains ne partagent pas ton avis sur le GP et son impact sur le marché du JV.

    Le présent tend à donner raison sur ce point, la CEO le confirme, tu croyais que des jeux à 100M+ de budget de développement tu allais y jouer longtemps avec tes abonnements pris je ne sais où à tout petit prix ? Non.

    Le JV c'est pas Netflix. Netflix te sort Seinfeld ou Friends c'est des centaines de millions d'heures là où l'équivalent JV te faut je ne sais combien de gears of war/Forza Horizon etc.
    skuldleif posted the 07/06/2026 at 04:45 PM
    wickette dans la mesure ou les gens ne se désabonnent pas et que les gros jeux AAA se comptent sur les doigts d'une ou deux mains oui l'abonnement est viable , le probléme du gamepass n'est pas le modele mais son audience potentiel réduite a la console xbox , les joueurs PC etant tres peu enclin a quitter steam
    skuldleif posted the 07/06/2026 at 04:47 PM
    et encore une fois le GP associé aux ventes sur PS5 et PC , n'est pas plus nefaste qu'une exclusivité playstation pourtant plébiscité bref écœurant
    khazawi posted the 07/06/2026 at 04:49 PM
    skuldleif mec, lâche l'affaire. Tu as eu tord, même les officiels de chez MS le disent. Tu as bien profité du système avec les promo au Kirghizistan et en Patagonie. Tu as fait des économies mais eux non, ça leur a coûté de l'argent.
    kikoo31 posted the 07/06/2026 at 04:50 PM
    skuldleif rien n'est plus néfaste que l'abandon des supports physique
    skuldleif posted the 07/06/2026 at 04:51 PM
    khazawi et je vais continuer
    khazawi posted the 07/06/2026 at 04:54 PM
    skuldleif tant mieux pour toi si tu y trouves ton compte. Mais il ne faut venir dire que c'est un système rentable pour Xbox. C'est tout ce que l'on dit.
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