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[GTA VI] NateTheHate : Aucun de ses contacts n'a connaissance d'une version disque physique


Rockstar et Take-Two ont surpris tout le monde en annonçant que GTA 6 ne serait disponible chez les revendeurs, le jour de sa sortie, que sous la forme d'une boîte contenant un code de téléchargement. Par la suite, Graczdari — qui avait prédit cette annonce avec exactitude — a affirmé que des versions sur disque arriveraient en décembre.

Un fan a partagé un e-mail du service client indiquant qu'il serait possible d'« acquérir une copie physique » de GTA 6 dans les mois à venir ; toutefois, Jake Randall a soutenu qu'il s'agissait du code et non d'une version sur disque. Le Hollywood Reporter (THR) a ensuite relayé l'information concernant cet e-mail, et a confirmé que l'e-mail provenait bien de Rockstar.

Une source au fait des projets a déclaré au THR que les internautes, pleins d'espoir, interprétaient mal les termes employés. À l'heure actuelle, aucune production de disques pour Grand Theft Auto VI n'est prévue, ni pour le lancement ni pour les mois suivants. Il convient de noter que le THR n'a reçu aucune confirmation officielle de la part de Rockstar ou de Take-Two.

De son côté, NateTheHate a interrogé ses contacts, qui n'avaient connaissance d'aucune version sur disque. Bien qu'il soit possible que Rockstar garde secrète une éventuelle sortie sur disque, rien ne permet actuellement de penser qu'elle aura lieu.

Source : https://gameranx.com/updates/id/563225/article/rockstar-has-not-denied-that-gta-6-could-come-to-disc-yet-but-theres-zero-evidence-its-happening/
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    posted the 06/30/2026 at 03:45 AM by link49
    comments (6)
    suzukube posted the 06/30/2026 at 03:53 AM
    A la limite le sortir en demat’ en novembre puis en décembre en disque, j’aurais compris.

    Là je ne vois pas trop le move de sortir le jeu en physique code en novembre puis en disque en décembre... autant s'épargner le code in a box si c’est pour faire ça ?

    Si c'est vraiment un problème de marché de l’occasion et/ou logistique, qu'ils contactent Limited Run pour faire une vraie édition physique avec la carte et pleins de goodies, je pense que ça leur donnerait une bonne image, ils seraient cohérent avec leur politique et ceux qui veulent une version disque auraient une alternative... Je pense que Limites Run serait ravi de cette mise en lumière et capable le d'éditer le jeu sur 4 Blu Ray s'il le faut !

    Sauf si c’est un test grandeur nature pour voir si le public est prêt à sacrifier une version disque sur console pour la suite et commencer a l'habituer à la suite pour la Next Gen ? Car à ce train là, la PS6, ca sera une console demat avec un lecteur à acheter a 150 euros en option...
    derno posted the 06/30/2026 at 03:53 AM
    vu la multitudes de version de chaques jeux rockstar je ne serais quand même pas surpris qu'une version physique arrive bel et bien un jour.
    Ceci le précédent que ça créer peut être aussi dévastateur pour le marché physique qu'half life 2 sur steam l'a été pour le PC.
    link49 posted the 06/30/2026 at 03:54 AM
    suzukube Perso, je pense qu'ils ont fait ça pour en vendre plus. Car comme ça, tu ne peux pas préter ton CD une fois fini, pour ceux qui ne joue qu'au solo. Avec un code, tu ne pourra pas le passer.

    Ils sortiront une version physiqye pour relancer les ventes l'année d'après je pense.
    suzukube posted the 06/30/2026 at 04:00 AM
    link49 ca a du jouer dans leur decision, encore que ton jeu demat’, tu connecte ton compte chez ton pote et il pourra y jouer quand meme. Je pense que c’est surtout pour tuer l'occasion dans les 10 ans à venir en maintenant un prix de 80 euros avec des promos a 40 euros puis 20 euros dans quelques annees. Et comme sur PC avec Steam, vaut mieux récupérer 20 euros sur les futurs joueurs que 0 euros sur les ventes d'occasion...

    A voir le manque à gagner qu’entrainera le boycott des magasins qui ne vendront pas le jeu et des joueurs qui feront l’impasse. Sachant qu’en vrai, meme en demat, y’a 30% de royalties qui partent dans ses poches de Sony et Microsoft... je ne sais pas si ce sont les même taux quand on vend en physique ?
    suzukube posted the 06/30/2026 at 04:03 AM
    derno de toutes les façons, si les ventes s'effondrent, rien ne les empêchent de faire un "Game Blu Ray Key" en 2027 avec juste un tweet pour relancer la hype en disant qu'ils ont écouté les fans... je pense qu’on est pas au bout de nos surprises !
    shinz0 posted the 06/30/2026 at 04:09 AM
    S’ils annoncent une version physique avant le 19 novembre ils se tirent une balle dans le pied
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