Square Enix a mis à jour l'illustration de la jaquette de Kingdom Hearts Collection [1-3] suite aux accusations selon lesquelles l'image originale aurait été créée à l'aide d'une intelligence artificielle. La nouvelle version n'est pas encore disponible partout, mais commence à apparaître chez certains revendeurs.
Les fans ont rapidement remarqué plusieurs incohérences et des déformations dans l'illustration. Cela a immédiatement conduit à des accusations d'utilisation d'une IA.
Bien que l'IA ait pu être utilisée, la situation est peut-être plus complexe. L'utilisateur Kahene de Bluesky a souligné que le créateur de la série, Tetsuya Nomura, avait réalisé l'illustration originale, mais qu'elle avait probablement ensuite été traitée par une IA pour modifier la position des personnages.
Polémique autour de l'IA mise à part, la Kingdom Hearts Collection [1-3] devrait ravir les fans. Depuis des années, ces derniers réclamaient l'arrivée de la série sur Nintendo Switch – Square Enix ayant jusqu'ici proposé des versions cloud nécessitant une connexion internet.
Désormais, l'intégralité de la série débarque sur Nintendo Switch 2 ! De plus, la Nintendo Switch originale accueillera Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix. Toutes ces sorties Kingdom Hearts sont prévues pour le 8 octobre 2026 sur les plateformes Nintendo. N'oublions pas que Kingdom Hearts 4 est également confirmé sur Nintendo Switch 2.
Source : https://nintendoeverything.com/kingdom-hearts-collection-1-3-nintendo-switch-2-boxart-replaced-following-ai-usage-accusations/
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posted the 06/24/2026 at 01:49 PM by link49