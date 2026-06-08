La Switch 2 reçoit de plus en plus de jeux de la généation actuelle. Chaque fois que la saison SGF/Game Awards passait, le nombre de jeux qui sortaient sur la Switch 1 était si faible, mais le soutien des tiers a été bien meilleur sur la nouvelle console de Nintendo.
Tomb Raider, Monster Hunter Wild, Rayman Legends Retold, et Final Fantasy VII Revelation étaient tous des évidences Ã venir, donc rien de surprenant là-dedans. Alien Isolation 2, Crazy tAxi, Resident Evil : Veronica, et Spyro étaient tous des surprises agréables, cependant, car nous ne savions rien de ces jeux !
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1tzqndd/major_game_announcements_for_switch_2_from_summer/
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posted the 06/08/2026 at 02:26 PM by link49
Manquait du hardware, ca sera pour l'année prochaine.
Il y a aussi Call of sur Switch 2 annoncé pendant le Summer Game Fest
Ou alors quand vers la fin il font une vidéo qui montre les jeux a venir, avec quelque seconde par jeux.
On est tres tres loin de la Switch 1 en comparaison
La Switch 2 se positionne de plus en plus comme une console de la generation Xbox Series et PS5
Crimson Desert et MH Wilds sont annoncé sur Switch 2, c'est plus qu'une confirmation la