S'exprimant aujourd'hui à iicon, une nouvelle conférence destinée aux dirigeants de l'industrie du jeu vidéo, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a abordé la question très controversée du prix de Grand Theft Auto 6. Il a refusé de confirmer le prix du jeu, mais a laissé entendre qu'il ne s'agirait pas d'un tarif potentiellement exorbitant, comme cela avait été évoqué par le passé.
« Les consommateurs paient pour la valeur que vous leur apportez, et notre rôle est de proposer un prix bien inférieur à cette valeur », a déclaré Zelnick. « La satisfaction que l'on ressent après un achat est le résultat de la combinaison du produit lui-même et de son prix. Les consommateurs doivent avoir le sentiment que le produit est exceptionnel et que le prix payé est juste. »
Il a ensuite mentionné que le prix des jeux a en réalité baissé au fil des ans, faisant référence au fait que les gros titres sont vendus entre 60 et 70 dollars depuis plus d'une décennie, malgré l'inflation galopante observée dans l'économie en général.
« Vu sous cet angle, ça n'a pas vraiment de sens. Mais ce n'est pas notre façon de voir les choses. Ce qui nous importe, c'est de… comment offrir une expérience extraordinaire et comment faire en sorte que le prix soit tout à fait justifié. »
Zelnick a également confié être « terrifié » par la question de savoir comment mesurer le succès de GTA 6, mais que lui et ses équipes se concentrent davantage sur la création d'une expérience fantastique que sur les performances du jeu.
« Notre objectif, c'est de créer le divertissement le plus spectaculaire de tous les temps. »
« Notre objectif, c'est de créer le divertissement le plus spectaculaire de tous les temps – et c'est un défi de taille. Si nous y parvenons et si nous sommes à la hauteur des attentes de nos clients, le succès suivra naturellement. »
Cela dit, il a ajouté avec une pointe d'humour : « Je pense que beaucoup de gens vont se mettre en arrêt maladie le 19 novembre. »
Ailleurs dans l'entretien, Zelnick a laissé entrevoir un mince espoir aux fans de L.A. Noire quant à la possibilité d'une suite.
« De manière générale, nous envisageons de développer l'ensemble de nos propriétés intellectuelles à l'avenir », a-t-il déclaré. « Il n'y a rien à annoncer concernant L.A. Noire pour le moment, et si c'était le cas, ce serait Rockstar qui l'annoncerait, pas moi. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne nos licences historiques, les équipes étudient constamment notre catalogue et nous y réfléchissons en permanence. La question est de savoir si, à un moment donné, nous avons une équipe suffisamment motivée pour travailler sur ces projets. »
Source : https://www.ign.com/articles/take-two-ceo-addresses-grand-theft-auto-6-price-and-the-possibility-for-more-la-noire/
Les gens vont passer 3 fois a la caisse, et y en a qui vont dépenser sans compter sur le mode en ligne.....
Personne d'autre n'y croyait
Bon a ce qu'il paraît il y a un mec en dehors du studio qui peur a montrer comment faire pour avoir des chargement rapide....mais j'ai jamais réessayer depuis....
Donc la gta6 honnêtement, c'est pas dans mes priorités, déjà faut que je mette sur red dead rédemption 2 histoire d'amortir un peu le prix d'achat.....
Sans parler du niveau d'ennui des missions, que tu devra faire de nombreuse fois, car tu récupère pas beaucoup de récompenses pour acheter des véhicules, propriété etc.
Mais normal puisque que tu peux acheter des gta dollard avec du vrai argent....Pas fou les mec chez rockstar.....
Cette phrase change beaucoup de chose et Square devrait s'en inspirer
Après pour GTA VI, ils peuvent le vendre à quasi n'importe quel prix et il sera rentabilisé. Ils auront dans tous les cas un tel volume de ventes que ça sera rentable que ça soit à 60, 70 ou +100€. Ils peuvent clairement se permettre un "prix doux" pour se donner une bonne image en bonus.
Bravo PSG, Paris est magique