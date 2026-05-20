Voici sa moyenne Metacritic :
Siliconera : 90/100
"Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition est un JRPG aussi réussi sur Switch 2 que sur PS4, et le portage est impeccable. Le jeu est d'une fluidité remarquable et le mode portable est un vrai régal. Cette version complète, incluant l'extension et les contenus additionnels cosmétiques, s'impose comme un incontournable du catalogue RPG de la console."
Nindie Spotlight : 89/100
Hobby Consolas : 82/100
GamersRD : 78/100
Nintendo Life : 70/100
COGconnected : 70/100
"Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition inclut tout le contenu du jeu de base et du DLC épilogue sur la console hybride de Nintendo. Bien que ses performances ne soient pas au niveau de celles des versions sur consoles plus puissantes, l'expérience reste tout à fait acceptable. Les fans du premier opus peuvent désormais emporter l'aventure partout avec eux, même si les nouveaux venus risquent d'être rebutés par son scénario parfois verbeux et certains éléments graphiques datés."
Source : https://www.metacritic.com/game/tales-of-arise-beyond-the-dawn-edition/
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posted the 05/20/2026 at 05:09 PM by link49
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