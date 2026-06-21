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Fire Emblem : Fortune's Weave
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name : Fire Emblem : Fortune's Weave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
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[Ps5/Xbox Series X/Switch 2] Une fin d'année de malade
Les jeux suivants sont ceux que je prends à partir du mois prochain :



Sur Switch 2, c'est là que je prends le plus de jeux en fin d'année.



Sur Xbox Series X et Ps5, il y aura du lourd quand même.

Source : https://x.com/Archangel491/
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    marchand2sable
    posted the 06/21/2026 at 02:11 PM by link49
    comments (18)
    micheljackson posted the 06/21/2026 at 02:18 PM
    Ouais bon 2 jeux, Zelda sur Switch 2 et GTAVI sur tout le reste.
    Mais c'est déjà énorme oui.
    nicolasgourry posted the 06/21/2026 at 02:19 PM
    Et nous avons pas tout vu, car chaque constructeur va faire un événement avant la fin de l'année.
    solarr posted the 06/21/2026 at 02:19 PM
    Link49 c’est pour y jouer ou pour offrir ?
    ouroboros4 posted the 06/21/2026 at 02:25 PM
    solarr aucun des deux
    ratchet posted the 06/21/2026 at 02:26 PM
    Hier j’ai vu le rayon Switch 2. La tristesse du nombre de jeu sur GKC bordel, comment buter le monde de l’occasion, une honte.
    jf17 posted the 06/21/2026 at 02:28 PM
    Pour moi ça sera Zelda oot, gta 6, black flag et gow eday, le reste osef
    rider288 posted the 06/21/2026 at 02:31 PM
    Phantom Blade 0, Onimsha, Wolverine, Lego Batman ( Switch 2), AC Black Flag, GTA VI, Zelda remake et MGS collection vol 2
    link49 posted the 06/21/2026 at 02:33 PM
    solarr pour jouer et pour la collection.
    hyoga57 posted the 06/21/2026 at 02:33 PM
    ouroboros4 J’en prends seulement 4 de sa liste Switch 2, mais sur PS5.
    rendan posted the 06/21/2026 at 02:41 PM
    La SWITCH 2
    ouroboros4 posted the 06/21/2026 at 02:45 PM
    hyoga57 sur Switch 2 un seul. Le reste sur PS5
    marcus62 posted the 06/21/2026 at 02:53 PM
    Pour moi, il y a pas grand chose qui m’intéresse en fin d’année.

    Halo: Campaign Evolved cet été sur XSX.

    Puis en fin d’année, il y a aura juste Gears E-Day sur XSX. Et GTA VI et Kena Scars of Kosmora (s’il est toujours maintenu pour 2026…) sur PS5.

    Rien ne m’attire sur Switch 2. Ça manque de gros AAA qui pourrait m’intéresser.

    Le gros jeu événement de la fin d’année c’est uniquement sur PS5 et Xbox Series, potentiel GOTY 2027
    jenicris posted the 06/21/2026 at 02:54 PM
    ouroboros4 hyoga57 je prendrai que OOT avec ma future Switch 2 (et le prochain Xenoblade Genesis) tout le reste sur PS5
    Ah si Gears E-day mais sur PC
    adamjensen posted the 06/21/2026 at 03:00 PM
    - The Sinking City 2
    - Metal Gear Solid : Master Collection Vol.2
    - Beast of Reincarnation (peut-être)
    - The Blood of Dawnwalker
    - Silent Hill Townfall (Peut-être)
    - Onimusha : Way of the Sword
    - Tales of Eternia Remastered (Peut-être)
    - Gears of War : E-Day (Peut-être)
    riddler posted the 06/21/2026 at 03:01 PM
    Halo et Gears en GP et GTA 6 avec les rewards. Fin d’année ultra économique me concernant
    bigb0ss posted the 06/21/2026 at 03:31 PM
    Pour moi ca sera :

    Xbox : Halo / Gears of war / GTA 6
    PS5 : Wolwerine
    derno posted the 06/21/2026 at 03:46 PM
    je sais que je tourne en boucle mais la quantité de GKC dans cette liste me fout le seum.
    pour l'année je prend fire emblem, orbital (qui n'est pas listé) et shenmue 3 en cartouche en attendant d'en voir plus sur zelda
    hyoga57 posted the 06/21/2026 at 03:55 PM
    ouroboros4 jenicris J’ai oublié le Zelda aussi. Le seul jeu Switch qui vaut le coup.
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