Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Tales of Arise
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name : Tales of Arise
platform : Xbox Series X
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : RPG
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Playstation 5
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[Switch 2] Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition : Les notes tombent


Voici sa moyenne Metacritic :



Siliconera : 90/100

"Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition est un JRPG aussi réussi sur Switch 2 que sur PS4, et le portage est impeccable. Le jeu est d'une fluidité remarquable et le mode portable est un vrai régal. Cette version complète, incluant l'extension et les contenus additionnels cosmétiques, s'impose comme un incontournable du catalogue RPG de la console."

Nindie Spotlight : 89/100
Hobby Consolas : 82/100
GamersRD : 78/100
Nintendo Life : 70/100
COGconnected : 70/100

"Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition inclut tout le contenu du jeu de base et du DLC épilogue sur la console hybride de Nintendo. Bien que ses performances ne soient pas au niveau de celles des versions sur consoles plus puissantes, l'expérience reste tout à fait acceptable. Les fans du premier opus peuvent désormais emporter l'aventure partout avec eux, même si les nouveaux venus risquent d'être rebutés par son scénario parfois verbeux et certains éléments graphiques datés."

Source : https://www.metacritic.com/game/tales-of-arise-beyond-the-dawn-edition/
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    aeris201
    posted the 05/20/2026 at 05:09 PM by link49
    comments (6)
    barret49201 posted the 05/20/2026 at 05:24 PM
    6 articles aujourdhui qui dit mieux
    cyr posted the 05/20/2026 at 05:30 PM
    barret49201 ben d'd'un autre côté, vu l'actualité....on aurai rien a se mettre sous la dent. Donc a défaut....
    noishe posted the 05/20/2026 at 05:31 PM
    C'est déjà bien plus raisonnable que le metacritic initial qui était à 87 (sans le DLC certes). Le jeu était tellement surcôté à sa sortie.
    barret49201 posted the 05/20/2026 at 05:32 PM
    cyr il peut aller finir ses jeux au lieu de nous pondre des conneries.
    light posted the 05/20/2026 at 05:55 PM
    barret49201

    6 articles… sur la Switch 2 !
    J’en peux plus
    ratchet posted the 05/20/2026 at 06:24 PM
    Tales Arise sur PS4 ?
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