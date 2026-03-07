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[Rumeur Switch 1/2] Le coût de fabrication des cartouches


Sans aucun doute, l'actualité majeure du secteur du jeu vidéo concerne l'annonce de Sony sur l'avenir des supports physiques pour ses consommateurs. Sony a révélé que la production de disques physiques pour tous les nouveaux titres destinés aux consoles PlayStation cessera à partir de janvier 2028. Cette nouvelle a suscité des discussions sur le coût élevé de la production de jeux physiques, nous amenant par la même occasion à nous pencher sur la situation de Nintendo.

Bien que Nintendo n'ait pas communiqué le coût de fabrication des cartouches pour Switch et Switch 2, l'équipe de FRVR s'appuie sur une source bien informée pour apporter quelques éclaircissements. Selon cet informateur, la production d'un jeu Switch coûte entre 12 et 15 dollars, tandis que celle des jeux Switch 2 revient « un peu plus cher ».

Comme vous le savez déjà, la production de jeux sur disque est nettement moins coûteuse que celle sur cartouche. La même source indique que Sony dépense environ 6,50 dollars pour chaque jeu physique PS5 produit, un montant bien inférieur à celui déboursé par Nintendo. Toutefois, au vu des tendances de consommation, Sony estime que le coût de production des jeux physiques PS5 n'est plus justifié et a donc décidé d'abandonner progressivement cette option.

Source : https://gonintendo.com/contents/62414-rumor-physical-switch-games-cost-between-12-to-15-to-produce-with-switch-2-being-a/
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    posted the 07/03/2026 at 04:10 PM by link49
    comments (4)
    kikoo31 posted the 07/03/2026 at 04:17 PM
    en gros,Nintendo va suivre
    comme elle a toujours fait d'ailleurs ..
    ratchet posted the 07/03/2026 at 04:19 PM
    kikoo31 qui en doute ? Tout le monde va suivre c’est ainsi.

    Ils ont déjà commencer avec les GKC c’est déjà trop tard.
    nyseko posted the 07/03/2026 at 04:25 PM
    Ce sont surtout les éditeurs et développeurs qui vont suivre, plus rien ne va les empêcher désormais de mettre du code-in-the-box.

    Même la GKC sera du luxe, le code-in-the-box est bien plus intéressant pour les éditeurs et développeurs.
    ouroboros4 posted the 07/03/2026 at 04:29 PM
    kikoo31 un jour oui ça arrivera
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