Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Grand Theft Auto VI
1
Likers
name : Grand Theft Auto VI
platform : Xbox Series X
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19045
visites since opening : 33479112
link49 > blog
[Grand Theft Auto 6] Le jeu sera vendu à un prix juste


S'exprimant aujourd'hui à iicon, une nouvelle conférence destinée aux dirigeants de l'industrie du jeu vidéo, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a abordé la question très controversée du prix de Grand Theft Auto 6. Il a refusé de confirmer le prix du jeu, mais a laissé entendre qu'il ne s'agirait pas d'un tarif potentiellement exorbitant, comme cela avait été évoqué par le passé.

« Les consommateurs paient pour la valeur que vous leur apportez, et notre rôle est de proposer un prix bien inférieur à cette valeur », a déclaré Zelnick. « La satisfaction que l'on ressent après un achat est le résultat de la combinaison du produit lui-même et de son prix. Les consommateurs doivent avoir le sentiment que le produit est exceptionnel et que le prix payé est juste. »

Il a ensuite mentionné que le prix des jeux a en réalité baissé au fil des ans, faisant référence au fait que les gros titres sont vendus entre 60 et 70 dollars depuis plus d'une décennie, malgré l'inflation galopante observée dans l'économie en général.

« Vu sous cet angle, ça n'a pas vraiment de sens. Mais ce n'est pas notre façon de voir les choses. Ce qui nous importe, c'est de… comment offrir une expérience extraordinaire et comment faire en sorte que le prix soit tout à fait justifié. »

Zelnick a également confié être « terrifié » par la question de savoir comment mesurer le succès de GTA 6, mais que lui et ses équipes se concentrent davantage sur la création d'une expérience fantastique que sur les performances du jeu.

« Notre objectif, c'est de créer le divertissement le plus spectaculaire de tous les temps. »

« Notre objectif, c'est de créer le divertissement le plus spectaculaire de tous les temps – et c'est un défi de taille. Si nous y parvenons et si nous sommes à la hauteur des attentes de nos clients, le succès suivra naturellement. »

Cela dit, il a ajouté avec une pointe d'humour : « Je pense que beaucoup de gens vont se mettre en arrêt maladie le 19 novembre. »

Ailleurs dans l'entretien, Zelnick a laissé entrevoir un mince espoir aux fans de L.A. Noire quant à la possibilité d'une suite.

« De manière générale, nous envisageons de développer l'ensemble de nos propriétés intellectuelles à l'avenir », a-t-il déclaré. « Il n'y a rien à annoncer concernant L.A. Noire pour le moment, et si c'était le cas, ce serait Rockstar qui l'annoncerait, pas moi. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne nos licences historiques, les équipes étudient constamment notre catalogue et nous y réfléchissons en permanence. La question est de savoir si, à un moment donné, nous avons une équipe suffisamment motivée pour travailler sur ces projets. »

Source : https://www.ign.com/articles/take-two-ceo-addresses-grand-theft-auto-6-price-and-the-possibility-for-more-la-noire/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/29/2026 at 07:14 AM by link49
    comments (11)
    cyr posted the 04/29/2026 at 07:35 AM
    Vu qu'il y a le jeux en ligne avec les micro transaction, et que le jeux est la pour 3 génération au minimum, inutile de vouloir être trop gourmand .
    Les gens vont passer 3 fois a la caisse, et y en a qui vont dépenser sans compter sur le mode en ligne.....
    link49 posted the 04/29/2026 at 07:38 AM
    cyr Perso, dans GTA, je ne joues qu'en solo, et je ne prends les DLC que quand la version avec sort.
    jeanouillz posted the 04/29/2026 at 07:50 AM
    Il n'y avait que certains "analystes - economistes" qui avancaient la possibilité de mettre un prix de 100€ pour GTA 6 et qu'il devrait bien se vendre quand même...
    Personne d'autre n'y croyait
    cyr posted the 04/29/2026 at 08:05 AM
    link49 perso le mode en ligne de gta5 m'a bien gonfler. Surtout par rapport au temps de chargement interminable.....tu rate la mission a cause d'un noob , hop chargement, mais si un mec quitte a ce moment là....chargement qui n'en fini plus...

    Bon a ce qu'il paraît il y a un mec en dehors du studio qui peur a montrer comment faire pour avoir des chargement rapide....mais j'ai jamais réessayer depuis....

    Donc la gta6 honnêtement, c'est pas dans mes priorités, déjà faut que je mette sur red dead rédemption 2 histoire d'amortir un peu le prix d'achat.....
    link49 posted the 04/29/2026 at 08:10 AM
    cyr J'ai jamais testé le mode online sur cette licence. A voir si avec le 6 ça change.
    cyr posted the 04/29/2026 at 08:15 AM
    link49 tu a rien perdu. C'est la communauté la plus casse couille. Sauf peut-être celle ur call of mais a priori c'est les mêmes.

    Sans parler du niveau d'ennui des missions, que tu devra faire de nombreuse fois, car tu récupère pas beaucoup de récompenses pour acheter des véhicules, propriété etc.
    Mais normal puisque que tu peux acheter des gta dollard avec du vrai argent....Pas fou les mec chez rockstar.....
    newtechnix posted the 04/29/2026 at 08:15 AM
    « Il n'y a rien à annoncer concernant L.A. Noire pour le moment, et si c'était le cas, ce serait Rockstar qui l'annoncerait, pas moi. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne nos licences historiques, les équipes étudient constamment notre catalogue et nous y réfléchissons en permanence. La question est de savoir si, à un moment donné, nous avons une équipe suffisamment motivée pour travailler sur ces projets. »

    Cette phrase change beaucoup de chose et Square devrait s'en inspirer
    link49 posted the 04/29/2026 at 08:23 AM
    cyr J'y jouerais sans casque, comme çe j'entendrais pas ce qu'ils me diront.
    ouroboros4 posted the 04/29/2026 at 08:26 AM
    Je hurle si il est vendu moins cher que MKW
    giru posted the 04/29/2026 at 08:34 AM
    Dans les faits les JV ne sont pas chers comparativement à d'autres produits de consommation similaires. Y a vraiment très peu de domaines où les prix sont restés aussi stables au fil des décennies. Ca me fascine toujours que les joueurs n'aient pas l'air de s'en rendre compte, à croire que certaines personnes ne consomment absolument rien d'autre que du JV.

    Après pour GTA VI, ils peuvent le vendre à quasi n'importe quel prix et il sera rentabilisé. Ils auront dans tous les cas un tel volume de ventes que ça sera rentable que ça soit à 60, 70 ou +100€. Ils peuvent clairement se permettre un "prix doux" pour se donner une bonne image en bonus.
    rogeraf posted the 04/29/2026 at 08:49 AM
    Moi en tant que scalpeur officiel de Rockstar Games France ! Je vous ferais le jeu a 99 euros, prix d'amis bien sur

    Bravo PSG, Paris est magique
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo