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Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
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name : Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : tactical-RPG
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
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[Switch 2] Final Fantasy VII Rebirth : Les notes tombent


NintendoEverything : 100/100

"Final Fantasy VII Rebirth procure une sensation unique, un mélange rare de réconfort, d'excitation, d'émerveillement et de mélancolie. Il capture la magie qui a toujours fait le charme du jeu original, tout en affirmant avec assurance sa propre identité. Si je regrette parfois les racines du système au tour par tour qui ont défini le genre, Rebirth nous rappelle avec force que l'évolution n'est pas synonyme de remplacement. Des jeux comme Dragon Quest perpétuent encore la tradition du combat au tour par tour. Final Fantasy VII Rebirth, quant à lui, démontre à quel point un RPG d'action moderne peut être captivant lorsque chaque aspect de l'expérience fonctionne à merveille."

PC Games : 95/100

"Final Fantasy 7 Rebirth s'appuie sur son prédécesseur fantastique, ravissant les joueurs avec une histoire émouvante, une incroyable variété — malgré son envergure considérablement élargie — et un monde de jeu magnifique."

Nintenduo : 92/100
The Games Machine : 92/100
Final Weapon : 90/100
The Outerhaven : 90/100
Retcon : 90/100
Hobby Consolas : 90/100
GAMES.CH : 88/100
CGMagazine : 85/100
Uagna.it : 85/100

"Ce n'est pas l'excellente conversion qu'était Remake, elle présente de nombreux compromis graphiques, mais même Final Fantasy VII Rebirth a du potentiel sur Nintendo Switch 2. Malgré les limitations inévitables d'un portage d'un jeu sorti il ​​y a seulement deux ans sur PS5, Rebirth reste un titre spectaculaire, l'un des meilleurs RPG de cette génération, et désormais parfaitement jouable en mode portable."


Et sa moyenne Metacritic :



Pour rappel, le jeu sort demain.

Source : https://www.metacritic.com/game/final-fantasy-vii-rebirth/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
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    aeris201
    posted the 06/02/2026 at 12:19 PM by link49
    comments (11)
    aeris201 posted the 06/02/2026 at 12:31 PM
    Ah ouais quand meme

    C'est ouf ce qu'une console d'un centimètre d'epaisseur et qui consomme environ 10W est capable de faire

    Bravo Square Enix et surtout Nvidia pour les travaux
    edgar posted the 06/02/2026 at 12:38 PM
    JeuxVideo.com a adoré cette version Switch 2 https://www.jeuxvideo.com/test/2084387/final-fantasy-vii-rebirth-reussit-il-a-faire-tourner-un-monde-ouvert-ambitieux-sur-nintendo-switch-2.htm
    liquidsnake66 posted the 06/02/2026 at 12:40 PM
    Après comme d'habitude ils notent le jeu ou le portage
    ouroboros4 posted the 06/02/2026 at 12:43 PM
    6 points de moins que la version PS5
    giru posted the 06/02/2026 at 12:44 PM
    C'est quand même dingue de se dire qu'en l'espace d'environ 1 an la Switch 2 va probablement accueillir la trilogie complète FF VII R.

    Bonne nouvelle pour la qualité du portage. Square comme Capcom font vraiment les choses bien en ce début de carrière pour la Switch 2.
    aeris201 posted the 06/02/2026 at 12:49 PM
    giru Tres juste

    Apres Indiana Jones ya quelques semaines, la Switch 2 confirme de plus en plus sa capacité a recevoir des AAA de la gen actuelle sans grosse concessions. La presse est enthousiaste

    Square Enix et Capcom sont actuellement les deux meilleurs soutient oui
    edgar posted the 06/02/2026 at 12:59 PM
    giru Exactement, c’est surtout ça qui est dingue.

    J’avais été choqué de voir arriver ce Rebirth si vite seulement quelques mois après le Remake.

    En plus malgré quelques concessions (logique) le jeu tourne incroyablement bien d’après les tests.

    Ce qui est rassurant et augure que du bon pour la troisième et dernière partie de cette épopée.
    tripy73 posted the 06/02/2026 at 12:59 PM
    liquidsnake66 : le jeu en premier lieu et en partie le portage, c'est en tout cas ce qui ressort des tests quand tu les consultes, donc forcément s'il s'agit d'un portage d'un jeu de qualité, la note est toujours élevé sauf si le portage est vraiment dégelasse.
    perse9 posted the 06/02/2026 at 01:21 PM
    c'etait déjà un tour de force sur PS5, ça reste un tour de force sur switch2. Félicitation à square enix, FF 7 REBIRTH est l'un des jeux les plus impressionnant de cette GEN.
    jeanouillz posted the 06/02/2026 at 01:27 PM
    J'avais trouvé la démo moche, puis j'ai relancé la version Ps5 et j'ai vu a quel point il était pas beau aussi, Unreal Engine forçant trop
    Je le récupère demain, je le finirais peut-être cette fois ci, le côté portable aidant pour les quêtes à la con.
    sdkios posted the 06/02/2026 at 01:39 PM
    aeris201 c'est plus un jeu de merde comme tu le criais sur tous les toits a l'epoque de sa sortie du coup? Quelle surprise dis donc...
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