Solarr the PC Master

Pour ceux qui sont allergiques à Julien Chièze, à partir d'1h50.Où l'on apprend après 1h19'50" de direct (et qq problèmes de son) que :- à l'origine les jeux ne devaient pas seulement être à 80 euros. - - le prix des jeux risquent d'augmenter, on apprend également que d'autres jeux SNK arriveront.- les jaquettes jap AES+ sont les plus proches des anciennes jaquettes originales AES et diffèrent des jaquettes des autres pays qui sont plus petites (démo à l'appui dans la video) + possibilité d'être REVERSIBLES ?- des sources bien informées dans ce live en provenance de l'Arabie Saoudite disent que l'édition Anniversaire 35th devait sortir en 2025 et a pris du retard car la console a 36 ans en 2026.- on discute également de la qualité de la sortie RGB.- Tueries Magician Lord, Shock Troopers et cie... et de la forte probabilité de sortie de la pépite Blazing Star après le difficile mais très bon Pulstar