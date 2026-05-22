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Pokemon Vents et Vagues
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name : Pokemon Vents et Vagues
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
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[Nintendo Switch 2] 20 millions en 2027 finalement?


D'après un article de Bloomberg, Nintendo prévoit de produire pas moins de 20 millions de consoles Switch 2 au cours de l'exercice fiscal 2027.

Ce chiffre est nettement supérieur aux 16,5 millions d'unités vendues annoncées lors de la publication de ses résultats financiers de fin d'année. Après avoir écoulé 19,86 millions de consoles dès sa première année, cette précision prudente était d'autant plus remarquable compte tenu de la hausse de prix à venir au Japon et en Occident.

Pour rappel, lors du deuxième trimestre, Nintendo avait initialement prévu 15 millions de ventes de Switch 2 pour son année de lancement, un chiffre revu à la hausse à 19 millions face au succès fulgurant de la console. Comme nous l'avons constaté, Nintendo a largement dépassé son objectif ambitieux de 19 millions d'unités.

L'histoire se répète-t-elle? Les 16,5 millions d'unités prévues par Nintendo constituent-elles une estimation minimale ? Si l'information se confirme et que Nintendo vise effectivement une production de 20 millions de consoles, il est probable que l'entreprise entrevoie la possibilité de dépasser à nouveau ses prévisions.

Bien sûr, avec la hausse de prix qui se profile, il est difficile de prédire le succés de la Switch 2 pour cet exercice fiscal, d'autant plus que le catalogue de jeux, hormis Splatoon Raiders le 23 juillet, reste encore largement inconnu.

Imaginons que Nintendo annonce, par exemple, un remake d'Ocarina of Time, comme le suggèrent de nombreuses rumeurs. Ceci, combiné à la sortie de Pokémon Vents et Vagues en 2027 (en supposant qu'il sorte avant fin mars 2027, ce qui est loin d'être garanti), pourrait inciter l'entreprise Ã revoir ses prévisions à la hausse, pour atteindre Ã nouveau les 19 millions d'unités.

Il est encore trop tôt pour le dire, et nous aurions vraiment besoin d'un Nintendo Direct digne de ce nom dans les semaines à venir pour nous donner une idée de ce que nous réserve la seconde moitié de l'année pour la Switch 2.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/nintendo-reportedly-producing-20-million-switch-2-consoles-in-fy2027/
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    aeris201
    posted the 05/22/2026 at 02:26 PM by link49
    comments (5)
    giru posted the 05/22/2026 at 02:28 PM
    Comme pour 2026. Ils ont ajusté l’estimation en cours d’année et l’ont quand même dépassée. C’est toujours mieux de vendre plus que prévu que moins… ça me semble logique qu’ils annoncent des chiffres « prudents ».
    rocan posted the 05/22/2026 at 02:37 PM
    giru Pas pour les abrutis d'investisseurs qui paniquent pour rien
    rogeraf posted the 05/22/2026 at 03:13 PM
    Ca compte plus comme succes de l'année ou la victoire de l'equipe de France pour la coupe du monde 2026 ? Je lance le débat
    kidicarus posted the 05/22/2026 at 03:33 PM
    Link49 la switch 2 ne s'est pas vendue à 19,86 pour sa première année mais en 10 mois. Par contre, c'est exact pour sa première année fiscale, car sur 12 mois elle risque de faire 22 millions.

    Après production ne veut pas dire vendu car certaines consoles produites iront en remplacement de sav.
    janosaudron posted the 05/22/2026 at 03:51 PM
    La Switch 1 avait eu du mal à distancer la PS4 en Europe avant l’arrivée de la PS5. Alors que la Switch 2 affiche déjà, depuis ce mois avril, des chiffres 2 fois supérieurs à ceux de la PS5 en Europe, avec même un léger avantage aux États-Unis aussi. Je ne parle pas du Japon, puisque même la Switch 1 y avait dépassé la PS4 dès ses premiers mois, avant même la sortie de la PS5.

    Le modèle économique de la Switch 2 semble séduire à la fois les développeurs et les joueurs. Et alors qu’elle n’en est même pas encore à la fin de sa première année, cette magnifique console donne déjà l’impression d’avoir un niveau de maturité qu’on voit habituellement après 2 ou 3 ans.
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