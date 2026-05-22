D'après un article de Bloomberg, Nintendo prévoit de produire pas moins de 20 millions de consoles Switch 2 au cours de l'exercice fiscal 2027.
Ce chiffre est nettement supérieur aux 16,5 millions d'unités vendues annoncées lors de la publication de ses résultats financiers de fin d'année. Après avoir écoulé 19,86 millions de consoles dès sa première année, cette précision prudente était d'autant plus remarquable compte tenu de la hausse de prix à venir au Japon et en Occident.
Pour rappel, lors du deuxième trimestre, Nintendo avait initialement prévu 15 millions de ventes de Switch 2 pour son année de lancement, un chiffre revu à la hausse à 19 millions face au succès fulgurant de la console. Comme nous l'avons constaté, Nintendo a largement dépassé son objectif ambitieux de 19 millions d'unités.
L'histoire se répète-t-elle? Les 16,5 millions d'unités prévues par Nintendo constituent-elles une estimation minimale ? Si l'information se confirme et que Nintendo vise effectivement une production de 20 millions de consoles, il est probable que l'entreprise entrevoie la possibilité de dépasser à nouveau ses prévisions.
Bien sûr, avec la hausse de prix qui se profile, il est difficile de prédire le succés de la Switch 2 pour cet exercice fiscal, d'autant plus que le catalogue de jeux, hormis Splatoon Raiders le 23 juillet, reste encore largement inconnu.
Imaginons que Nintendo annonce, par exemple, un remake d'Ocarina of Time, comme le suggèrent de nombreuses rumeurs. Ceci, combiné à la sortie de Pokémon Vents et Vagues en 2027 (en supposant qu'il sorte avant fin mars 2027, ce qui est loin d'être garanti), pourrait inciter l'entreprise Ã revoir ses prévisions à la hausse, pour atteindre Ã nouveau les 19 millions d'unités.
Il est encore trop tôt pour le dire, et nous aurions vraiment besoin d'un Nintendo Direct digne de ce nom dans les semaines à venir pour nous donner une idée de ce que nous réserve la seconde moitié de l'année pour la Switch 2.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/nintendo-reportedly-producing-20-million-switch-2-consoles-in-fy2027/
Après production ne veut pas dire vendu car certaines consoles produites iront en remplacement de sav.
Le modèle économique de la Switch 2 semble séduire à la fois les développeurs et les joueurs. Et alors qu’elle n’en est même pas encore à la fin de sa première année, cette magnifique console donne déjà l’impression d’avoir un niveau de maturité qu’on voit habituellement après 2 ou 3 ans.