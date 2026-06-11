Gears of War : E-Day a fait une entrée remarquée lors du Xbox Games Showcase de dimanche dernier. L'événement a débuté par une première présentation conséquente du gameplay, avant qu'une présentation dédiée ne nous offre une exploration bien plus approfondie de ce préquel très attendu.
Cependant, une question planait constamment sur le jeu : qu'en est-il de l'exclusivité ? Xbox a clarifié très tôt dans la présentation qu'E-Day est une exclusivité console Xbox, ce qui signifie qu'il ne sortira pas sur PlayStation de Sony.
E-Day n'a jamais été officiellement présenté sur PS5, mais une classification PEGI pour cette version a été publiée avant le showcase. La décision de réserver le jeu à la Xbox semble avoir été prise à la dernière minute, Xbox ayant dû retirer une vidéo affichant le logo PS5 sur la jaquette.
Chris Tapsell, rédacteur en chef d'Eurogamer, a assisté à une présentation et une séance de questions-réponses au Summer Game Fest après la grande révélation, où il a interrogé directement les développeurs sur ce changement de plan.
« On n'a jamais déclaré une sortie sur PS5 », a déclaré Matt Searcy, directeur créatif du studio The Coalition. « Rien n'a changé », a ajouté Nicole Fawcette, directrice de la marque.
« L'exclusivité Gears of War est tout à fait logique », a expliqué Searcy. « C'est un honneur et une grande satisfaction de voir Gears of War figurer parmi les titres phares de la Xbox.»
Un sentiment partagé par de nombreux joueurs Xbox, notamment Cliff Bleszinski, co-créateur de la série, qui a déclaré à Eurogamer que l'exclusivité de Gears of War permettrait à Xbox de reconquérir son public principal.
Nous avons demandé à l'équipe ce qu'elle pensait de la sortie du jeu auprès d'un public plus restreint, puisqu'il ne pourra pas accéder aux millions de joueurs possédant une PS5.
« Bien sûr, c'est génial d'avoir plus de joueurs, mais sur Xbox et PC, il y a déjà tout ce qui existe », a déclaré Searcy.
The Coalition ne s'inquiète pas non plus de l'impact qu'une population potentiellement plus réduite pourrait avoir sur le matchmaking multijoueur.
« La taille du public ne nous préoccupe pas outre mesure », a ajouté Aryan Hanbeck, directeur artistique chez The Coalition. « Nous avons déjà sorti des jeux pour des publics plus restreints, et il existe déjà d'excellents jeux de tir sur Xbox. »
Source : https://www.pcguide.com/news/gears-of-war-e-day-for-ps5-was-never-talked-about-says-director-as-the-coalition-confirms-no-generative-ai/
Ils nous prennent pour des andouilles ?
Tu l'as sur Resetera si ça t'interesse.
Le jeu est exclusif à Xbox. Point. Et c’est une excellente chose ! Gears et Halo c’est Xbox. God of War et Uncharted c’est PlayStation. Zelda et Mario c’est Nintendo.
Je ne vois pas où est le problème.
" première présentation conséquente du gameplay, avant qu'un Nintendo Direct dédié ne nous offre une expl"
Il etait temps que cette partouze prenne fin. Ca devenait n’importe quoi cette echange de licences entre constructeurs
Ca va lui il est corporate friendly
Le trailer qui montre « ps5 pro » mais non c’était pas prévu
Enfin bref ça changera rien à la finalité
Oui j’allais corriger la faute en effet