Les jeux suivants sont ceux que je prends à partir du mois prochain :
Sur Switch 2, c'est là que je prends le plus de jeux en fin d'année.
Sur Xbox Series X et Ps5, il y aura du lourd quand même.
Source : https://x.com/Archangel491/
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posted the 06/21/2026 at 02:11 PM by link49
Mais c'est déjà énorme oui.
Halo: Campaign Evolved cet été sur XSX.
Puis en fin d’année, il y a aura juste Gears E-Day sur XSX. Et GTA VI et Kena Scars of Kosmora (s’il est toujours maintenu pour 2026…) sur PS5.
Rien ne m’attire sur Switch 2. Ça manque de gros AAA qui pourrait m’intéresser.
Le gros jeu événement de la fin d’année c’est uniquement sur PS5 et Xbox Series, potentiel GOTY 2027
Ah si Gears E-day mais sur PC
- Metal Gear Solid : Master Collection Vol.2
- Beast of Reincarnation (peut-être)
- The Blood of Dawnwalker
- Silent Hill Townfall (Peut-être)
- Onimusha : Way of the Sword
- Tales of Eternia Remastered (Peut-être)
- Gears of War : E-Day (Peut-être)
Xbox : Halo / Gears of war / GTA 6
PS5 : Wolwerine
pour l'année je prend fire emblem, orbital (qui n'est pas listé) et shenmue 3 en cartouche en attendant d'en voir plus sur zelda