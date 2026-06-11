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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
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[Gears of War : E-Day] « Jamais été officiellement présenté comme un titre PS5 »


Gears of War : E-Day a fait une entrée remarquée lors du Xbox Games Showcase de dimanche dernier. L'événement a débuté par une première présentation conséquente du gameplay, avant qu'une présentation dédiée ne nous offre une exploration bien plus approfondie de ce préquel très attendu.

Cependant, une question planait constamment sur le jeu : qu'en est-il de l'exclusivité ? Xbox a clarifié très tôt dans la présentation qu'E-Day est une exclusivité console Xbox, ce qui signifie qu'il ne sortira pas sur PlayStation de Sony.

E-Day n'a jamais été officiellement présenté sur PS5, mais une classification PEGI pour cette version a été publiée avant le showcase. La décision de réserver le jeu à la Xbox semble avoir été prise à la dernière minute, Xbox ayant dû retirer une vidéo affichant le logo PS5 sur la jaquette.

Chris Tapsell, rédacteur en chef d'Eurogamer, a assisté à une présentation et une séance de questions-réponses au Summer Game Fest après la grande révélation, où il a interrogé directement les développeurs sur ce changement de plan.

« On n'a jamais déclaré une sortie sur PS5 », a déclaré Matt Searcy, directeur créatif du studio The Coalition. « Rien n'a changé », a ajouté Nicole Fawcette, directrice de la marque.

« L'exclusivité Gears of War est tout à fait logique », a expliqué Searcy. « C'est un honneur et une grande satisfaction de voir Gears of War figurer parmi les titres phares de la Xbox.»

Un sentiment partagé par de nombreux joueurs Xbox, notamment Cliff Bleszinski, co-créateur de la série, qui a déclaré à Eurogamer que l'exclusivité de Gears of War permettrait à Xbox de reconquérir son public principal.

Nous avons demandé à l'équipe ce qu'elle pensait de la sortie du jeu auprès d'un public plus restreint, puisqu'il ne pourra pas accéder aux millions de joueurs possédant une PS5.

« Bien sûr, c'est génial d'avoir plus de joueurs, mais sur Xbox et PC, il y a déjà tout ce qui existe », a déclaré Searcy.

The Coalition ne s'inquiète pas non plus de l'impact qu'une population potentiellement plus réduite pourrait avoir sur le matchmaking multijoueur.

« La taille du public ne nous préoccupe pas outre mesure », a ajouté Aryan Hanbeck, directeur artistique chez The Coalition. « Nous avons déjà sorti des jeux pour des publics plus restreints, et il existe déjà d'excellents jeux de tir sur Xbox. »

Source : https://www.pcguide.com/news/gears-of-war-e-day-for-ps5-was-never-talked-about-says-director-as-the-coalition-confirms-no-generative-ai/
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    aeris201
    posted the 06/11/2026 at 03:55 PM by link49
    comments (20)
    ouroboros4 posted the 06/11/2026 at 03:58 PM
    On a jamais envisagé une sortie que PS5 mais le PEGI était prêt
    Ils nous prennent pour des andouilles ?
    jenicris posted the 06/11/2026 at 04:00 PM
    ouroboros4 Schreier a fait une maj, a voir si link49 l'a vu ? peu être pas.
    Tu l'as sur Resetera si ça t'interesse.
    link49 posted the 06/11/2026 at 04:05 PM
    Je viens de voir le topic. J'ai modifié le titre.
    tokito posted the 06/11/2026 at 04:05 PM
    jenicris posted the 06/11/2026 at 04:06 PM
    link49 t'assure
    grundbeld posted the 06/11/2026 at 04:07 PM
    C’est pas beau de mentir, Coalition.
    link49 posted the 06/11/2026 at 04:08 PM
    jenicris Je réhéberge un autre tweet et c'est bon.
    jenicris posted the 06/11/2026 at 04:08 PM
    link49
    marcus62 posted the 06/11/2026 at 04:08 PM
    Ça va s’arrêter quand tout ce drama autour de la non exclusivité de ce Gears ?

    Le jeu est exclusif à Xbox. Point. Et c’est une excellente chose ! Gears et Halo c’est Xbox. God of War et Uncharted c’est PlayStation. Zelda et Mario c’est Nintendo.

    Je ne vois pas où est le problème.
    cyr posted the 06/11/2026 at 04:11 PM
    link49 pourquoi il y a marqué Nintendo ditect?
    cyr posted the 06/11/2026 at 04:12 PM
    link49
    " première présentation conséquente du gameplay, avant qu'un Nintendo Direct dédié ne nous offre une expl"
    aeris201 posted the 06/11/2026 at 04:18 PM
    marcus62 Entièrement d’accord

    Il etait temps que cette partouze prenne fin. Ca devenait n’importe quoi cette echange de licences entre constructeurs
    altendorf posted the 06/11/2026 at 04:18 PM
    Chaque jour, chacun va y aller de son pseudo communiqué alors qu'il y a rien de grave a assumer que les plans ont changé et qu'ils changeront encore
    link49 posted the 06/11/2026 at 04:20 PM
    cyr Ça vient pas de moi. Je l'assure.
    mwaka971 posted the 06/11/2026 at 04:31 PM
    On voit que c est toujours des pros de la communication chez Microsoft
    naoshige11 posted the 06/11/2026 at 04:32 PM
    Bien sûr, c'est génial d'avoir plus de joueurs, mais sur Xbox et PC, il y a déjà tout ce qui existe

    Ca va lui il est corporate friendly
    jem25 posted the 06/11/2026 at 04:47 PM
    La blague…

    Le trailer qui montre « ps5 pro » mais non c’était pas prévu

    Enfin bref ça changera rien à la finalité
    bennj posted the 06/11/2026 at 05:51 PM
    jem25 tu confonds de jeu, c'est Halo.
    brook1 posted the 06/11/2026 at 06:08 PM
    bennj https://x.com/Zuby_Tech/status/2064093912671699246?s=20
    jem25 posted the 06/11/2026 at 06:15 PM
    bennj

    Oui j’allais corriger la faute en effet
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