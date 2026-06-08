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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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[Switch 2] Les annonces majeures depuis le Summer Game Fest


La Switch 2 reçoit de plus en plus de jeux de la généation actuelle. Chaque fois que la saison SGF/Game Awards passait, le nombre de jeux qui sortaient sur la Switch 1 était si faible, mais le soutien des tiers a été bien meilleur sur la nouvelle console de Nintendo.

Tomb Raider, Monster Hunter Wild, Rayman Legends Retold, et Final Fantasy VII Revelation étaient tous des évidences Ã venir, donc rien de surprenant là-dedans. Alien Isolation 2, Crazy tAxi, Resident Evil : Veronica, et Spyro étaient tous des surprises agréables, cependant, car nous ne savions rien de ces jeux !

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1tzqndd/major_game_announcements_for_switch_2_from_summer/
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    rendan, aeris201
    posted the 06/08/2026 at 02:26 PM by link49
    comments (15)
    cyr posted the 06/08/2026 at 02:27 PM
    Alien isolation 2 et crasy taxy peut être.....
    rogeraf posted the 06/08/2026 at 02:35 PM
    J'ai kiffé mon petit Link. Un grand cru cette année et nintendo demain ca va encore envoyer ...
    Manquait du hardware, ca sera pour l'année prochaine.
    aeris201 posted the 06/08/2026 at 02:35 PM
    Il y a aussi Wo Long 2 et Attack on Titan 3, je sais pas si on peut les considerer comme des annonces "majeurs" m'enfin bon

    Il y a aussi Call of sur Switch 2 annoncé pendant le Summer Game Fest
    masharu posted the 06/08/2026 at 02:36 PM
    8 jeux qui seront dans le Nintendo Direct de demain.
    cyr posted the 06/08/2026 at 02:52 PM
    masharu peut être pas justement....Sauf si les version switch 2 apporte quelque chose de plus ou de différent...qui mérite d'être expliqué.....

    Ou alors quand vers la fin il font une vidéo qui montre les jeux a venir, avec quelque seconde par jeux.
    jenicris posted the 06/08/2026 at 02:55 PM
    Elle en rate quand même énormément.
    aeris201 posted the 06/08/2026 at 03:01 PM
    cyr Au ND de demain il y aura peut etre des annonces inattendu genre un portage de Clair Obscur par exemple. Ou les premieres images de Crimson Desert, je rappel qu'une version Switch 2 a été quasi confirmé par les developpeurs
    drybowser posted the 06/08/2026 at 03:03 PM
    Content de voir RE et FF surtout le reste bof
    cyr posted the 06/08/2026 at 03:04 PM
    jenicris Nintendo et les tiers, c'est pas une grande histoire d'amour. Déjà c'est bien les annonces qu'il y a eu. Après ils vont pas tous sortir sans voir s'il y a un public
    aeris201 posted the 06/08/2026 at 03:11 PM
    cyr Il y a jamais eu autant d'annonces tiers qui concernent Nintendo dans des events qui précède un Nintendo Direct

    On est tres tres loin de la Switch 1 en comparaison
    f0lky posted the 06/08/2026 at 03:16 PM
    Malheureusement il manquait le logo switch 2 sur Persona... Y_Y'
    aeris201 posted the 06/08/2026 at 03:17 PM
    RE Veronica, Call of, FFVII Revelation, la Switch 2 va recevoir tout ces jeux et en meme temps que les autres supports.

    La Switch 2 se positionne de plus en plus comme une console de la generation Xbox Series et PS5
    rendan posted the 06/08/2026 at 03:20 PM
    Aeris201 Totalement et n'en deplaise aux pleureuses qui la considéraient jusqu'alors comme une Ps4
    akinen posted the 06/08/2026 at 03:20 PM
    Castlevania sur switch 2, c’est le seul que j’attends sur ce support
    aeris201 posted the 06/08/2026 at 03:27 PM
    rendan Ca fait un an que la Switch 2 est sortie, autant durant ses premiers mois on pouvait avoir des doutes, autant maintenant c'est quasi acté qu'elle fait partie de la meme generation que Xbox Series et PS5.

    Crimson Desert et MH Wilds sont annoncé sur Switch 2, c'est plus qu'une confirmation la
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