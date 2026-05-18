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Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
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name : Metal Gear Solid : Master Collection Vol 2
platform : Switch 2
editor : Konami
developer : Konami
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[Switch 2] En espérant que Nintendo aura une sélection de jeux prometteuse à la Gamescom


Nintendo a annoncé son retour à la Gamescom, le salon annuel qui se tiendra à Cologne, en Allemagne. On espère que l'équipe sera présente avec une sélection de jeux prometteuse, qui pourrait être dévoilée lors du Nintendo Direct de juin, dont la tenue reste toutefois à confirmer. La Gamescom 2026 se déroulera du 26 au 30 août.

Source : https://mynintendonews.com/2026/05/18/nintendo-announces-return-to-gamescom-2026-in-august/
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    aeris201, barret49201, hypermario, toni
    posted the 05/18/2026 at 04:36 PM by link49
    comments (8)
    barret49201 posted the 05/18/2026 at 04:41 PM
    Aeris201 a voté plus vite que son ombre.
    cyr posted the 05/18/2026 at 04:46 PM
    C'est quoi un Nintendo direct?
    aeris201 posted the 05/18/2026 at 04:52 PM
    cyr Un salon comme l’E3 mais en Allemagne
    barret49201 posted the 05/18/2026 at 04:56 PM
    cyr Une sorte de conférence mais sur plateforme de streaming, en l'occurrence youtube.
    Écoute pas aeris201 il dit que de la merde.
    rupinsansei3 posted the 05/18/2026 at 05:14 PM
    barret49201
    kikoo31 posted the 05/18/2026 at 05:17 PM
    cyr
    C'est quoi un Nintendo direct?

    un mensonge très direct
    non seulement Nintendo n'est pas direct mais en + leur vidéo n'est pas en direct et enregistré en avance pour te faire croire que t'es directement en direct
    e3ologue posted the 05/18/2026 at 05:42 PM
    Je pense qu'on peut s'attendre à du lourd pour le prochain direct, car quand on a aucune visibilité et qu'en plus tu expliques que la hausse du prix sera indirectement compensée par un lineup dense, ça fait un cocktail explosif.

    En tout cas c'est cool si Nintendo réserve la majorité de ses grosses cartouches sur un seul et même direct.
    jobiwan posted the 05/18/2026 at 06:13 PM
    Vu les titres annoncés, c'est l'édition de 2025 ?
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