IO Interactive, l'équipe derrière le jeu à succès 007 First Light, a révélé que ce jeu d'action James Bond a désormais dépassé les 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde. L'entreprise affirme que les ventes ont dépassé les prévisions initiales et sont actuellement « bien au-dessus de nos objectifs ». Le jeu devrait sortir sur Nintendo Switch 2 cet été, l'équipe souhaitant proposer une version à la hauteur des capacités de la console. Le PDG d'IO, Hakan Abrak, se dit « absolument ravi ».
« C'est un succès retentissant à tous les niveaux », a déclaré Abrak, confirmant que 007 First Light surpasse les attentes internes de l'entreprise. « Le jeu cartonne et c'est fantastique », a-t-il ajouté.
Enfin, First Light était censé être une carte de clé de jeu, mais avec le retard et maintenant cette image d'une vidéo de feuille de route que IOI a publiée, l'ont-ils changée pour que ce soit maintenant un jeu entièrement sur cartouche ?
Source : https://mynintendonews.com/2026/06/06/007-first-light-has-now-sold-over-3-million-copies-exceeding-expectations/
et https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1tycigb/im_not_saying_it_but_does_this_mean_first_light/
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posted the 06/06/2026 at 07:22 PM by link49
Donc techniquement cette jaquette n'est pas "crédible".
https://pbs.twimg.com/media/G8AKnujaQAAe2Td?format=jpg&name=medium
Et finalement depuis le 3 juin 2026 avec l'annonce de la date de sortie precise, la jaquette fait mention d'un jeu en GKC :
https://pbs.twimg.com/media/HJ5s55Wa0AAoSVH?format=jpg&name=large
Donc vaut mieux etre prudent sur ces choses la