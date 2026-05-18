Nintendo a annoncé son retour à la Gamescom, le salon annuel qui se tiendra à Cologne, en Allemagne. On espère que l'équipe sera présente avec une sélection de jeux prometteuse, qui pourrait être dévoilée lors du Nintendo Direct de juin, dont la tenue reste toutefois à confirmer. La Gamescom 2026 se déroulera du 26 au 30 août.
Écoute pas aeris201 il dit que de la merde.
C'est quoi un Nintendo direct?
un mensonge très direct
non seulement Nintendo n'est pas direct mais en + leur vidéo n'est pas en direct et enregistré en avance pour te faire croire que t'es directement en direct
En tout cas c'est cool si Nintendo réserve la majorité de ses grosses cartouches sur un seul et même direct.