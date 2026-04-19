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solarr
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Neo Geo : attention, les prix des futurs jeux devraient augmenter ? + Julien Chièze
Solarr the PC Master
Pour ceux qui sont allergiques à Julien Chièze, à partir d'1h50.

Où l'on apprend après 1h19'50" de direct (et qq problèmes de son) que :

- à l'origine les jeux ne devaient pas seulement être à 80 euros. - - le prix des jeux risquent d'augmenter, on apprend également que d'autres jeux SNK arriveront.

- les jaquettes jap AES+ sont les plus proches des anciennes jaquettes originales AES et diffèrent des jaquettes des autres pays qui sont plus petites (démo à l'appui dans la video) + possibilité d'être REVERSIBLES ?

- des sources bien informées dans ce live en provenance de l'Arabie Saoudite disent que l'édition Anniversaire 35th devait sortir en 2025 et a pris du retard car la console a 36 ans en 2026.

- on discute également de la qualité de la sortie RGB.

- Tueries Magician Lord, Shock Troopers et cie... et de la forte probabilité de sortie de la pépite Blazing Star après le difficile mais très bon Pulstar

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    posted the 04/19/2026 at 09:09 AM by solarr
    comments (32)
    piratees posted the 04/19/2026 at 09:14 AM
    y a un gars sur youtube qui que le CPU n'ai pas un vrai motorola 68000 car les schéma ne son pas libre,
    et que c'est une copie incomplet.
    bref il raconte surement de la merde car rien empêche PLAION REPLAI d'acheté les brevet a Motorola
    solarr posted the 04/19/2026 at 09:16 AM
    piratees sûrement un spécu dégoûté.
    piratees posted the 04/19/2026 at 09:20 AM
    solarr c'est cool pour ce qui on encore un CRT comme moi y a une sorti AV
    gamerdome posted the 04/19/2026 at 09:22 AM
    Dans la video ils invitent un gars qui a le fullset Neo Geo et a payé son Metal Slug 1 US à 26.500€, plus un Metal Slug JAP à 9.500€
    Je crois qu'il avait estimé sa collection complète dans les 200.000€

    https://www.youtube.com/watch?v=mXZX5J96B1o

    Je me demande si ça va faire baisser les prix des jeux d'époque ?
    nyseko posted the 04/19/2026 at 09:26 AM
    piratees C'est impossible que ce soit un Motorola d'époque car il n'est plus fabriqué, mais il est possible que ce soit un 68000 (68k) plus récent et compatible, ce qui permettrait par ailleurs le « boost ».

    Concernant le YM2610 (la puce sonore de Yamaha), on sait que c'est un ASIC programmé pour fonctionner comme un YM2610, développé par un tiers.

    Il est aussi possible que les 68k et Z80 soient en réalité des bibliothèques tiers intégrées dans des ASICS.

    En gros, cette console est du même type qu'une console FPGA, mais avec des ASICS non reprogrammables.
    gamerdome posted the 04/19/2026 at 09:26 AM
    Et sur les 3 heures de live, ils parlent pendant 1 heure du fait que sur les nouvelles boites, il y a le logo PEGI et ils sont dégoutés.
    defcon5 posted the 04/19/2026 at 09:27 AM
    piratees De toute façon je me dis qu'il n'y a, peut-être, aucun des processeurs d'origine dans cette machine, mais un seul et unique ASIC (qui reprend les fonctionnalités de toutes les puces d'origines) ... On verra bien
    solarr posted the 04/19/2026 at 09:29 AM
    gamerdome non, tu n'as pas regardé. 10 minutes condensées tout au plus en demandant leurs réactions aux nouveaux invités.

