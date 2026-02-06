NintendoEverything : 100/100
"Final Fantasy VII Rebirth procure une sensation unique, un mélange rare de réconfort, d'excitation, d'émerveillement et de mélancolie. Il capture la magie qui a toujours fait le charme du jeu original, tout en affirmant avec assurance sa propre identité. Si je regrette parfois les racines du système au tour par tour qui ont défini le genre, Rebirth nous rappelle avec force que l'évolution n'est pas synonyme de remplacement. Des jeux comme Dragon Quest perpétuent encore la tradition du combat au tour par tour. Final Fantasy VII Rebirth, quant à lui, démontre à quel point un RPG d'action moderne peut être captivant lorsque chaque aspect de l'expérience fonctionne à merveille."
PC Games : 95/100
"Final Fantasy 7 Rebirth s'appuie sur son prédécesseur fantastique, ravissant les joueurs avec une histoire émouvante, une incroyable variété — malgré son envergure considérablement élargie — et un monde de jeu magnifique."
Nintenduo : 92/100
The Games Machine : 92/100
Final Weapon : 90/100
The Outerhaven : 90/100
Retcon : 90/100
Hobby Consolas : 90/100
GAMES.CH : 88/100
CGMagazine : 85/100
Uagna.it : 85/100
"Ce n'est pas l'excellente conversion qu'était Remake, elle présente de nombreux compromis graphiques, mais même Final Fantasy VII Rebirth a du potentiel sur Nintendo Switch 2. Malgré les limitations inévitables d'un portage d'un jeu sorti il y a seulement deux ans sur PS5, Rebirth reste un titre spectaculaire, l'un des meilleurs RPG de cette génération, et désormais parfaitement jouable en mode portable."
Et sa moyenne Metacritic :
Pour rappel, le jeu sort demain.
Source : https://www.metacritic.com/game/final-fantasy-vii-rebirth/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
tags :
posted the 06/02/2026 at 12:19 PM by link49
C'est ouf ce qu'une console d'un centimètre d'epaisseur et qui consomme environ 10W est capable de faire
Bravo Square Enix et surtout Nvidia pour les travaux
Bonne nouvelle pour la qualité du portage. Square comme Capcom font vraiment les choses bien en ce début de carrière pour la Switch 2.
Apres Indiana Jones ya quelques semaines, la Switch 2 confirme de plus en plus sa capacité a recevoir des AAA de la gen actuelle sans grosse concessions. La presse est enthousiaste
Square Enix et Capcom sont actuellement les deux meilleurs soutient oui
J’avais été choqué de voir arriver ce Rebirth si vite seulement quelques mois après le Remake.
En plus malgré quelques concessions (logique) le jeu tourne incroyablement bien d’après les tests.
Ce qui est rassurant et augure que du bon pour la troisième et dernière partie de cette épopée.
Je le récupère demain, je le finirais peut-être cette fois ci, le côté portable aidant pour les quêtes à la con.