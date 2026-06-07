Xbox indique que ses paris sur le Game Pass et la stratégie multiplateforme n'ont pas porté les fruits escomptés ; l'heure est donc à une remise à plat de l'activité Xbox.
« Notre activité actuelle n'est pas saine. Nous fonctionnons avec des marges de 3 à 10 fois inférieures à celles d'entreprises comparables dans les secteurs des plateformes et de l'édition.
Nous avons abordé la neuvième génération de consoles avec une base installée plus réduite et une structure de coûts plus élevée. Pour assurer notre croissance, nous avons misé sur le Game Pass, le multiplateforme et un portefeuille de contenus élargi. Si ces activités ont généré une valeur significative, elles n'ont pas progressé au rythme prévu. Parallèlement, notre cœur de métier s'est fragilisé, alors même que nous multipliions les équipes, les investissements et le temps consacré, dans l'espoir d'obtenir de meilleurs résultats.
Aujourd'hui, le secteur traverse la crise du matériel la plus grave de son histoire. Nous devons remettre Xbox à plat. »
Source : https://news.xbox.com/en-us/2026/07/06/resetting-xbox/
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posted the 07/06/2026 at 03:27 PM by link49
l'industrie c'est pas aussi simple que : on test , ca marche tant mieux , ca marche pas on tente autre chose... il y a des conséquence sur le long terme...
mais ce n'est pas grave continuez de vous inquieter de la rentabilité , sony s'en inquiete et c'est bien pour ca qu'ils passent au full demat rien de mieux pour la rentabilité
Mon avis c'est que le GP est néfaste pour l'industrie, il n'est pas viable, il n'est pas soutenable, c'est le buffet à volonté, le fast-food du JV mais avec le cout de fonctionnement d'un resto 3 étoiles Michelin.
Même si t'as du fanboyisme partout, il n'y a aucune "curiosité malsaine" chez pas mal de critiques, tu dois comprendre que certains ne partagent pas ton avis sur le GP et son impact sur le marché du JV.
Le présent tend à donner raison sur ce point, la CEO le confirme, tu croyais que des jeux à 100M+ de budget de développement tu allais y jouer longtemps avec tes abonnements pris je ne sais où à tout petit prix ? Non.
Le JV c'est pas Netflix. Netflix te sort Seinfeld ou Friends c'est des centaines de millions d'heures là où l'équivalent JV te faut je ne sais combien de gears of war/Forza Horizon etc.