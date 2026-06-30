Rockstar et Take-Two ont surpris tout le monde en annonçant que GTA 6 ne serait disponible chez les revendeurs, le jour de sa sortie, que sous la forme d'une boîte contenant un code de téléchargement. Par la suite, Graczdari — qui avait prédit cette annonce avec exactitude — a affirmé que des versions sur disque arriveraient en décembre.
Un fan a partagé un e-mail du service client indiquant qu'il serait possible d'« acquérir une copie physique » de GTA 6 dans les mois à venir ; toutefois, Jake Randall a soutenu qu'il s'agissait du code et non d'une version sur disque. Le Hollywood Reporter (THR) a ensuite relayé l'information concernant cet e-mail, et a confirmé que l'e-mail provenait bien de Rockstar.
Une source au fait des projets a déclaré au THR que les internautes, pleins d'espoir, interprétaient mal les termes employés. À l'heure actuelle, aucune production de disques pour Grand Theft Auto VI n'est prévue, ni pour le lancement ni pour les mois suivants. Il convient de noter que le THR n'a reçu aucune confirmation officielle de la part de Rockstar ou de Take-Two.
De son côté, NateTheHate a interrogé ses contacts, qui n'avaient connaissance d'aucune version sur disque. Bien qu'il soit possible que Rockstar garde secrète une éventuelle sortie sur disque, rien ne permet actuellement de penser qu'elle aura lieu.
Source : https://gameranx.com/updates/id/563225/article/rockstar-has-not-denied-that-gta-6-could-come-to-disc-yet-but-theres-zero-evidence-its-happening/
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posted the 06/30/2026 at 03:45 AM by link49
Là je ne vois pas trop le move de sortir le jeu en physique code en novembre puis en disque en décembre... autant s'épargner le code in a box si c’est pour faire ça ?
Si c'est vraiment un problème de marché de l’occasion et/ou logistique, qu'ils contactent Limited Run pour faire une vraie édition physique avec la carte et pleins de goodies, je pense que ça leur donnerait une bonne image, ils seraient cohérent avec leur politique et ceux qui veulent une version disque auraient une alternative... Je pense que Limites Run serait ravi de cette mise en lumière et capable le d'éditer le jeu sur 4 Blu Ray s'il le faut !
Sauf si c’est un test grandeur nature pour voir si le public est prêt à sacrifier une version disque sur console pour la suite et commencer a l'habituer à la suite pour la Next Gen ? Car à ce train là, la PS6, ca sera une console demat avec un lecteur à acheter a 150 euros en option...
Ceci le précédent que ça créer peut être aussi dévastateur pour le marché physique qu'half life 2 sur steam l'a été pour le PC.
Ils sortiront une version physiqye pour relancer les ventes l'année d'après je pense.
A voir le manque à gagner qu’entrainera le boycott des magasins qui ne vendront pas le jeu et des joueurs qui feront l’impasse. Sachant qu’en vrai, meme en demat, y’a 30% de royalties qui partent dans ses poches de Sony et Microsoft... je ne sais pas si ce sont les même taux quand on vend en physique ?