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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : PC Xbox Series X -
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[007 First Light] 3 millions et plus de format GKC sur Switch 2?


IO Interactive, l'équipe derrière le jeu à succès 007 First Light, a révélé que ce jeu d'action James Bond a désormais dépassé les 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde. L'entreprise affirme que les ventes ont dépassé les prévisions initiales et sont actuellement « bien au-dessus de nos objectifs ». Le jeu devrait sortir sur Nintendo Switch 2 cet été, l'équipe souhaitant proposer une version à la hauteur des capacités de la console. Le PDG d'IO, Hakan Abrak, se dit « absolument ravi ».

« C'est un succès retentissant à tous les niveaux », a déclaré Abrak, confirmant que 007 First Light surpasse les attentes internes de l'entreprise. « Le jeu cartonne et c'est fantastique », a-t-il ajouté.



Enfin, First Light était censé être une carte de clé de jeu, mais avec le retard et maintenant cette image d'une vidéo de feuille de route que IOI a publiée, l'ont-ils changée pour que ce soit maintenant un jeu entièrement sur cartouche ?

Source : https://mynintendonews.com/2026/06/06/007-first-light-has-now-sold-over-3-million-copies-exceeding-expectations/ et https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1tycigb/im_not_saying_it_but_does_this_mean_first_light/
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    aeris201
    posted the 06/06/2026 at 07:22 PM by link49
    comments (9)
    liberty posted the 06/06/2026 at 07:24 PM
    Ça aurait plus de sens déjà avec le retard... Plus qu'à baisser le prix pour le retard
    nicolasgourry posted the 06/06/2026 at 07:29 PM
    plus ou + ?
    derno posted the 06/06/2026 at 07:35 PM
    Si vrai cartouche ça sera dayone pour moi, comme Indiana Jones.
    mishinho posted the 06/06/2026 at 07:42 PM
    Ah voila la ça me parle avec un jeu entier sur la cartouche merci IOI
    narustorm posted the 06/06/2026 at 07:44 PM
    A voir mais si c'est le cas un achat day one
    aeris201 posted the 06/06/2026 at 07:45 PM
    On peut apercevoir le logo Nintendo rouge sur la tranche de la boite. Seule les jeux Switch 2 edité par Nintendo ont droit a ca et ce 007 First Light n'est pas edité par Nintendo.

    Donc techniquement cette jaquette n'est pas "crédible".
    sph1x posted the 06/06/2026 at 07:55 PM
    ce sera comme pour la ps5, le jeu sera GKC
    aeris201 posted the 06/06/2026 at 08:01 PM
    Fin 2025, Lego Batman a devoilé sa jaquette sans mention de GKC :
    https://pbs.twimg.com/media/G8AKnujaQAAe2Td?format=jpg&name=medium

    Et finalement depuis le 3 juin 2026 avec l'annonce de la date de sortie precise, la jaquette fait mention d'un jeu en GKC :
    https://pbs.twimg.com/media/HJ5s55Wa0AAoSVH?format=jpg&name=large

    Donc vaut mieux etre prudent sur ces choses la
    jackfrost posted the 06/06/2026 at 08:32 PM
    Ça sert à quoi de faire des cartouches complètes ? Les joueurs N ne font pas la différence
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