Il n'y a pas si longtemps, l'action Nintendo atteignait un sommet historique, avant de battre un nouveau record quelques semaines plus tard seulement. Aujourd'hui, toutefois, le titre a considérablement chuté. Ce sujet a fait couler beaucoup d'encre dans la presse financière, et Nintendo a désormais pris la parole à ce propos.
Lors d'une séance de questions-réponses avec les actionnaires, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a évoqué le recul du cours de l'action observé depuis quelques mois. Selon lui, la valeur du titre représente désormais environ la moitié de son pic historique. M. Furukawa attribue cette baisse à divers facteurs externes et estime que le marché porte un regard critique sur l'entreprise en raison de décisions telles que l'augmentation du prix de la Switch 2.
Il a ajouté que l'objectif actuel de Nintendo est de continuer à promouvoir la Switch 2 et d'accroître la popularité de la plateforme. L'entreprise souhaite nouer des relations durables avec ses clients afin d'étendre la portée de la Switch 2 ; ce succès devrait, par ricochet, permettre de redresser le cours de l'action. Reste à savoir si ce scénario se concrétisera effectivement.
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posted the 06/26/2026 at 06:23 AM by link49
Y a pas grand choses que les constructeurs peuvent faire face à l'augmentation, par contre ils peuvent l'accompagner avec du software, bien que la qualité soit là, la visibilité est pas exceptionnelle. OOT aura son effet c'est sure, mais le choix de balancer du Pokopia, Tomodatchi et Animal Crossing NS2E quasi en même temps c'est pas ouf, ils se font concurrence eux meme
Ocarina of time, pas envie. Et il on rien montré non plus.....
Star fox rien a foutre. Splatoon rider? Mouai a 30 balle si disettes (mais heureusement que les tiers sont la). Fire emblem, je sais pas quoi en penser, d'ailleurs je suis pas un acheter de fire emblem. Je dois avoir celui sur gamecube, et celui sortie sur 3DS , awakening je crois.
Je comprends pas la stratégie. OK les jeux demande plus de temps de développement, je le comprend. Mais il faut établir une feuille de route, même si il y a pas de date.
C'est important. La je vais sûrement finir par prendre la trilogie de kingdom heart avant la sortie du 4. Alien isolation 2, crasy taxi etc....
Mais un consoles nintendo, c'est avant tous pour les jeux nintendo. Et pour l'heure.....c'est pas glorieux hormis banansa (coup de cœur)
Mais bon les zelda, pokemon vont quand même porter fruit
Plusieurs moves récents allant à l'encontre des joueurs m'ont poussé à plus lorgner vers l'occasion, quitte à attendre un peu (c'est pas grave j'ai un backlog fourni). Ca va des petits éléments qui ne leur coûtent rien de base mais qui leur donnent une image de rats et les dessert finalement : disparition des points or, du miiverse, création des GKC ; à la politique tarifaire un peu trop abusée à mon goût.
En gros tant qu'ils seront en position de force sur le marché, sur un segment que seuls eux occupent, on peut se brosser pour être chouchoutés