    Sinon, les anciens jeux vont baisser, mais pas considérablement. C'est le pari de bons nombres maintenant.
    defcon5 posted the 04/19/2026 at 09:30 AM
    Oh y'a Julien !!
    solarr posted the 04/19/2026 at 09:31 AM
    à 1h50
    defcon5 posted the 04/19/2026 at 09:33 AM
    A quel moment ils parlent de la sortie RGB ?
    gamerdome posted the 04/19/2026 at 09:34 AM
    solarr Oui j'ai exagéré mais ils sont vraiment dégoutés, limite c'est un facteur de non-achat, ok c'est pas beau mais c'est pas grave.
    solarr posted the 04/19/2026 at 09:36 AM
    defcon5 je regarde le live en cours, ils l'évoquent rapidement au début en promettant d'en parler plus tard car sujet très important selon le modérateur, j'en suis à 1h42, j'ai dû oublier soit ils n'en ont pas encore parlé.
    gamerdome posted the 04/19/2026 at 09:42 AM
    solarr "j'en suis à 1h42"

    Mais donc t'as pas vu tout le live alors que moi si, et t'ose me dire que j'ai pas regardé

    Tu verras, il reviennent sur le logo PEGI, parce qu'ils apprennent qu'on pourrait même avoir le logo allemand (le gros vert) en plus pour l'Europe.
    newtechnix posted the 04/19/2026 at 09:47 AM
    defcon5 c'est surement cela

    nyseko pour le Z80 il reste des stocks dans le monde mais

    solarr "Sinon, les anciens jeux vont baisser, mais pas considérablement. C'est le pari de bons nombres maintenant."
    c'est inéluctable, le soucis c'est de savoir la quantité que compte mettre sur le marché SNK/Playon et le suivi commerciale. Bon nombre sont de mecs sont en PLS actuellement, c'est un réveil violent, les mecs otn eux-même créer une bulle.
    Parce que la vraie question: est-ce vraiment à considérer cela comme un produit grand public? Et aussi qu'est-ce qu'il y aura vraiment dans la cartouche? et cette dernière question semble peut tout changer pour les collectionneurs.
    defcon5 posted the 04/19/2026 at 09:48 AM
    Bon c'est un peu chiant à regarder ce truc, et en plus ils sont trop nombreux, à mon avis (+ les pbs de sons, c'est pénible). Je laisse tomber.

    Y'a pas une AI qui fait des résumés de vidéos ?
    naoshige11 posted the 04/19/2026 at 09:49 AM
    gamerdome y'aurai forcément une chute sur certain jeux, mais à mon avis les plus malin vont faire la distinguo entre cartouche récente et cartouche d'origine (surtout si il y a des différence de jaquette).
    defcon5 posted the 04/19/2026 at 09:52 AM
    newtechnix "Bon nombre sont de mecs sont en PLS actuellement, c'est un réveil violent" Ah ouais, y'en a certains qui doivent avoir des goutes de sueur sur le frond ah ah (et pas uniquement des particuliers, mais des patrons de magasins aussi ) . Ils vont mal dormir au moins jusqu'à la sortie de la bestiole ...
    solarr posted the 04/19/2026 at 09:59 AM
    gamerdome Mais donc t'as pas vu tout le live alors que moi si, et t'ose me dire que j'ai pas regardé c'est vrai, mais la durée de chat sur les jaquettes, c'est quelques minutes.
    defcon5 posted the 04/19/2026 at 10:07 AM
    solarr newtechnix gamerdome naoshige11 nyseko piratees


    Le convertisseur MVS vers AES, pour 60 boules, par Furrtek, ça vous fait pas envie, ça ?

    https://www.furrtek.org/shop/
    micheljackson posted the 04/19/2026 at 10:10 AM
    piratees
    Oui les mecs en parlent comme si c'était une boîte chinoise qui allait vendre des contrefaçons de Neo Geo, comme si SNK n'était pas impliqué.

    La vérité, c'est que tous ces collectionneurs (qui ne jouent même pas) de la click à WahWah et autres, ils sont degs parce que le commun des mortels va pouvoir accéder à leurs privilèges, ils ne le supportent pas.

