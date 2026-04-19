Pour ceux qui sont allergiques à Julien Chièze, à partir d'1h50.
Où l'on apprend après 1h19'50" de direct (et qq problèmes de son) que :
- à l'origine les jeux ne devaient pas seulement être à 80 euros. - - le prix des jeux risquent d'augmenter, on apprend également que d'autres jeux SNK arriveront.
- les jaquettes jap AES+ sont les plus proches des anciennes jaquettes originales AES et diffèrent des jaquettes des autres pays qui sont plus petites (démo à l'appui dans la video) + possibilité d'être REVERSIBLES ?
- des sources bien informées dans ce live en provenance de l'Arabie Saoudite disent que l'édition Anniversaire 35th devait sortir en 2025 et a pris du retard car la console a 36 ans en 2026.
- on discute également de la qualité de la sortie RGB.
- Tueries Magician Lord, Shock Troopers et cie... et de la forte probabilité de sortie de la pépite Blazing Star après le difficile mais très bon Pulstar
et que c'est une copie incomplet.
bref il raconte surement de la merde car rien empêche PLAION REPLAI d'acheté les brevet a Motorola
Je crois qu'il avait estimé sa collection complète dans les 200.000€
https://www.youtube.com/watch?v=mXZX5J96B1o
Je me demande si ça va faire baisser les prix des jeux d'époque ?
Concernant le YM2610 (la puce sonore de Yamaha), on sait que c'est un ASIC programmé pour fonctionner comme un YM2610, développé par un tiers.
Il est aussi possible que les 68k et Z80 soient en réalité des bibliothèques tiers intégrées dans des ASICS.
En gros, cette console est du même type qu'une console FPGA, mais avec des ASICS non reprogrammables.
Sinon, les anciens jeux vont baisser, mais pas considérablement. C'est le pari de bons nombres maintenant.
Mais donc t'as pas vu tout le live alors que moi si, et t'ose me dire que j'ai pas regardé
Tu verras, il reviennent sur le logo PEGI, parce qu'ils apprennent qu'on pourrait même avoir le logo allemand (le gros vert) en plus pour l'Europe.
nyseko pour le Z80 il reste des stocks dans le monde mais
solarr "Sinon, les anciens jeux vont baisser, mais pas considérablement. C'est le pari de bons nombres maintenant."
c'est inéluctable, le soucis c'est de savoir la quantité que compte mettre sur le marché SNK/Playon et le suivi commerciale. Bon nombre sont de mecs sont en PLS actuellement, c'est un réveil violent, les mecs otn eux-même créer une bulle.
Parce que la vraie question: est-ce vraiment à considérer cela comme un produit grand public? Et aussi qu'est-ce qu'il y aura vraiment dans la cartouche? et cette dernière question semble peut tout changer pour les collectionneurs.
Y'a pas une AI qui fait des résumés de vidéos ?
Le convertisseur MVS vers AES, pour 60 boules, par Furrtek, ça vous fait pas envie, ça ?
https://www.furrtek.org/shop/
Oui les mecs en parlent comme si c'était une boîte chinoise qui allait vendre des contrefaçons de Neo Geo, comme si SNK n'était pas impliqué.
La vérité, c'est que tous ces collectionneurs (qui ne jouent même pas) de la click à WahWah et autres, ils sont degs parce que le commun des mortels va pouvoir accéder à leurs privilèges, ils ne le supportent pas.
J'en ai lu un qui disait être dégouté que la Neo Geo devienne "mainstream", j'aurais voulu lui répondre "et alors ? Qu'est ce que ça peut te foutre ? Le jeu vidéo entier est devenu mainstream depuis la Playstation 1"
bien fait pour eux
- Console NEOGEO AES+ (blanche)
- Manette d'arcade sans fil (blanche)
- Cartouche de jeu Metal Slug (blanche)
- Carte mémoire (blanche)
- Dongle sans fil pour manette d'arcade à 15 broches (blanc)
- Câble à 15 broches pour manette d'arcade pour une connexion filaire (on pourra donc choisir entre la connexion sans fil ou filaire pour la manette d'arcade)
- Câble de recharge USB-C pour manette d'arcade
- Câble HDMI
- Bloc d'alimentation
- Manette NEOGEO AES+ (noire)
- Dongle sans fil à 15 broches
- Câble de recharge USB-C
Et les autres cartouches qui sont noires, forcément:
- Garou: Mark of the Wolves
- Shock Troopers
- Samurai Shodown V Special
- Pulstar
- Magician Lord
Comme j'ai plus de CRT Sony Trinitron, elle sera donc branchée en HDMI sur ma Sony Bravia 8 II QD-OLED, pas le choix.
Le marché des originaux AES va baisse un peu car un peu moins de demande mais il va pas s’effondrer.
Métal Slug US y en a 10 exemplaires, y aura toujours les puristes qui vont se battre pour en avoir 1!
je m'en réjoui aussi
pharrell
Ce ne sont pas des puristes, ce sont juste des gens qui ont trop d'argent et qui s'ennuient tellement que la seule satisfaction qui leur reste est d'avoir ce que les autres ne peuvent pas avoir.