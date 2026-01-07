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ouroboros4 > blog
Xbox : la fin du physique également pour la Helix ?
D'après Windowscentral via Jez Corden, la Helix se passerait également de lecteur physique.
Nous vivons un âge sombre...



https://x.com/i/status/2072345562356027497
ajouter une source - https://www.windowscentral.com/gaming/playstation-kills-physical-games-as-xbox-and-sony-continue-making-poor-decisions
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    posted the 07/01/2026 at 04:31 PM by ouroboros4
    comments (25)
    altendorf posted the 07/01/2026 at 04:33 PM
    Bah c'était évident, si Take-Two a acté la fin du disque avec GTA VI et que Sony l'a totalement confirmé pour 2028 de son côté, c'est pas Xbox qui va aller a contre-courant alors que la marque est déjà au plus bas
    icebergbrulant posted the 07/01/2026 at 04:33 PM
    Ça ne me fait ni chaud ni froid
    La news Sony de tout à l’heure m’a anesthésié
    guiguif posted the 07/01/2026 at 04:34 PM
    Quand GTA6 sortira sur Switch 2 ça signera aussi la fin du physique chez Nintendo
    fiveagainstone posted the 07/01/2026 at 04:35 PM
    Pas surprenant venant de MS qui force le démat depuis des années.
    pimoody posted the 07/01/2026 at 04:36 PM
    « Nouveau rapport indique que la console project Hélix n’aura pas de console »
    jenicris posted the 07/01/2026 at 04:36 PM
    Biensur. Si Sony le fait, biensur que Microsoft allait le faire vu que les joueurs Xbox sont encore plus demat que les joueurs PlayStation
    ouroboros4 posted the 07/01/2026 at 04:36 PM
    pimoody chaque chose en son temps
    deathegg posted the 07/01/2026 at 04:38 PM
    c'était déjà un peu le cas en vrai...
    pimoody posted the 07/01/2026 at 04:38 PM
    ouroboros4 pas de lecteur disque, pas de câbles, pas de manettes, pas de console… on va y arriver (c’est bon pour l’écologie à ce qui parait, rejouons aux osselaits avec les os de nos ancêtres).
    skuldleif posted the 07/01/2026 at 04:39 PM
    Au moins chez Xbox il y a le gamepass + play Anywhere + le marché gris voire le store Ouzbékistan et accessoirement le Quick resumechez PlayStation il n'y a rien de tout ca
    shinz0 posted the 07/01/2026 at 04:40 PM
    skuldleif je vais tellement doser le marché gris
    jenicris posted the 07/01/2026 at 04:40 PM
    Et l'autre est repartie...
    shambala93 posted the 07/01/2026 at 04:41 PM
    Par contre si il n’y pas de lecteur, pas de Steam accessible, la console n’aura aucun intérêt.
    ravyxxs posted the 07/01/2026 at 04:42 PM
    Nous vivons un âge sombre...

    Wow le drama
    supasaiyajin posted the 07/01/2026 at 04:42 PM
    Ce serait quand même drôle que Microsoft profite de l'occas pour annoncer qu'ils supporteront le physique. Quelque part, je l'espère naïvement, mais bon, connaissant la boite, ça me semble foutu. Au final, il ne restera plus que Nintendo, mais j'aime pas leurs jeux éclatés. Puis bon, ils finiront probablement par faire la même.
    skuldleif posted the 07/01/2026 at 04:43 PM
    Aussi la Helix fera supposément tourner les jeux PC après reste à savoir de quoi il s'agit

    Et je ne vous parlerai pas des techniques du sheitan , d'ailleurs dans une moindre mesure on les retrouve sur PlayStation, a mon avis nombreux seront ceux qui fermeront leur race sur ioop après l'avoir bien critiqué,lui qui partage souvent ses acquisition demat a prix casser
    skuldleif posted the 07/01/2026 at 04:46 PM
    shinz0 normal
    ratchet posted the 07/01/2026 at 04:50 PM
    Déjà eux c’est « la fin des jeux » depuis quelques temps alors bon
    derno posted the 07/01/2026 at 04:51 PM
    guiguif rigole pas il risque d'être complet sur la cartouche
    keiku posted the 07/01/2026 at 04:56 PM
    Ca veut dire que sony arrete la production de blue ray, quand on dit que le physique c'est fini sur playstation, ca veut dire que le physique ce termine partout... donc y compris chez microsoft et y compris pour les films a venir également
    newtechnix posted the 07/01/2026 at 04:57 PM
    Franchement au train où vont les choses il n'est même plus certains que la Helix sorte un jour
    keiku posted the 07/01/2026 at 04:59 PM
    supasaiyajin les blue ray ca appartient a sony, donc si sony arrete la production de blue ray, c'est fini partout le physique et pas que dans le jv
    ravyxxs posted the 07/01/2026 at 05:13 PM
    newtechnix Imagine le prix du truc....à moins d'un miracle de la part de Satya et ses équipes, à moins de coucher avec les 3 qui gèrent la DRAM, je vois vraiment pas comment cet Helix peut survivre...et je suis Sony, je regarde même plus la PS6, du moins pas avant 3 ans !!!!
    kenpokan posted the 07/01/2026 at 05:23 PM
    keiku Le blu ray n'appartient pas QUE à Sony.
    spartan1985 posted the 07/01/2026 at 05:24 PM
    J'espère qu'il y aura au moins en option le lecteur ''Positron'' pour transformer les jeux xbox physiques en version numérique.
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