    J'en ai lu un qui disait être dégouté que la Neo Geo devienne "mainstream", j'aurais voulu lui répondre "et alors ? Qu'est ce que ça peut te foutre ? Le jeu vidéo entier est devenu mainstream depuis la Playstation 1"
    solarr posted the 04/19/2026 at 10:10 AM
    defcon5 Evidemment ! c'est bien que tu l'ais piqué sur ma news https://www.gamekyo.com/blog_article485176.html
    solarr posted the 04/19/2026 at 10:14 AM
    micheljackson "...le commun des mortels va pouvoir accéder à leurs privilèges, ils ne le supportent pas." LOL jouissif. Le jeu video devrait être accessible à tous. Or, avec l'exploitation d'internet, ça a tendance à le devenir avec toutes les dérives possibles et acceptées par les consommateurs.
    defcon5 posted the 04/19/2026 at 10:17 AM
    solarr oupsss, je te paierai des droits !!
    solarr posted the 04/19/2026 at 10:21 AM
    defcon5 je vais spéculer dessus.
    piratees posted the 04/19/2026 at 10:28 AM
    micheljackson oui c'est un peut ça, mais un jeux neo geo original d'époque restera toujours extrêmes chère comme le metal slug qui vaut mtn 40.000€ la vache quand je pense que y a 15ans ça valait 1000€
    forte posted the 04/19/2026 at 10:48 AM
    Les SNK suceurs qui ont bien la rage que leur chouchoute de nanti tombe ENFIN à la portée de tous. Et c'est une très bonne chose.
    malroth posted the 04/19/2026 at 11:02 AM
    la PLS que se prennent les spéculateurs

    bien fait pour eux
    niflheim posted the 04/19/2026 at 11:03 AM
    Après avoir bien tout regardé, j'hésitais d'annuler ma préco de la console blanche anniversaire et de faire un ensemble tout en noir comme elle était à l'époque car elle est belle en noir aussi. Mais après réflexion, ça peut aussi faire un joli ensemble avec le blanc et le noir mélangés donc ça me fait en détail:

    - Console NEOGEO AES+ (blanche)
    - Manette d'arcade sans fil (blanche)
    - Cartouche de jeu Metal Slug (blanche)
    - Carte mémoire (blanche)
    - Dongle sans fil pour manette d'arcade à 15 broches (blanc)
    - Câble à 15 broches pour manette d'arcade pour une connexion filaire (on pourra donc choisir entre la connexion sans fil ou filaire pour la manette d'arcade)
    - Câble de recharge USB-C pour manette d'arcade
    - Câble HDMI
    - Bloc d'alimentation

    - Manette NEOGEO AES+ (noire)
    - Dongle sans fil à 15 broches
    - Câble de recharge USB-C

    Et les autres cartouches qui sont noires, forcément:
    - Garou: Mark of the Wolves
    - Shock Troopers
    - Samurai Shodown V Special
    - Pulstar
    - Magician Lord

    Comme j'ai plus de CRT Sony Trinitron, elle sera donc branchée en HDMI sur ma Sony Bravia 8 II QD-OLED, pas le choix.
    pharrell posted the 04/19/2026 at 11:28 AM
    Piratees : le mec sur YouTube est un peintre alors… je suis pas spécialiste de tout ça mais je sais qu’un brevet c’est valable 20 ans et la console est sortie y a 35 ans! Donc y a plus de brevet hein…

    Le marché des originaux AES va baisse un peu car un peu moins de demande mais il va pas s’effondrer.

    Métal Slug US y en a 10 exemplaires, y aura toujours les puristes qui vont se battre pour en avoir 1!
    micheljackson posted the 04/19/2026 at 11:38 AM
    malroth
    je m'en réjoui aussi

    pharrell
    Ce ne sont pas des puristes, ce sont juste des gens qui ont trop d'argent et qui s'ennuient tellement que la seule satisfaction qui leur reste est d'avoir ce que les autres ne peuvent pas avoir.
    lautrek posted the 04/19/2026 at 11:57 AM
    Ah ça y est, toute les putes d'internet débarquent avec leur drama à la con..."vite vite, le prix va grimper, achetez vite !!!!"
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