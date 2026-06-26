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[Switch 2] Objectif : Rebondir après l'annnonce de la hausse de prix et du dernier Nintendo Direct


Il n'y a pas si longtemps, l'action Nintendo atteignait un sommet historique, avant de battre un nouveau record quelques semaines plus tard seulement. Aujourd'hui, toutefois, le titre a considérablement chuté. Ce sujet a fait couler beaucoup d'encre dans la presse financière, et Nintendo a désormais pris la parole à ce propos.

Lors d'une séance de questions-réponses avec les actionnaires, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a évoqué le recul du cours de l'action observé depuis quelques mois. Selon lui, la valeur du titre représente désormais environ la moitié de son pic historique. M. Furukawa attribue cette baisse à divers facteurs externes et estime que le marché porte un regard critique sur l'entreprise en raison de décisions telles que l'augmentation du prix de la Switch 2.

Il a ajouté que l'objectif actuel de Nintendo est de continuer à promouvoir la Switch 2 et d'accroître la popularité de la plateforme. L'entreprise souhaite nouer des relations durables avec ses clients afin d'étendre la portée de la Switch 2 ; ce succès devrait, par ricochet, permettre de redresser le cours de l'action. Reste à savoir si ce scénario se concrétisera effectivement.

Source : https://i.postimg.cc/jdYmSLrf/Baisse.jpg/
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    aeris201
    posted the 06/26/2026 at 06:23 AM by link49
    comments (8)
    syoshu posted the 06/26/2026 at 07:17 AM
    Est-ce que l'impact sur les actions Sony et Xbox est le même quand eux aussi ont des augmentations de prix ?

    Y a pas grand choses que les constructeurs peuvent faire face à l'augmentation, par contre ils peuvent l'accompagner avec du software, bien que la qualité soit là, la visibilité est pas exceptionnelle. OOT aura son effet c'est sure, mais le choix de balancer du Pokopia, Tomodatchi et Animal Crossing NS2E quasi en même temps c'est pas ouf, ils se font concurrence eux meme
    richterbelmont posted the 06/26/2026 at 07:56 AM
    Je ne comprends pas ... Le lien de la source mène à la page d'hébergement de l'image ...
    rocan posted the 06/26/2026 at 08:03 AM
    Explication partielle. Le cours corrige fort et revient au niveau pré-Switch 2. En gros il retrouve ses niveaux de 2023. Donc la différence est forte si on compare à 2024/2025, mais c'était quasiment une bulle spéculative à l'époque, les marchés s'étaient complètement emballés sur la Switch 2. D'ailleurs tout le marché tech corrige pas mal depuis quelques mois, notamment dans le secteur cyclique des jeux.
    cyr posted the 06/26/2026 at 08:08 AM
    Il aurai dut présenter des titres a venir sur 2027, car honnêtement a l'heure actuel, seul pokemon vent, et xenoblade genisis sont dans ma liste.

    Ocarina of time, pas envie. Et il on rien montré non plus.....

    Star fox rien a foutre. Splatoon rider? Mouai a 30 balle si disettes (mais heureusement que les tiers sont la). Fire emblem, je sais pas quoi en penser, d'ailleurs je suis pas un acheter de fire emblem. Je dois avoir celui sur gamecube, et celui sortie sur 3DS , awakening je crois.

    Je comprends pas la stratégie. OK les jeux demande plus de temps de développement, je le comprend. Mais il faut établir une feuille de route, même si il y a pas de date.

    C'est important. La je vais sûrement finir par prendre la trilogie de kingdom heart avant la sortie du 4. Alien isolation 2, crasy taxi etc....

    Mais un consoles nintendo, c'est avant tous pour les jeux nintendo. Et pour l'heure.....c'est pas glorieux hormis banansa (coup de cœur)
    captaintoad974 posted the 06/26/2026 at 08:20 AM
    Excellente nouvelle juste au moment où je vais commencer a acheter des actions
    derno posted the 06/26/2026 at 08:26 AM
    Et est ce qu'on peut voir la ligne des abscisses? parce ce que si ça descend de 126 à 127 mais avec un zoom fois 4 sur les centièmes j'ai juste envie de dire: LoL....en plus avec un mario opportunément placé dessus ça me dit juste: hey, regardez se que j'ai envie que vous voyez.
    wickette posted the 06/26/2026 at 08:34 AM
    Quand le CEO choisit est un ancien cadre de Pokemon, il ne faut pas se plaindre après, le mario kart world peu convaincant avec un msrp 90€ annonçait la couleur.

    Mais bon les zelda, pokemon vont quand même porter fruit
    sultano posted the 06/26/2026 at 09:14 AM
    C'est simple, Nintendo reviendra à une politique plus en faveur des joueurs si les résultats sont en-deçà des attentes, comme du temps de la Gamecube ou de la 3DS (packs à des prix imbattables, programme ambassadeur, etc.). Et ça ce sont les joueurs qui ont la main dessus. S'ils n'achètent pas, Nintendo réagira.

    Plusieurs moves récents allant à l'encontre des joueurs m'ont poussé à plus lorgner vers l'occasion, quitte à attendre un peu (c'est pas grave j'ai un backlog fourni). Ca va des petits éléments qui ne leur coûtent rien de base mais qui leur donnent une image de rats et les dessert finalement : disparition des points or, du miiverse, création des GKC ; à la politique tarifaire un peu trop abusée à mon goût.

    En gros tant qu'ils seront en position de force sur le marché, sur un segment que seuls eux occupent, on peut se brosser pour être chouchoutés
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